Hadžifejzović oštro odgovorio reisu Kavazoviću : “Haram ti bilo…”(VIDEO)

Nakon što su se jučer iz Islamske zajednice BiH oglasili saopćenjem za javnost povodom prakse da pojedine televizijske kuće ubiru i distribuiraju zekat u kojem su prozvali i Face TV, javno se oglasio i osnivač i vlasnik ove televizije Senad Hadžifejzović.Naime iz Islamske zajednice su naveli da su organizacije, pojedinci, pa čak i televizije, “kakav je nedavni slučaj Face TV-a, uzele sebi za pravo da ubiru i distribuiraju zekat”, pojasnivši da se prema islamskom učenju zekat može uplaćivati samo u Bejtu-l-mal.



Hadžifejzović u videu svoje obraćanje Islamskoj zajednici počinje “haram ti bilo, reis-efendija Kavazoviću”.



“Ti si juče učinio potvoru na nas ,na kraju Ramazana, laž da “ubiremo” zekat!

I to samo zato što je jedna gospođa-hanuma odlučila da preko Face-a, javno, transparentno podijeli svoj novac za obrazovanje mladih, najugroženijima, borcima, djeci, bolesnima o čijoj smo hudoj sudbini izvještavali javnost i što smo javno objavili! Nikakav zekat mi ne ‘ubiremo’. Ovo je jedini slučaj u kojem smo ispunili želju, nijet jednoj dobroj osobi koja je podijelila svoj novac (i odmah otišla na operaciju u bolnicu) i to javno objavili. Jedini slučaj”, naveo je Hadžifejzović.



“Da li si se ikada upitao zašto vjernici ne znaju razliku između zekata i sadake i ako je znaju, zašto zekat daju pojedincima a ne uplaćuju Islamskoj Zajednici? Da li je Rijaset ikada javno objavio koliko novca je “ubrao” od zekata i kome ga je podijelio, darovao? Koliko siromašnih, jetima-siročadi, boraca, nezaposlenih, napuštenih, ugroženih je dobilo koliko od “ubranog? NIKADA to niste objavili! Koliko ste uopšte (miliona) “ubrali”? Ti, Reis, uoči Bajrama potvorom si optužio dobronamjerne muslimane!

Ti si pred kraj posta povrijedio mnogo muslimana. Ti si poremetio post u muslimanskim porodicama. Ti se se ogriješio o djecu postače, njihove očeve i njihove majke, haram ti bilo… Ti si napisao i objavio i “da apeluješ na medije da ne dovode javnost u zabludu i da ne komercijaliziraju vjerske obaveze i osjećanja ljudi”.Zašto si od svih “sumnjivih” prozvao samo Face? Nikada nisi imenom osobe, nazivom firme i stranke prozvao nijednog, pa ni presuđenog za mito, korupciju, i pljačku naroda! Tvog naroda, kojeg trebaš da miriš, smiriš i pomiriš!

Tvog naroda koji svoju rođenu djecu šalje u Hidžru, bjekstvo, prinudno preseljenje na Zapad!

Od koga, zbog čega bježe, Reis -efendija?! Šta si učinio da ih zaustaviš, Ti, duhovni vođo tog naroda, a šta nisi učinio, pa odlaze? Reis-efendija, Ti si meni poremetio duševni mir i post.

Nikada me niko ovako uvrijedio nije. Dođi u petak u CD da raspravimo sta je istina a šta laž, šta zekat a šta sadaka, šta je vjera, a šta politika. Ako ne dođeš (a nikada nisi došao u moju emisiju iako Te producentkinje godinama pozivaju) onda gledaj CD u petak da vidiš šta je istina a šta potvora!

Gledaj emisiju (vidim da je pažljivo analiziraš) zajedno sa svojim savjetnicima iz Zajednice i sa svojim stranačkim šefovima, ”fanovima” Ramazana. Haram ti bilo. Ipak, molim Dragog Boga da ti olakša, nije Ti lako biti između vjere i politike, naroda i vladara, vladara i Boga”, naveo je Hadžifejzović.