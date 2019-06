Hadžihafizbegović kod Stankovića : “Naravno da Bošnjaci vole Komšića.Pa neće valjda Čovića koji je talu s četnicima”!

Emir Hadžihafizbegović je gostujući u emisiji HRT Nedjeljom u 2 kazao da bi otišao na koncert Marka Perkovića Thomsona i Bore Đorđevića kad bi se prvi ogradio od nekih svojih pjesama a drugi stavova.

Pojasnio je i zašto podržava Željka Komšića, hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Govoreći o Thompsonu, kojeg je nedavno napao, kazao je da iskren goviri istinu uvijek, a pametan u pravi čas. Dobio sam u jednom intervju pitanje o njemu kao što sam u Srbiji dobio o Čorbi.

‘Rekao sam tada da je Isus Krst živ da bi ga on zabranio jer znamo šta je Isus propagirao. Nisam napao ‘heroja nacije’ kao što nisam ni ‘majku nacije’ Boru Čorbu koji se nije ogradio od zločina svoga oca. Meni se Thompson nije ni javio ni obratio nakon toga, on je tu anegdotu prešutio. To su učinili ovaj polusvijet, nerealizirani kreteni s društvenih mreža’, kazao je Hadžihafizbegović.

Naveo je da bi bilo dobro da se Thompson ogradi od par pjesama kao Čorba od zločin i da bi otišao na njihove koncerte.

‘Stvari su vrlo jednostavne. Ne mogu pristati na onu vrstu muzike koja veliča Maksa Luburića’, istaknuo je Hadžihafizbegović.

Dodao je da je morao otvoriti Facebook profil jer je imao osam lažnih na kojima se svašta pisalo. Ne idem na mreže i da nije toga bilo sa FB-om ne bi ni imao profil. ‘Ne želim polemizirati s onima koji i sad dok pričamo mi jebu balijsku mater po portalima’, pojasnio je.

Naveo je da mu je jedina frustracija nakon svega toga bila da su u monstruoznim porukama po mrežama tražili da vrati hrvatsko državljanstvo.

Naazvao je glupošću to da je podrška Komšiću bila uvod u amozinitet u dijelu hrvatskog naroda.

‘To su gluposti. Komšić je branitelj Sarajeva, dobitnik ‘Zlatnog ljiljana’, pošten i čestit čovjek. Kako ne podržati Komšića i tako spriječiti da u Predsjedništvo uđe Dragan Čović koji je otišao na Dan Republike Srpske gdje se generalu Lisici uručio orden, a on je osuđen na 20 godina za granatiranje Slavonskog Broda i ubijanje djece’, istaknuo je.

Mišljenja je da bi Bošnjaci sutra glasali za Dianu Zeleniku, Martina Raguža, Krešu Zubaka, fra Ivana Šarčevića ili Franju Topića da budu predsjednici BiH narednih deset godina.

‘Topić da se sutra kandidira za gradonačelnika Sarajeva sve bi pomeo. Bošnjaci nemaju problema da ih vode čestiti ljudi. Ali imaju problema s Čovićem koji je s Dodikom stao na stranu demontiranju bh. društva’, kazao je.

Upitan zašto bi Bošnjaci uopće bili u prilici da biraju Hrvatima predstavnika, odgovorio je kratko:'Zato jer je takav zakon’,

Hadžihafizbegović je dodao da Bošnjake ne treba tjerati u mazohizam da biraju čovjeka koji je u dilu s četnicima.