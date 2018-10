Haris Hrle, ambasador BiH u SAD-U: “Washington podržava Komšića i pažljivo prati kako se Hrvatska nedopustivo miješa u unutrašnje stvari BiH”

Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Haris Hrle kazao je u razgovoru za Klix.ba kako zvanični Washington pažljivo prati pokušaje miješanja u unutrašnje stvari naše zemlje te da prevladava stav kako je bilo pokušaja zloupotrebe briselskih foruma. “Washington pažljivo prati pokušaje miješanja u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Smatra se da se pokušalo zloupotrijebiti i briselske forume za nedozvoljene potrebe”, odgovara Hrle na pitanje o stavovima Washingtona nakon postizbornih dešavanja.

On ističe da je BiH na dobrom putu unutrašnje konsolidacije. Kako kaže, političko nezadovoljstvo u susjedstvu se iskazuje vrlo nerazborito i nelegitimno.

“Žao nam je što nekima smeta da BiH postane centar za sprečavanje toksičnih stranih utjecaja, onih koji po definiciji idu na štetu SAD-a i EU”, smatra Hrle.

Također smatra da su “neimenovani” balkanski diplomati nakon izbora postupali nervozno i nedozvoljeno te su se javno i tajno umiješali u unutrašnje stvari BiH.

Na umu treba imati tri stvari za BiH

“U evropskim središtima oni se zalažu za principe koji su protivni univerzalnoj deklaraciji, međunarodim paktovima o građanskim i političkim pravima, zaboravljajući da su pomenuti akti preambula našeg Ustava. Pravnom logikom, oni rade protiv Ustava BiH. Takve aktivnosti su zabilježene i u Washingtonu, s mogućim negativnim diplomatskim posljedicama po ‘neimenovane’ aktere”, rekao je bh. ambasador.

Hrle napominje da okruženje treba imati na umu tri stvari: Bosna i Hercegovina je država, ona može uzvratiti reciprocitetom, zatezanje klatna stvara jednak otklon na drugoj strani.

“Izborni rezultati nas mogu odvesti u pravcu amerikanizacije društva”, tvrdi naš ambasador u Washingtonu i dodaje da su Sjedinjene Američke Države “isklesale slovo Dejtona, ali i Washingtonski sporazum i Brčko distrikt, Željko Komšić ima komoditet da se postavi kao dobri duh Dejtona”.

“On je više nego dobrodošao u Washingtonu, osjeća se hemija. U njegovim političkim idejama postoji nešto američko. Uglavnom, otvaraju se novi horizonti te mogućnost otklanjanja političkih doktrina iz XIX vijeka”, kazao je Hrle.

On smatra da se BiH posmatra kao razuđeni pluralni društveni fenomen, sličan SAD-u, Kanadi ili Australiji, samo stariji, prema porijeklu autentičniji, društveno autohtoniji, iako prostorno manji i ekonomsko iznureniji.

Kako kaže, u BiH nije bilo snažnog protestantskog utjecaja kao u nabrojanim zemljama, ali ima neka tajna veza, neka individualna i pozitivna heretička arhitektura i kultura pluralizma koju ne bi trebalo objašnjavati.

“BiH je najdecentaliziranija država u Evropi, treba stati, sabrati se i početi napredovati. Postoji okvir za opći napredak. Pokušaji blokade i dodatnih decentralizacija će dovesti do svoje opreke. To je poznat fenomen, to je princip zatezanja klatna”, nastavlja Hrle.

Smatra da nam predstoji kratkotrajan sukob vezan za simbole, heraldiku, zastave, trube i “ko-je-ovdje-prvi-došao” debatu, a u međuvremenu mi ostajemo bez suštine.

“Jednog jutra ćemo se suočiti s predjelima oslikanim demografskim manjkom, obrazovnom oskudicom i općom nekulturom. Onda će se nuditi kraljevstvo za prijatelja, sunarodnika, profesionalca i druga iz klupe. Trebaju prekinuti blokade, brzo formirati vlast na svim nivoima i u datom ustavnom okviru napraviti neophodan iskorak za demokratsku i prosperitetnu BiH, u čemu će Washington svesrdno pomoći”, navodi naš ambasadaor u SAD-u.

Najavu novog člana Predsjedništva Milorada Dodika da će ambasadorima Srbima naložiti da zastupaju etničke interese Hrle nije želio komentarisati.

“Stereotipni etnički ambasadori će biti izolovani, ako uopće stupe na dužnost. Bit će pod budnim okom MVP-a, pred spremnom intervencijom ostalih diplomata koji svoj profesionalizam i integritet neće staviti pod nalog protivan unutrašnjim pravilima, međunarodnim konvencijama i diplomatskim običajima”, rekao je Hrle.

Ali dodaje da je u Washingtonu primijećen entuzijazam i poletnost novog člana Predsjedništva BiH nakon ulaska na državni nivo.

Fasciniran ugledom BiH u Washingtonu

“To je ohrabrujuće, uslovi za skidanje sankcija su poznati, postoji mapa puta, treba postupiti prema njoj”, kazao je Hrle.

Govoreći o BiH u Sjedinjenim Državama Hrle ističe da je uvijek i nanovo fasciniran položajem, ugledom i utjecajem koji BiH ima u Washingtonu.

Takav status uživamo slijedom historijskih događaja, iskustava, ideala, općih težnji i žrtava koje smo podnosili za državu. Biti bh. ambasador u Washingtonu je gotovo filmsko iskustvo – sva su vam vrata otvorena, a sagovornici su likovi koje uglavnom znate s TV-a, iz novina i enciklopedija i oni – uz kafu – imaju vremena koliko vam treba. Dugujemo duboku zahvalnost svim našim prijateljima u Bijeloj kući, Vijeću za nacionalnu sigurnost, Kongresu, State Departmentu, Pentagonu, USAID-u… Čeka nas nova etapa, mislim da će biti uspješna”, rekao je Hrle.

Istakao je da se njegov mandat završava i da je njegovo obraćanje za Klix.ba posljednje obraćanje kao ambasadora BiH u SAD-u.

“Bosanskohercegovačkim zajednicama u Sjedinjenim Državama želim da nastave dosadašnjim putem, da svi postanu još jači, uspješniji, obrazovaniji. Uvjeravam ih da su uvijek bili predmet najoptimističnijih procjena i najiskrenijih rasprava na zatvorenim sastancima s američkim institucijama. Naša je državna, društvena i ekonomska privilegija što ih imamo u SAD-u, treba ostati budan”, navodi na kraju Hrle za Klix.