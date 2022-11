Haos u reprezentaciji Srbije. Igrači se potukli zbog žena, ko je sa kim imao intimne odnose?

Haos u reprezentaciji Srbije. Veliko nezadovoljstvo vlada u nogometnoj reprezentaciji susjedne države.

Kruži priča kako je u reprezentaciji Srbije opći haos zbog seks skandala. Riječ je o navodnim intimnim odnosima nekih igrača s djevojkama ili suprugama drugih igrača.

“Opšti je haos, svi bruje samo o tome”, govore izvori bliski reprezentaciji, prenosi Net.hr.

Igrači su se navodno suprotstavili odnosno potukli na jučerašnjem treningu. Izvor navodi kako su igrači pognute glave. Službene potvrde nema. Nije se oglasio ni Nogometni savez Srbije.

Kapiten reprezentacije Dušan Tadić uoči odlučujuće utakmice protiv Švicarske tvrdi da su to samo laži. Ističe da je atmosfera u reprezentaciji sjajna.

“Nikad bolja atmosfera nije bila između igrača. Stvorilo se zajedništvo. To je to. Samo trebamo ostati takvi do kraja”, rekao je 34-godišnji napadač nizozemskog Ajaxa.

Srbija je Svjetsko prvenstvo otvorila porazom od Brazila (0:2). Potom je uslijedio i šokantni remijem s Kamerunom (3:3), gdje je Srbija prokockala vodstvo od 3:1.

Sada Tadiću i društvu igra samo pobjeda u petak od 20 sati protiv Švicarske, navodi Index.hr.

(Raport)