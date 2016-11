Haris Hrle, ambasador BiH u SAD : Bosanskohercegovačka zajednica u SAD-u je spremno i spokojno dočekala rezultate predsjedničkih izbora !

Ambasador BiH u SAD-u Haris Hrle izjavio je za Klix.ba u povodu predsjedničkih izbora u SAD-u kako je bh. zajednica spremno i spokojno dočekala rezultate predsjedničkih izbora. Istakao je kako naša zemlja ima dugu tradiciju saradnje s liderima i vođama Republikanske stranke.

“Sjedinjene Države su izabrale. Izbor je jasan, a na ostatku svijeta je da se prilagodi. Način nastanka SAD-a, politička filozofija očeva američke federacije i nepredvidivi duh demokratije i liberalizma ugrađen u američku politiku, društvo i ekonomiju ponovo diktiraju planetarni tempo. Promjena nije na pomolu, ona već juri na glavnoj svjetskoj magistrali”, rekao je Hrle.

Istakao je kako je primjetna nervoza među glavnim saveznicima SAD-a s obzirom na to da najmoćnija država svijeta više nije predvidiva, ali je spremna vrlo brzo ispitivati vitalnost i spremnost na promjene svih ostalih faktora u međunarodnim odnosima.

“Optužbe za populizam pljušte sa svih strana, ali budući američki predsjednik nije ideološki opterećen niti će se profilirati na taj način. Populizam u svojoj osnovi ima latinsku riječ ‘populus’ – narod. Demokratija u svojoj osnovi ima grčku riječ ‘demos’ – narod. Dakle isto. Novi američki predsjednik neće se baviti razlikama između starogrčkog i latinskog pojma naroda ili građanina. Neće se baviti ni historijom, već brzim dokazima o vlastitoj uspješnosti”, kazao je Hrle.

Kako kaže, Sjedinjene Države su kontinentalni “jumbo jet” u zračnom prostoru svijeta, koje su susjed svakome.

“U prostoru iznad, pored i unutar teritorije, ako treba i u svakom džepu, postoji svijest da prilagođavanje novim okolnostima, ritmu i lokalno-globalnim promjenama treba što prije početi”, rekao je Hrle.

On ističe kako je bosanskohercegovačka zajednica u SAD-u spremno i spokojno dočekala rezultate predsjedničkih izbora.

“Spretni, inteligentni, vrijedni i tradicionalnim vrijednostima okrenuti američki građani porijeklom iz BiH nastavit će svoj uspješan individualni i kolektivni razvoj. Njihova sklonost brzom prilagođavanju, brzim promjenama okolnosti nešto je što su ponijeli iz Bosne i Hercegovine, nešto se uvijek sa sobom nosi, to nam je u genima”, kazao je Hrle.

Ambasador ističe i da naša zemlja ima dugu tradiciju saradnje s liderima i vođama Republikanske stranke te da je saradnja počela s Bobom Dolom i nastavila se dalje sve do Newt Gingricha. Pojasnio je kako su obojica snažno podržali kandidaturu Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a.

“Saradnja se nastavlja i Ambasada poduzima korake potrebne za zaštitu bosanskohercegovačkog državnog interesa u SAD-u. Početkom godine imao sam čast obratiti se na Univerzitetu Columbia u New Yorku i govoriti o sindromu ‘previše informacija’. Došlo je vrijeme kada se o svemu može imati informacija, statistika, procjena, analiza, kladioničarska dojava, a onda se to brani dodatnim bonusom od sljedećih stotinu informacija. Za svaku priliku ili događaj već postoji pripremljena scena i pozornica. Dolaskom u SAD, vidio sam da to nije baš prirodno, nepredvidivost budućnosti ne leži u nekom već poznatom algoritmu”, rekao je Hrle.

Smatra da previše informacija i previše analize dovodi do statike i paralize, a da se paraliza manifestirala baš jučer kada su sve procjene, procjenitelji i analitičari izgubili na vjerodostojnosti.

“To se desilo i u Bosni i Hercegovini, gdje smo se suočili sa udobnim priklanjanjem onome na koga su ukazivale ‘analitičke procjene’. Sad vidimo, vrlo tanke procjene. Ono što će nam omogućavati bolji uvid u budući stvarni tok događaja, postaje ono što označavamo kao dinamičnu intuiciju. Nadamo se, intuiciju protkanu etičnošću i pravednošću”, kazao je Hrle.

U Ambasadi BiH u prvoj godini predsjednikovanja očekuju usporavanje procesa globalizacije i jačanje pojma materijalne i nacionalne suverenosti, zatim pojačavanje granica kao pojma i kao linije.

“Dakle državnih granica, kulturoloških i civilizacijskih te jasniji javni i politički izraz o svakom međunarodnom problemu. Promjene se mogu očekivati i u pristupu međunarodnim trgovinskim sporazumima globalnog karaktera, klimatskim promjenama, multilateralnim organizacijama, počevši od UN-a do, naprimjer, OSCE-a”, smatra Hrle.

On je dodao da će tendencija u međunarodnim odnosima ići u pravcu zatomljivanja multilateralizma i ponovnog izdizanja principa bilateralizma.

“Dolazi ponovo faza u kojoj će ličnost, ne institucija, stvarati historiju, odnosno, to teoretičari znaju, vrijeme je da ponovo pročitamo klasike, prije svega Maxa Webera i njegovu “Protestantsku etiku i duh kapitalizma”, kao i opservacije o ideji jakog predsjednika izabranog od naroda i elemente karizmatičnosti izabranog autoriteta u produciranju događaja i stvaranju dogovora”, rekao je Hrle.

Citirao je ambasadoricu SAD-a u BiH Maureen Cormack koja je, govoreći o Amerikancima, izjavila da je to narod koji pokreću različitosti, kreativnost i upornost.

“Iste riječi se mogu primijeniti i na Bosnu i Hercegovinu. Sposobnost i prilagodljivost građana i naroda su stvari i njihove i naše historije, geografije, kulture, upornosti. Američka politička filozofija je stvarala državu na novoj teritoriji, u novom svijetu, Bosna je državu stvarala na starom kontinentu, u Starom svijetu, ali na sličnim univerzalnim nezastarivim principima različitosti, jednakosti i pluralizma. Amerika je bila zemlja na obodu svijeta, Bosna je bila zemlja na obodu carevina. Međutim, naravno da odavno više nije tako, a nova etapa, u cijelom nizu novina, već treba da počne ili bar da se definira”, kazao je Hrle.

Zaključio je kako BiH nastavlja svoj put prema EU i NATO-u gdje će uživati podršku Sjedinjenih Država.

“Bosna i Hercegovina nastavlja svoj put kroz historiju i pozdravlja novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država”, rekao je Hrle.

Ervin Mušinović (Klix)