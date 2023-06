Haris Pašović: Kome treba radikalizacija Bošnjaka u BiH? (VIDEO)

“Podržavam glas iz Banjaluke, važno je da takvi glasovi dolaze, ali dugo smo ga čekali”, rekao je režiser Haris Pašović u Danu uživo komentirajući političku hajku koja je nastala nakon učešća SARTR-a na Teatar festu “Petar Kočić” u Banjaluci. Komentirao je i posljednja dešavanja u vezi hapšenja bivših načelnika i gradonačelnika Sarajeva te upitao “Kome treba radikalizacija Bošnjaka?”.

Smatra kako je to bitno prije svega za Banjaluku kako bi u tom dijelu zemlje ljudi živjeli slobodnije.

“Mi 30 godina u Sarajevu to radimo, tako da je s jedne strane dobro što su to rekli, ali s druge strane je kasno. Mislim, nije nikada kasno, ali su dugo čekali. To nije hrabar potez. To je normalno za umjetnika. Javila mi se žena čiji je otac ubijen u Vogošći u logoru Sonja prije 30 godina, Bošnjak, i ona kaže ‘ipak je važno to što je rekao Stojković’ i tu me postidila. Ako je kolega Stojković nosio oružje od prvog dana kako kaže, ako je pucao na mene koji sam bio u Sarajevu i nisam nosio oružje i režirao predstave i pravio festival u to vrijeme, ja mu u svoje ime opraštam i volio bih s njim da radim”, rekao je Pašović za N1.

Navodi kako posljednjih 20 godina EastWest centar igra predstave o svom trošku u RS te da su uvijek dobro primljeni.

“Dijana Grbić je mlada, mislim da nije rođena kada je bio rat i to je ta nova generacija koja ima novi pogled i kaže ‘čekajte, vrijeme je da idemo dalje’. To je važan korak, biće pritisaka, pitanje je hoće li ona moći dalje da radi. Ali oni svi zajedno su to uradili i napravili važan korak. Mislim da su se osvijestili i da će uspjeti, svima je više dosta te prošlosti koja počinje da nas guši. Niko ne govori u osjećanju na žrtve, prirodno je da ima empatiju , ali čitava ideologija koja nastaje iz toga. Političari 30 godina sjede zajedno pa nikome ništa, što ne bi i kulturni radnici”, rekao je Pašović.

Komentirajući proteste “Srbija protiv nasilja” kazao je kako “umjetnici zastupaju one koji nemaju javni glas”.

“Mislim da treba čuti te ljudi šta kažu, ne treba ih šikanirati. Mislim da svaka zemlja i društvo treba biti osjetljivo na ono što umjetnici te zemlje govore, pogotovo kada se radi o velikim umjetnicima koji su se dokazali – Milan Marić, Dragan Bjelogrlić, Seka Sabljić… Pa čak i ako se oni međusobno nekada ne slažu oni artikulišu nešto što se događa u društvu i svaka pametna politika bi čula šta oni govore. ‘Bolje je da vam na nadgrobnom spomeniku piše da ste bili loš čovjek nego da glumci o vama loše govore za života’, parafraziram Hamleta i mislim da je to važno da politika čuje”, rekao je Pašović.

Komentirao je i društveno-politička dešavanja u BiH. Govoreći o hapšenjima u Sarajevu, kazao je kako je “očigledno da kod nas traje velika akcija borbe protiv korupcije, što je fenomenalno, ali ne može da ne primijeti da svi koji su procesuirani ili okrivljeni – Bošnjaci”.

“Evropskog ambasadora, OHR, američkog ambasadora koji prate situaciju i asistiraju, znamo da EUROPOL učestvuje u tim akcijama, treba pitati da li je moguće da među Srbija i Hrvatima nema nikakvih slučajeva korupcije koja bi trebala biti procesuirana, što je nevjerovatno, ali treba neko reći. Vidjet ćemo da li će se to proširiti ili jedan bošnjački radikalizam, ako se ovo nastavi. Postoji opasnost od toga. Ako pritisak vršite samo na jedan narod, sigurno će doći do reakcije koja će izazvati revolt, a revolt može da izazove i radikalizaciju. Kome je potrebna i zašto je potrebna radikalizacija Bošnjaka to ne mogu da shvatim. Ili je projektovano ili obični šlamperaj, što je jednako grozno”, rekao je Pašović.

Zašto evropski zvaničnici imaju “dvostruke aršine”, zbog čega, kako kaže, favorizuju HDZ te šta je “iftarska buržoazija”, pogledajte u videu.