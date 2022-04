Haris Silajdžić u Centralnom dnevniku : “Država BiH je pod opsadom, a međunarodna zajednica je pomagač!” (Video)

Haris Silajdžić, večerašnji gost Centralnog dnevnika kod Senada Hadžifejzovića komentirao je situaciju u BiH, ali i svijetu.

Govoreći o izjavi Michael J. Murphyja ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini kazao je da to što je Murphy danas rekao u Banjoj Luci je Prudski sporazum!

„Ovdje se radi da je država pod opsadom, a međunarodna zajednica je pomagač. Čime su ih zadužili Putinovi pomagači pa im izlaze u susret na ovaj način?! Imovina BiH je državna imovina! Ljudi u međunarodnoj zajednici ne shvataju važnost te imovine. Imovina BiH je državna imovina. Ljudi u međunarodnoj zajednici ne shvataju važnost te imovine!

Ovdje se radi o Velikoj Srbiji! Velika Srbija se može ostvariti samo ako se vlasništvo države BiH prenese na entitet RS“, kazao je Silajdžić.

Pojasnio je da velika Srbija se može ostvariti samo ako se vlasništvo države BiH prenese na entitet RS,

„Ovo je vrlo opasna situacija i za međunarodnu zajednicu. Bit će organa države, ali neće biti državne imovine, a uskoro neće biti ni države. Za vrijeme agresije imali smo embargo na naoružavanje. To je embargo na život, jer ljudi se nisu imali čime braniti. Da RBiH nije bila pod emargom rat bi se brzo završio pobjedom RBiH!

To je bio problem! Nemojte nam praviti Veliku Srbijju ovdje! Zbog toga je nastao rat u BiH i to iz iste kuhinje koja je napravila rat u Ukrajini! Ovo u Ukrajini je dugo u pripremi i očigledno je kulminiralo! Kremlj ne priznaje indentitete i naciju! Kremlj je napustio vladavinu prava, jer stvari koje želi završiti ne može završiti u okviru vladavine prava! Isto to se desilo i u BiH! Nekada smo imali embargo na oružje, a danas imamo embargo na demokratiju! Imamo embargo na postojanje“, kazao je Silajdžić.

(Kliker.info-SB)