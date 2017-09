Hafiz Spahić bez dileme : “Tzv. Islamska država čini najveće zlo islamu i muslimanima”

Muslimani u svijetu nemaju puno razloga da se raduju jer su u teškoj situaciji, rekao je hafiz Ismet efendija Spahić gostujući na N1 televiziji.

“Njihova krv se najviše proljeva u svijetu, ali to je djelo naših ruku, kako kaže Kur'an. Muslimani se moraju popraviti, da bi Allah izmijenio njihovo stanje. Allah neće mijenjati stanje dok ne postanemo bolji. Kada su se bolesti ubacile u islamski svijet i pogrešna učenja i najveći dio te krvi koja se proljeva među muslimanima je od ruku njihovih sinova“, kazao je hafiz Ismet efendija Spahić.

Na pitanje koje bolesti i kakva pogrešna učenja su ubačena u islamski svijet hafiz Ismet efendija Spahić je odgovorio:

“Bolesti su vrlo opasne, a ovo je bolest koja je zakačila muslimanski svijet. Bolest isticanja, bolest nekakvih novih ideja, a Kur'an je vječan i nema promjene u njemu, nema ni novih ideja u tom smislu. Nažalost, oni ih izmišljaju. Ne znam kakav je to musliman da se opaše dinamitom i da dođe među nevine ljude i da ih pobije. Tu nema ni jedno slovo od muslimana.”

Hafiz Ismet efendija Spahić tvrdi da je to ubačeno sa strane u islamski svijet.

“Davno sam rekao, učitelji sjede u Tel Avivu i Americi i podučavaju ih tih bolesnim stvarima. A Kur'an kaže ko ubije jednog nevinog čovjeka, kao da je ubio cijeli svijet. Oni toga nisu svjesni.”

Efendija Spahić ističe da se muslimani moraju promijeniti iznutra.

“Moramo biti pošteniji, određeniji, Bogu biti bliži. Čovjek je čudan, on tvrdi da pripada vjeri, a vjeri pripada samo onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi ljudi. Musliman nije musliman ako legne sit, a komšija mu je gladan.”

Kako se oduprijeti tome da se islam izjednačava s terorizmom?

“To su ljudi koji samo pričom govore da su dobri muslimani. Kada bi bili svjesni šta urade, ne bi to nikada uradili, jer Bog to ne voli. To ne vole ni ljudi, a oni to rade po nagovoru, po nečijem interesu. Neko hoće da se to desi. Mislim da to što se dešava sa tzv. Islamskom državom, a tu nema ništa od Islamske države, već družina koja nanosi najveće zlo islamu, muslimanima, pa drugima. Ta skupina nije svjesna da to što rade rade protiv islama i muslimana. Onaj ko ih plaća, zna za šta ih plaća. To je jedna uslužna skupina ljudi koja želi da nanese zlo muslimanima, jer nema većeg zla za muslimane od tzv. Islamske države. Onaj ko je svjestan toga, ne odlučuje o tome. Mi možemo samo osuđivati to, jer nemamo nikakve moći”, rekao je ef. Spahić.

Ljudi iz BiH su odlazili na strana ratišta. Kako im pomoći?

“Treba s njima razgovarati, kazati im pravu stvar. Odlazak da proljeva tuđu krv je zlo. Oni toga moraju biti svjesni. Taj njihov odlazak nije odlazak u neki hajr, već u odlazak zlo. Prvo zlo nanesu sebi jer dobar broj njih pogine. On nije šehid, već šejtanski šehid kada pogine tamo. Dobar broj njih zapostavi porodicu, ženu i djecu. Neki od njih odvedu porodicu u taj belaj. Što im to treba, u ime koga? Oni su dobri ljudi kada bi se s njima razgovaralo prije, a sada je kasno“, izjavio je hafiz Spahić za N1.

