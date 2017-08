HDZ odlučio da se pozove na “zakon” : U Jasenovcu ostaje ploča s pozdravom ‘Za dom spremni’

Ploča sa pozdravom ‘Za dom spremni’ ostaje u Jasenovcu, poručio je danas hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković i član HDZ-a.Ministar pravosuđa, u intervjuu koji je dao Večernjem listu, tvrdi kako izričito uporište u zakonu za skidanje ploče – ne postoji.

On je ponovio da je grb Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS), na kojem je ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’, zvanično registrovan i priznat, prenosi Hina.

“Teško je sada suditi da se tim pozdravom u amblemu HOS-a poziva na vraćanje u prošla vremena jer su pripadnici HOS-a noseći taj grb ginuli za Hrvatsku, i to za Hrvatsku koja poštuje demokratske standarde, koja je demokratski uređena i koja poštuje prava nacionalnih manjina. Dakle, njihovi motivi u Domovinskom rat bili su borba za takvu Hrvatsku, a ne veličanje propalih režima”, tvrdi Bošnjaković.

On je dodao da Vijeće za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima radi na tome i ono bi trebalo da objavi preporuke kako u budućnosti tretirati takve stvari, a za to imaju rok do marta 2018. godine.

“Kada Vijeće da preporuke, onda ćemo mi unutar tih preporuka napraviti zakonski okvir i preduzeti druge mjere”, kaže Bošnjaković.

Odluka o osnivanju Vijeća

Odluka o osnivanju Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima uslijedila je u martu ove godine, nakon što je u Jasenovcu podignut spomenik poginulim pripadnicima Hrvatskih obrambenih snaga, na kojem je i ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’.

Najavljujući osnivanje vijeća, hrvatski premijer Andrej Plenković je rekao da će ono predložiti odgovarajuće institucionalne i zakonske okvire kako bi se hrvatsko društvo odredilo prema simbolima totalitarnih sistema.

Jasenovac je od augusta 1941. do 22. aprila 1945. bio logor smrti u kojem su ubijani muškarci, žene i djeca zbog svoje vjerske, nacionalne ili ideološke pripadnosti.

