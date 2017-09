Haos u Banjoj Luci : Dodik u panici tražio sastanak sa Govedaricom, skupštinska većina zasjeda kao u prevratu 1998. godine (Video)

Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica otkrio je danas obraćajući se javnosti, da ga je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć kontaktirao telefonski.

Nakon nesvakidašnje situacije na sjednici NSRS i prekida zasjedanja, burno je i danas bilo u ovoj instituciji. Sjednica nije nastavljena, a nije poznato ni kada će biti. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović kazao je da će biti ”kada se steknu uvjeti”.

U međuvremenu, lideri opozicionih stranaka javnost su upoznali s dešavanjima koja su uslijedila nakon prekida sjednice. Govedarica je, dakle, otkrio da ga je telefonski lično kontaktirao Milorad Dodik.

”Jutros Dodik me zvao telefonski. Tražio je da funkcionišu institucije. Rekao sam da moraju, ali sa zakonom i ustavom i da su na tom fonu naši zahtjevi. Predožio je da se sastanemo i razgovaramo. Rekao sam da će to pitanje raspraviti Kolegijum NSRS. Ne bježimo ni od toga, ali imajući uvidu da Kolegijum raspravlja o tome, bilo je nepotrebno. Nije to bio kilometarski, već kratak razgovor”, ispričao je Govedarica.

I prvi čovjek Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kazao je da je telefonski razgovarao s Dodikom.

”Zvao je mene, SDS i NDP. Rekao sam jasno da su na sjednici Kolegija legitimni zahtjevi poslanika kojima se čuva RS i da očekujemo da se to prihvati. To je bio jedini razgovor”, kazao je on, javlja SB.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas oko 14 sati i to bez poslanika opozicionih stranaka.Sjednica se održava u Maloj sali Narodne skupštine.Kako javlja N1 spriječen je ulazak poslanika iz opozicionih stranaka u salu.

BN TV podsjeća da je ovakav rad NSRS već viđen, odmah nakon završetka rata, kada je 1998. godina tadašnja opozicija zajedno sa strankama iz Federacije na vlast prvi put dovela Milorada Dodika. Tada su pomoć imali snaga SFOR-a, koji su helikopterom našli 42 poslanika, Franju Majdančića, i doveli ga na sjednicu Parlamenta, koja je održana u Bijeljini.

