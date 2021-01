Haris Silajdžić : Imamo prijatelje u svijetu koji neće dozvoliti Aprilski paket! (Video)

Aprilski paket je pun mina! Ovdje mnogi šibicare! Senad: Zašto Izetbegović, ničim izazvan, prije nego je Amerika uopšte iznijela svoj plan o BiH kreće u akciju vraćanja Aprilskog paketa i zagovaranja Dejtona 2 u momentu kada Serwer, Bugajski i Albright zagovaraju ukidanje RS, entiteta, kantona, distrikta ?!

Haris: To pitajte njega!

Senad: Šta ako Čović, Dodik i Izetbegović sada, na brzinu naprave dogovor, hoće li ga Ameika poništiti?!

Haris: Neće im proći!

Senad: Znate li nešto?!

Haris: Znam, ne mogu sada reći!

Senad: Jeste li optimista?!

Haris: Jesam!

Senad: Čekamo li mi rastaljivanje velikih sila Amerike, Rusije i Evrope? Haris: Da, sve znam, samo mi je Njemačka nepoznanica, iako je Merkel odigrala sjajan potez zabranivši korekcije granica i razmjenu teritorija! Senad: Je li ulazak u NATO spas za BiH?!

Haris: Jeste! Kada se ukinu velikosrpski projekti, širenje Srbije na Veliku Srbiju, kada se ukinu velikosrpski planovi tada će se Srbija okrenuti sebi i pobijedit će zdrave snage u Srbiji!

Senad: Šta je najveća mina, bomba, podvala u Aprilskom paketu koji bi sada Izetbegović da vrati?!

Haris: To što samo 10 ljudi u državnom parlamentu svojim entitetskim glasanjem može da sruši parlament, Predsjedništvo, Vijeće ministara i tako otvori put za otcjepljenje RS-a! Senad: A šta bi bilo sa državom BiH? Haris: Nema države BiH bi propala, ostala bi samo država RS!

Biden je pravi čovjek, na pravom mjestu, u pravo vrijeme! BiH zanima odnos prema Evropi i NATO-u! Etnički princip koji danas imamo nametnut je genocidom i silom! Mi smo tamo gdje su nas ostavili agresija i genocid! Biden dobro zna BiH! On i ja smo uvijek bili otvoreni! Dejton je nesavršen, nezavršen i nesproveden! RS ima punu dominaciju nad Federacijom! Na sceni je memorandum 2 SANU-a, priručnik kako utopiti, relativizirati BiH, zato je trebalo sprovesti Dejtonski sporazum, povratak raseljenih, a onda pričati o amandmanima! U kontaktu sam sa O’ Brajanom, čovjekom koji je pisao Dejtonski sporazum: Kada je Dejton potpisan nismo imali presude sudova u Hagu ni suda u Strasburu, a ti su sudovi presudili protiv RS-a!

Aprilski paket smo dobili kao da je neko htio sa sebe skinuti odgovornost, pa da se mi posvađamo zbog toga! Aprilski paket sigurno vodi BiH u propast! Taj paket je čudan i brzo napravljen! To je ustupak onima koji neće BiH! Da smo ga prihvatili, Dom naroda bi davao prijedlog za tri člana Predsjedništva, ukoliko Parlament ne bi izabrao članove Predsjedništva, raspušta se i formira novi! Sadašnji Predstavnički dom ima 42 zastupnika, dovoljno je 10 ljudi iz RS-a da blokira sve! Imaju kontrolu nad Parlamentom, a nad njima jedna stranka! To nije entitetsko glasanje nego etničko! Etnička i teritorijalna zaštita je nedopustiva! To je etnički veto, jedan narod odlučuje o svemu, kontroliše cijeli Parlament! Aprilski paket je licitiranje robe prije odlaska na tezgu! BiH bi s tim paketom ostala bez ijednog organa u državi!

Prihvatam krivicu za Aprilski paket! Glasao sam protiv! Zašto bi nama pomagala međunarodna zajednica?! Oduzeli su nam pravo da se branimo, uveli embargo! Klinton rekao da je to na štetu Bosne! Oduzeli oružje Srebrenici i posmatrali kako ih ubijaju! U međunarodnoj zajednici je igralo ulogu to što smo muslimani! Tuđman nam je nametao kršćanstvo! Aprilski paket je nepravda i to neće proći, ne može! Predsjedništvo koje se bira iz Parlamenta i ono koje bira narod nije isto!

Senad: Ali, Izetbegović, Dodik i Čović upravo to hoće, da se članovi Predsjedništva biraju u državnom parlamenu, a to bi bila upravo njih trojica?!

Haris: Nije ovo privatna država! Zašto bi ovdje sveto pravilo bilo da zločinca treba nagraditi, šta je s nama?! Mora ostati RS?! Ne mora! Srbi se trebaju stvarno pokajati, ovdje će uvijek naći pruženu ruku! Nakon Aprilskog paketa nema države! BiH ne može imati izabranog predstavnika, ali RS će ga imati, to nisu promijenili, ostaje direktni izbor predsjednika ! Imamo prijatelje u svijetu koji neće dozvoliti Aprilski paket! Ovo je poluga za rušenje BiH, neprijatelji jedva čekaju da nema BiH, da ostanu entiteti! BiH smeta kao ime, država, historija! Ne damo sve onima koji slave ratne zločince!

Srbija će odustati od velikosrpske ideje kada uđemo u NATO! Moramo biti oprezni i spremni da se branimo! Velikosrpska ideja im je bitna, jer su godinama izbacili sve osim horizontalnog proširenja, ako se ne šire, onda ne rade po diktatu svog identitetskog markera! Neka se ne šire horizontalno, neka šire horizonte! Problem Balkana je velikosrpska ideja! BiH je njihova jedina strateška dubina! Treba im BiH!

Ne slažem se politički s Milanovićem! Hrvatska se ne boji velike Srbije, oslobodili su se toga, sad diraju BiH! Vratio bih se u politiku ako bih vidio opasnost! Ne bih mogao gledati kako se urušava nešto za šta su ljudi ginuli!

(Face TV)