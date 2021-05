Hadžifejzović odgovorio Izetbegoviću: Bakire ne daj državu za ženu (VIDEO)

Na kraju press-konferencije predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, novinarka televizije Face pitala ga je kada će doći u Centralni dnevnik Senada Hadžifejzovića.

Izetbegović u svom odgovoru nije štedio uglednog novinara i voditelja već ga je napao i optužio da preferira srpske i srbijanske goste.

“Pozdravite Senada. Nadam se da ako dođem u priliku da budem gost kod Senada Hadžifejzovića da će me tretirati onako kako tretira srbijanske i srpske predstavnike odnosno da će me pustiti da govori i to je jedan od razloga zašto ne dolazim. On ima poseban odnos prema Bošnjacima i puno mekši i snishodljiviji prema Srbima, Srbijancima i Hrvatima. Ako je spreman da razgovaramo, da me ne prekida i da pokaže poštavanje, tu sam”, rekao je Izetbegović.