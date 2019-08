Hazim Bašić: Ako ima Bosne, bit će i Bošnjaka

Član Predsjedništva Kruga 99, profesor Hazim Bašić komentirao je polemiku koju su vodili s jedne strane Esad Duraković i Senadin Lavić, te s druge Ferid Muhić, poručivši da su Bošnjaci danas, kao rijetko kada, itekako pri zdravoj pameti.

Bošnjaštvo nije ugroženo

– Nijedan od ove dvojice spomenutih kolega (op.a. Duraković i Lavić) ne traži nikakvo odricanje od bošnjaštva. Čak naprotiv. Taj jedan od naših identiteta, dakle bošnjački, svakako je tu, prisutan i nije ugrožen. A ono što jeste ugroženo, gotovo u kontinuitetu, je država Bosna i Hercegovina – kaže profesor Bašić.



Naglašava da je bosanstvo sasvim sigurno najmanji zajednički sadržalac svih naroda i građana u BiH. To je, dodaje, jedan objedinjujući identitet koji ima historijsku utemeljenost i svaki građanin naše države duboko u svom srcu zna da on postoji.



– Ovdje je, koliko sam ja razumio, ideja i profesora Lavića i profesora Durakovića zadržavanje svih postojećih identiteta naroda u BiH, uz gradnju, reanimaciju i ovog zajedničkog identiteta, koji je još od bosanskog srednjovjekovlja prisutan u raznim formama i intenzitetima. Dakle, ono što objedinjuje i ne derogira niti jedan od sadašnjih identiteta – govori Bašić.



Ocjenjuje da ni na koji način ne stoji teza profesora Muhića: “Ako ima Bošnjaka, bit će i Bosne”.



– Situacija stoji upravo obrnuto – ako ima Bosne, bit će i Bošnjaka, i bit će i svih drugih naroda, dakako. Dakle, nema dileme narod ili država. Ako ima države, bit će i naroda – konstatuje naš sagovornik.



Kao primjer navodi palestinski narod, koji itekako ima snažno izgrađen svoj etnički identitet, iako nema državu.



– Palestinci mogu unedogled podebljavati svoj etnički identitet, ali nemaju državu. Ili je barem, još uvijek, nemaju u formi u kojoj je prepoznaje međunarodno pravo – potcrtava profesor Bašić.

Poručuje da, kako je to i sam profesor Lavić naveo, bošnjaštvo kao takvo nije ugroženo. Ali ono što jeste i što je redovno podvrgnuto napadima je država BiH.



– A ti napadi na državu, prije svega, odvijaju se kroz jednu ideologiju nihilacije, negiranja, odnosno poništavanja bosanstva kao historijske činjenice. Dakle, ako izmaknemo bosanstvo, ono koje nas objedinjuje, mi se onda pretvaramo u nekakav mehanički zbir tri plemena koja su se slučajno zatekla na nekoj teritoriji – govori Bašić.



Niko ni od koga u BiH, nastavlja, pa ni od Srba, niti Hrvata, ne traži da se odreknu svog temeljnog identiteta (pravoslavac, katolik, Srbin, Hrvat…), nego da se prisjete da su pored svega toga i Bosanci.



– Nama valja živjeti u ovoj državi i tražiti najmanji zajednički sadržalac. Jedan od tih zajedničkih objedinjujućih faktora je bosanstvo. Dakako, to su sociološki procesi koji zahtijevaju nešto duže vremena i koji se jako teško mogu razvijati uz jednu ovakvu antibosansku medijsku propagandu. Ali, želim da vas podsjetim da svaki napad na državotvornost BiH počinje od toga da se, prije svega, negira bosanstvo. Pa, nije li to dovoljno snažan argument? Negiraju se bosanski jezik, nazivi gradova, drugi toponimi. Negira se generalno postojanje bosanskog identiteta kao takvog. Ako je bosanstvo temeljna činjenica koja je predmet stalnih napada, pa zar nije logično da se upravo ono treba jačati – pita se Bašić.



Bosanstvo je starije



Muhić je u svom tekstu Laviću i Durakoviću poručio, s obzirom na činjenicu da je Hercegovina sastavni dio BiH, da nije moguće uvoditi nikakvo bosanstvo, nego da bi se moralo uvesti bosanstvo-hercegovstvo. Međutim, profesor Bašić podsjeća Muhića da je prvobitno nastala Bosna, pa tek onda Hercegovina.



– Jednom omaškom na Berlinskom kongresu država je preimenovana u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, bosanstvo je starije. Bosna je kraći naziv za državu Bosnu i Hercegovnu. I Hercegovci su Bosanci. Hercegovina je čisto geografski, regionalni, teritorijalni toponim, dok bosanstvo nije, kako uporno žele da ga predstave, kao npr. Podrinje, Vojvodina, Lika… Bosanstvo je nešto više. Ono ima duboko ukorijenjenu i državotvornu notu, koju, kako to kroz vijekove rade bosanski franjevci, treba da razvijamo svi zajedno – napominje Bašić.



Ocjenjuje kako nije logično govoriti za profesora Lavića da negira bošnjaštvo, naročito ako se ima u vidu da je on u dva navrata bio predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i jedan od agitatora bošnjaštva na prošlom popisu stanovništva.



Bašić ističe kako se ne bi složio ni s mišljenjem profesora Muhića da je na sceni promovisanje programa samouništenja bošnjačkog naroda brisanjem imena, kulture i etniciteta iz pisane povijesti i zvanične demografije.



– Rekoh da bošnjaštvo nije ugroženo, ono je danas jasno utemeljeno i profilirano kako kroz pravno-politički sistem, tako i kroz svekoliku kulturnu produkciju – dodaje Bašić.



Preambicioznom ocjenjuje i Muhićevu tezu da je već duže vremena prisutna tendencija planskog distanciranja Bošnjaka od njihovog sopstvenog nacionalnog imena i duhovnog identiteta.



– Pogledajte danas bosansku svakodnevicu, realni život u BiH, analizirajte domene politike, kulture, religije i vidjet ćete da je bošnjaštvo kao takvo itekako zastupljeno, za razliku od strateški negiranog bosanstva. Ponavljam, bošnjaštvo, odnosno etnički identitet pretežno bosanskih muslimana, nije ugroženo, ono je kao takvo priznato čak i od političkih protivnika, kako u susjednim državama, tako i unutar BiH. Previše je ambiciozno kazati da se radi o nekakvom sistemskom projektu odricanja od etničkog identiteta. Ta konstatacija naprosto ne stoji. Bošnjaštvo, po meni, čak i doživljava procvat i jača – konstatuje Bašić.



Dodaje da podebljavanje bilo kojeg etničkog identiteta u BiH više nije potrebno, jer su oni, na kraju krajeva, ugrađeni i u sam Ustav države, ali i u mnoge niže pravne akte.



– Ono što bi svakako trebalo promovirati, zagovarati i podebljavati je ono svima nama zajedničko, s početka priče – bosanstvo – poručuje Bašić.



Na kraju razgovora bošnjačkoj i bosanskoj intelektualnoj eliti poručio je da na svom putu i borbi za bosanstvo, bošnjaštvo i generalno Bosnu i Hercegovinu zaustave praksu reduciranja identiteta građana na samo jedan ili dva identiteta (vjerski i etnički), kao i da se prisjete jedne od posljednjih rečenica koje je izgovorio prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović: “Ostanimo to što jesmo – Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ali budimo svi malo više Bosanci”.

(Vijesti)