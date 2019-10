Handkeu sada smetaju pitanja novinara :”Ja sam pisac i ostavite me na miru, ne postavljajte mi takva pitanja”

Austrijski pisac i ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke imao je neprijatan susret s novinarima u rodnom Griffenu, zbog čega je otkazao za srijedu planirani “kratki susret” s predstavnicima medija.

On je došao u Griffen u utorak, ali je situacija eskalirala tokom večeri, na sastanku s predstavnicima općina, na koji je došao i predsjednik pokrajine Koruška Peter Kaiserom.

Suprotno najavljenom, s Kaiserom je došlo i nekoliko novinara, prenosi Tanjug.

Handke je, najprije, odgovarao na pitanja novinara, ali kada su ga počeli pitati za napade u Njemačkoj zbog dobijanja Nobelove nagrade, on je odustao od daljeg razgovora.

“Stojim ispred svog ulaza, tu je 50 novinara, i svi me pitaju nešto, kažu da su nešto od mene pročitali, da li znam šta sam pisao… Pitaju kako reagira svijet, reakcija na reakciju… Ja sam pisac i ostavite me na miru, ne postavljajte mi takva pitanja”, poručio je on novinarima, prenosi austrijski radio Oe1.

Na kraju je poručio da više nikada neće odgovarati na pitanja novinara, jer se ne interesiraju za njegova djela, već samo za politička reagiranja na Nobelovu nagradu.

Stanišić kritizirao odluku Nobelovog komiteta

U srijedu ujutro je iz općine Griffen saopćeno kako se otkazuje za poslijepodne najavljeni susret Handkea s građanima i medijima, prenosi Hina.

Saša Stanišić, dobitnik ovogodišnje Njemačke književne nagrade, jedne od najvažnijih književnih nagrada za njemačko govorno područje, u govoru na svečanosti dodjele nagrade povodom otvaranja Frankfurtskog sajma knjige žestoko je kritizirao odluku o dodjeli Nobelove nagrade Handkeu.

Stanišić, koji potiče iz Višegrada, Bosna i Hercegovina, u ranim devedesetim godinama je zbog rata prebjegao u Njemačku, kritizirao je Handkea zbog njegove podrške režimu Slobodana Miloševića tokom rata u devedesetim na prostoru bivše Jugoslavije.

Dodjela Nobelove nagrade za književnost Handkeu je, zbog njegove podrške Miloševiću i negiranja genocida počinjenog u Srebrenici, diljem svijeta, a posebno na jugoistoku Evrope, naišla na brojne osude.