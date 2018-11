Haris Silajdžić : BiH će pobijediti jer smo na pravoj strani historije, oni koji žele zidove su na pogrešnoj

No, kako je istakao, na stvari gleda sa svjetlije strane, a zašto je veći optimista nego pesimista objašnjava na sljedeći način:

“Zbog toga što je većina ljudi u BiH želi suživot, normalan i miran život u međusobnoj solidarnosti. Zbog toga smo na pravoj strani istorije. Oni koji žele ograde i zidove u vrijeme intertneta, na pogrešnoj su strani istorije”.

Kako javljaju Vijesti, kazao je , “zbog toga će BiH, onakva kakvu želi većina njenih građana, pobijediti “jer smo na pravoj strani istorije”.

“U cijelom svijetu ne možemo ne živjeti zajednio, to je završeno. Živimo u globalnom svijetu, htjeli – ne htjeli. To treba znati – treba znati živjeti zajedno. Za to postoje škole, a ako nije pretenciozno reći, jedna od tih škola je u BiH”, rekao je Silajdžić novinarima prije početka sesije Kruga 99.

Bivši član Predsjedništva BiH naveo je da BiH treba Evropi, koliko i Evropa treba nama.

“Samo je pitanje kada će to ona razumjeti i dobro bi bilo da to što prije razumije. Mi smo spremi da učimo od Evrope, ali isto tako, Evropa u koju želimo ući, treba da uči od nas”, zaključio je Silajdžić.