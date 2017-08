Haris Hrle, ambasador BiH u SAD : Želja naših ljudi da investiraju u BiH je sveprisutna i očigledna, želja da pomognu još je veća

Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Nj.E. Haris Hrle za Novi.ba govorio je svom mandatu u SAD, zatim o 58. inauguraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, te odnosima i saradnji između BiH i SAD.

Novi.ba: Nakon što ste bili ambasador BiH u Saudijskog Arabiji, za ambasadora BiH u SAD-u izabrani ste prošle godine, kako ste prihvaćeni u Washingtonu i kako biste do sada opisali Vaš mandat?

HARIS HRLE: Da, u Saudijskoj Arabiji sam proveo manje od dvije godine. Ali bilo je dinamično. Tranzicija vlasti, novi kralj, rat u Jemenu, evakuacija naših državljana iz Sane, eskalacija i Siriji. Prelazak iz Riyadha u Washington predstavlja putovanje preko cijelog svjetonazorskog spektra, iz običajne apsolutne zalivske monarhije u probojni liberalni demokratski atlantsko-pacifički politički pejzaž. Politički, klimatski, ekonomski socijalni kontrasti su gotovo apsolutni. Međutim, cilj je uvijek bio isti – potpuna zaštita državnih interesa – bilateralnih, ekonomskih, sigurnosnih, promocija pozitivne vidljivosti Bosne i Hercegovine, jačanje izvoza, isticanje turističkih potencijala itd.

Novi.ba: Da li možete napraviti paralelu između života i rada u Saudijskog Arabiji i Americi?

HARIS HRLE: Prvo mi na pamet pada klimatski utjecaj. U Saudiji je bilo sedmica kada noćna temperatura nije padala ispod 32 stepena. Dani su bili puni nekog stalnog okomitog svjetla, čak i u rano jutro, u predvečerje, treperava podnevna žega otimala je oku fokusiranje na pejzaž i udaljene objekte. Moj kolega Husić je znao reći da automobili nemaju hladni start – dođete autom na posao, a na kraju radnog vremena motor je na 65 stepeni.

Druga osobenost je svakako kulturno-običajna, pristupi vezani za protokol – mislim na cijeli protokolarni opseg, od državnog do porodičnog, zatim odijevanje, obraćanje, izražavanje. U Americi je, na primjer, kriterij službene i profesionalne komunikacije vezan za jasnu, kratku i istinitu tvrdnju, koja se nikad ne doživljava lično. I tu nema ljutnje, jer je opći konsenzus da je to neophodno, temelj napredovanja u socijalnim i profesionalnim kontaktima i ciljevima. Mi bi to nazvali saopštavanje bez uvijanja. Taj element ličnog u odnosima je veoma različit i predstavlja interesantne i živopisne socijalne fenomene. Helem, postoji cijeli niz osobenosti za koju bi trebala podebela knjiga. Uglavnom, bila je čast predstavljati BiH u Saudijskoj Arabiji, upoznat kraljeve, upoznati krajeve, biti od pomoći našim državljanima u Meki i Medini. Sada je čast predstavljati BiH u SAD, naći se u najvažnijem političkom centru i na vrhu diplomatske piramide.

Novi.ba: Predstavljali ste Bosnu i Hercegovinu na 58. inauguraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kakav je bio osjećaj ići na Capitol Hill i prisustvovati polaganju zakletve, te kako je bosanskohercegovačka zajednica u SAD-u prihvatila rezultate predsjedničkih izbora?

HARIS HRLE: Pa to je osjećaj kao iz filmova. Ambasadori su kao predstavnici država iz State Departmenta vozilima prebačeni na Capitol, kroz za saobraćaj zatvorene avenije Washingtona, istim putem kojim će se nakon inauguracije kretati parada na čelu s Predsjednikom. Bili smo smješteni na podij iznad mjesta polaganja zakletve, okrenuti glavnom događaju i ključnim učesnicima. Nakon zakletve krenulo se u pravcu Bijele kuće, odnosno službenoj gostinskoj kući predsjednika SAD – Blair House, gdje je priređen ručak. Navečer je održan oficijelni predsjednički bal i obraćanje predsjednika Trumpa.

Bosanskohercegovačka zajednica je umjereno aktivno pratila izbornu kampanju i uglavnom individualno tipovala na kandidate. Bosnian Americans, kako ovdje zovu naše državljane, zauzimali su, čini mi se, stavove prema saveznim državama u kojima žive. Tako, na primjer, u Californiji, Floridi, Massachusettsu, Texasu ili Idahu, bilo je različitih simpatija i tipovanja. Treba napomenuti da naši državljani u SAD mogu imati oba državljanstva – i SAD i BiH, zovemo ih „našim državljanima“, ali su svakako i američki i to im je prevalirajuće budući da žive, rade i plaćaju porez u SAD. Moram istaći da postoji par osoba iz BiH koji njeguju prijateljske i poslovne odnose s predsjednikom Trumpom, njegovom porodicom i savjetnicima i da to prijateljstvo datira iz perioda prije dvadesetak godina.

Haris Hrle sa Joe Bidenom, bivšim potpredsjednikom SAD-a

Novi.ba:Da li Ambasada ima kontakte s vrhom američke administracije?

HARIS HRLE: Cijela ambasada je angažovana na promociji interesa, realizaciji instrukcija Predsjedništva i MVP-a. Imamo kontakte, to nam je posao. Međutim, mimo službenih kontakata, postoje neposredni, opušteni i osobni, u okviru onoga što bi diplomatija trebala biti „izvan radnog vremena“, ako takvo nešto uopšte postoji. Prošli mjesec bh. ambasador je dobio poziv od Boba Dolea na proslavu njegovog i rođendana njegove supruge Elizabeth u porodičnoj rezidenciji. Popričati s ključnim republikanskim i demokratskim senatorima, šefom CIA-e Mikeom Pompeom, savjetnicima u Bijeloj kući, Kellyanne Conway, u atmosferi prijateljskog druženja pedesetak ključnih ličnosti je – privilegija. To je možda i najslikovitiji primjer kako BiH stoji u Washingtonu.

Haris Hrle sa Bobom Doleom, penzionisam američkim senatorom

Novi.ba: Je li tako oduvijek bilo?

HARIS HRLE: Bilo je pokušaja da se BiH predstavi kao zemlja iza ogledala, kao neko mjesto čudesa, neracionalnosti, nekonvecionalnosti. Taj „Alisa-pokušaj“ još traje, ali je sve slabiji, neuspijeva ta priča. Bosna i Hercegovina je evropska država čije mjesto je u NATO i EU. U proteklih mjesec dana su, na primjer, Washington Post, CNN, NYT, objavili veoma afirmativne članke o BiH, našem turizmu, skokovima sa Starog mosta i vodopadima u Jajcu, pozitivnim turističkim perspektivama, istakli su 11 razloga zašto treba posjetiti Sarajevo itd. Turizam je za Amerikance uvijek neposredni kontakt, dodir kulture na najbolji način. Takva vrsta vidljivosti i česte posjete ovdašnjih funkcionera BiH uvijek daju pozitivan rezultat.

Novi.ba: Pokrivate i Meksiko i Brazil?

HARIS HRLE: Pretprošli mjesec u Braziliji predao sam akreditive i razgovarao s brazilskim predsjednikom i ministrom vanjskih poslova. Mjesec ranije, u maju, otvorili smo počasni konzulat u glavnom gradu Meksika koji vodi počasna konzulica Nadine Karachi Estrada. Radimo na pojačavanju vidljivosti Bosne i Hercegovine u Centralnoj i Južnoj Americi direktno, ali i putem Organizacije američkih država. Sve to omogućava efikasniju realizaciju naših političkih, ekonomskih i kulturnih interesa.

Svečana promocija u Predsjedničkoj palati u Braziliji, ambasador Hrle predao akreditive predsjedniku Brazila

Novi.ba: Bosanci i Hercegovci u SAD-u su formirali brojne institucije, organizacije, udruženja, klubove. Da li ste uspostavili saradnju sa njima, te koliko oni investiraju i pomažu BiH?

HARIS HRLE: Naši državljani u SAD žele ostati u neposrednom i stalnom kontaktu sa BiH. Jedan od načina jeste i preko Ambasade. Imamo odličnu saradnju s našim zajednicama, podržavamo svaku pozitivnu vijest koja dođe od njih, prisustvujemo važnim kulturnim događajima koji organiziraju – naravno u skladu s našim finansijskim mogućnostima, uglavnom dajemo naglasak na pozitivnu budućnost, promociju i razvoj kulture i jezika, i naravno sve lijepe vijesti koje se tiču Bosne i Herecegovine. Naša dijaspora je prošle godine poslala u BiH više od jedne i pol milijarde dolara, značajan dio tog novca je iz SAD. Pored toga postoje redovni kontakti vezani za statuse i državljanstvo te planirano održavanje konzularnih dana u gradovima gdje se nalazi najveći broj bh državljana. Centri konzularnih aktivnosti su u Washingtonu i Chicagu, generalnim konzulatom BiH u Chicagu rukovodi generalni konzul Berislav Vujeva, a konzulat u Washingtonu vodi ministar-savjetnik Amra Hadžović, koji, pored pasoša, izdaje i najveći broj viza za državljane centralne i Južne Amerike i oni uglavnom pohode Međugorje. Želja naših ljudi da investiraju u BiH je sveprisutna i očigledna, želja da pomognu još je veća. Međutim, treba što prije provesti reforme i privući američke investicije. Naše zajednice su snažnije nego ikad, naši mladi ljudi se obrazuju, doktoriraju na prestižnim univerzitetima, rade u Microsoftu, Boeingu, Silicijskoj dolini, u uglednim advokatskim kancelarijama, američkim privrednim komorama, berzama. Uglavnom su imućni, samostalni i obrazovani, ali stalno traže načina da pomognu BiH. I još nešto, po meni vrlo važno – veoma rijetko se odriču našeg državljanstva.

Novi.ba: Kako biste ocijenili odnos i saradnju između BiH i SAD? Kakva je podrška Sjedinjenih Država na putu prema EU i NATO-u?

HARIS HRLE: Odnose bih ocijenio izvanrednim. Poruke, nastojanja i aktivnosti SAD zvaničnika predstavljaju podršku najvećeg ranga. Administracija razumije aktuelni trenutak u Bosni i Hercegovini i aktivno podstiče i doprinosi razvoju demokratskog društva, uspješnosti reformskog procesa i izgradnje vladavine zakona. Bosna i Hercegovina u EU i NATO je ono što se bezrezervno želi vidjeti.

Novi.ba: Za kraj, koji su vaši planovi za neredni period?

HARIS HRLE: Ako je naredni period onaj do kraja 2017., to je onda cijeli niz važnih aktivnosti. U septembru predsjedavajući Predsjedništva Dragan Čović dolazi u SAD na zasjedanje Generalne skupštine UN-a, u oktobru očekujemo brojnu bh. delegaciju na zasjedanjima WB i IMF, u novembru veliki godišnji skup dijaspore u Arizoni. Ministar Crnadak također vodi bilateralne aktivnosti vezane za centralnu i Južnu Ameriku čije bi rezultate mogli vidjeti do decembra. Privatni plan je vezan za odmor – nadam se da ću prvih deset dana septembra provesti na relaciji Sarajevo-Stolac.

(Novi.ba)