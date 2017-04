Hajrudin Somun, bivši ambasador BiH u Turskoj : Ne bih volio da živim pod ovakvim sistemom !

Referendum koji je danas održan u Turskoj donijeće velike ustavne reforme u ovoj zemlji.Nešto više od 51 posto glasača na referendumu dalo je svoj glas za ustavne reforme, s kojima će predsjedničke ovlasti postati drastično veće.

Politički analitičar Hajrudin Somun za Avaz.ba je odmah nakon objavljenih rezultata referenduma dao mišljenje o rezultatima referenduma u Turskoj.

– Predsjednik Erdogan će najvjerovatnije preći posljednju prepreku prema cilju koji je zadao sebi i Turskoj otkako vodi njenu politiku, a posebno od prošlogodišnjeg pokušaja da se silom ukloni s vlasti”, rekao je Somun za Avaz.ba, pa nastavio:

– A, to je: Da sve konce vlasti drži u svojim rukama u narednih desetak godina, najmanje. To se može zaključiti iz planiranih ustavnih promjena, koje idu dalje od bilo kojeg priznatog modela predsjedničkog sistema zapadnih demokratija. Ko zna, možda je to za Tursku dobro, ali u svakom slučaju ne bih volio da živim pod takvim sistemom, dodao je Somun.

(Kliker.info-Avaz)