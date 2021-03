Hajrudin Somun: Kako se Republika Srpska rađala u Republici Turskoj! Amerika će odlučiti o RS-u! (Video)

Ugledni novinar i diplomata Hajrudin Somun gostovao je u Centralnom dnevnika Face TV i sa urednikom emisije Senadom hadžifejzovičem vodio zanimljiv razgovor o brojnim bh. temama. Jedna od najzanimljivijih svakako je bila ona o nastanku Dejtonskog sporazuma.

RS se rađala i bila je trudna devet mjeseci prije Turske! Posmatrao sam predsjednika Izetbegovića kako tone u fotelju i gubi snagu! BiH je jedinstvena država, a entitet se morao zvati Republika! Svi su znali slabe tačke Izetbegovića!

Senad: Holbruk se pokajao što je dao naziv RS.

Hajrudin: Holbruk nije mnogo toga razumio, a Klinton mu rekao do kada treba riješiti to pitanje kako bi se mogli baviti američkim pitanjima! BiH nema ništa od američkog kajanja! Biden će ići na kompromisno srednje rješenje! RS se ukorijenila, a ima iza sebe podršku Rusije i Srbije! 2006. godine se mogao „okrnjiti“ Dayton! Tada bi bio načet Dayton. Jadransko more je kompletno pokriveno NATO-om! NATO ima politički program koji je preambula vojne alijanse. Trebaju otići s vlasti oni koji vladaju 25-30 godina! Ulazak u NATO bi BiH bilo veliko i historijsko olakšanje!

Amerika će odlučiti o otcjepljenju RS-a! Tek u drugom mandatu Bidena, kasno će stići do BiH! Zavaravamo se ako mislimo da se nešto može uraditi bez Amerike. Ako bude ekstremno, reagovat će! Dodiku godi što je predsjedavajući Predsjedništva i što je u Predsjedništvu BiH! Nemojmo se šaliti s Dodikom, on ima mehanizme da dugo ostane kao i SDA i HDZ!

(Kliker.info-Face TV)