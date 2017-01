Haris Silajdžić bi na Kosovu trebao svjedočiti kako je u pismu iz 1995. Radončić prijetio likvidacijom njemu i njegovoj familiji!!!

Haris Silajdžić, bivši član Predsjedništva BiH, ratni predsjednik Vlade BiH i dugogodišnji lider Stranke za Bosnu i Hercegovinu, trebao bi, na poziv EULEX-a, svjedočiti u Prištini na suđenju Naseru Kelmendiju, saznaje portal “Slobodna Bosna“!

Naseru Kelmendiju se pred Sudom u Prištini, pored ostalog, sudi i za likvidaciju Ramiza Delalića Ćele u Sarajevu 2007. godine. Kelmendi, kako u optužnici tvrdi Specijalno tužiteljstvo na Kosovu, kao i Fahrudin Radončić, Ekrem Lekić, Naser Orić i Senad Šahinpašić-Šaja, smislili su i naručili plan za ubistvo Delalića.

Haris Silajdžić bi trebao svjedočiti o prijetnjama smrću koje mu je u januaru 1995. godine pismenim putem poslao Fahrudin Radončić, vlasnik tadašnjeg tabloida “Bošnjački avaz”. Time, tvrde izvor „SB“, Tužiteljstvo želi dokazati da su prijetnje likvidacijama, pa i likvidacije, svojstvene djelovanju Radončiću kao jednom od članova ove zločinačke organizacije.

Pojedini portali su prije nekog vremena objavili pismo što ga je u januaru 1995. Fahrudin Radončić uputio tadašnjem predsjedniku Vlade Bosne i Hercegovine Harisu Silajdžiću.

Radončić u pismu kaže da su do njega stigla “čaršijska došaptavanja” kako se u pozadini obračuna dviju tadašnjih kriminalnih bandi u Sarajevu, čiji je “tobožnji cilj obračun sa Sandžaklijama” krije obračun sa njim. On kaže da u tome prepoznaje Silajdžićev “rukopis i želju da me se otarasiš na vrlo ružan način“.

EULEX DUKAĐINI

Nakon ovog uvoda Radončić kreće u “kontranapad” i upozorava Silajdžića na posljedice koje može imati zbog svog “rukopisa i želje” da ga se “otarasi”.

“Ovim Te putem upozoravam da ću, bilo da neko puca u mene, ili me ošamari, a isto se odnosi i na moje saradnike, biti primijenjen zakon Leke Dukađinija koji će se odnositi ne na one koji me eventualno budu napali, nego na Tebe i Tvoju porodicu”.

Radončić dalje informiše Siljadžića da je sa tim “temama i zadatcima” upoznao “svu moju familiju , pa i onu diljem svijeta“, držeći, kako piše, da je red “da si i Ti sa tim u toku“.

Haris Silajdžić je sa prijetnjama i pismom koje mu je uputio Radončić upoznao Bakira Alispahića, ministra policije u svojoj Vladi. Alispahić je pismo proslijedio sarajevskom sektoru Službe državne bezbjednosti,čiji je prvi čovjek Enver Mujezinović, umjesto da Radončića nakon prijetnji smrću predsjedniku Vlade BiH sasluša, sačinio Zapisnik o upozorenju!?

U zapisniku se kaže da je Radončić (usmeno) upozoren da više ne prijeti premijeru „jer će se, u protivnom, protiv njega biti pokrenute odgovarajuće zakonske mjere“.

(Zanimljivo je da je, kako smo već pisali, krajem prošle godine, također na zahtjev kosovskog EULEX-a, u SIPA-i saslušan Enver Mujezinović, koji je potvrdio autentičnost stenograma razgovora koje je tokom rata vodio sa Radončićem o njegovim i vezama njegove tadašnje supruge Azre sa Ramizom Delalićem).

KOGA JE ŠTITILA POLICIJA

Sukob između Fahrudina Radončića i Harisa Silajdžića počeo je nekoliko mjeseci prije nego što je Radončić uputio prijeteće pismo premijeru Bosne i Hercegovine. U proljeće 1994. godine je, po svemu sudeći na nagovor i uz podršku vrha Stranke demokratske akcije, Radončić u svom „Bošnjačkom avazu“ objavio predratni policijski kriminalni dosije Harisovog brata Husrefa Silajdžića.

Interna istraga u MUP-u, koju je tražio Silajdžić, pokazala je da je dosije njegovog brata iz tadašnjeg Centra službi bezbjednosti sarajevskog MUP-a iznio i dao Radončiću, tadašnji ministar RMUP-a Bakir Alispahić. Dakle, isti onaj kojem se početkom 1995. godine njegov formalni šef, predsjednik Vlade Silajdžić žalio da njemu i njegovoj porodici Radončić prijeti Zakonom Leke Dukađinija, odnosno krvnom osvetom- likvidacijom!?

Senad Avdić (Slobodna Bosna)