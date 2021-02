Guzin : Ostaviti se ružnih riječi, spustiti tenzije i izabrati gradonačelnika Kordić : Posebno mi je važno da se ostavimo politiziranja, radi se o gradu i Gradskom vijeću

Nakon prvog kruga Mario Kordić iz HDZ-a dobio je 14 glasova, Zlatko Guzin 12 (KzM), Irma Baralija (NS) 2 glasa, Arman Zalihić (SDP) nije dobio glasove. Dva listića su bila nevažeća. Glasalo je ukuono 30 vijećnika.



Tako su kandidati za gradonačelnika ostali Kordić i Guzin.



Vijećnici SDP-a BiH i Prve mostarske partije (PMP) ranije su napustili sjednicu Gradskog vijeća Mostara.



Nakon što je prihvatio kandidaturu za mostarskog gradonačelnika Arman Zalihić (SDP BiH) zatražio je prekid sjednice radi dodatnih konzultacija, a nakon što je taj prijedlog odbijen tri vijećnika SDP-a BiH i dva vijećnika PMP-a odlučili su napustiti sjednicu. Na sjednici su ostali i predstavnici Naše stranke.

– S ponosom mogu reći kako je Koalicija za Mostar sve stavove, odluke i način kako će nastupati u Gradskom vijeću, donosila konsenzusom i što je to tako i do dan danas. Budite uvjereni da će tako biti i u tijeku rada ovog vijeća. To će biti jedna snaga, tu ima izuzetno kvalitetnih ljudi koji će raditi za dobrobit Mostara i uvjeren sam da ćemo opravdati povjerenje građana – kazao je Guzin.



On je pozvao na spuštanje tenzija i smirivanje situacije.



– Mnogo teških riječi je rečeno, nekada možda i jezika mržnje, a s obzirom da je prošao sada ovaj prvi krug, ja pozivam da se ostavimo ružnih riječi u smislu prodaje, izdaje i tako dalje. Mislim da trebamo spustiti tenzije i ovim putem pozivam sve političke sudionike i političke stranke da se bilo kakve ružne riječi više ne govore i da se takve stvari ne spominju, a mislim da smo svi mi vijećnici to već shvatili – naglasio je Guzin.



I njegov protukandidat iz HDZ-a BiH Mario Kordić kazao je kako je uvjeren da će na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Mostara u petak, 12. veljače, biti izabran novi gradonačelnik.



– Zahvaljujem se građanima koji su strpljivo gledali zadnje dvije sjednice Vijeća te im želim poželjeti nekakvu čestitku da ćemo u petak sigurno imati gradonačelnika i početi raditi ono zbog čega su nas građani i birali u prosincu prošle godine – kazao je Kordić.



Kordić je dodao kako se mostarski vijećnici trebaju fokusirati na životne probleme građane, a zanemariti politička pitanja.



– Posebno mi je važno da se ostavimo politiziranja, radi se o gradu i Gradskom vijeću. Mi smo ovdje “komunalci” koji se trebaju baviti komunalnim pitanjima, a ne velikim političkim pitanjima i drago mi je da smo danas na kraju sjednice imali zaključak kojim smo osudili sav govor mržnje i sve što se događalo zadnjih 15-20 dana kako bi zaštitili naše vijećnike. Drago mi je, također, da smo našli rješenje kako nastaviti današnju sjednicu, jer ljudi nas gledaju i očekuju puno od nas – poručio je Kordić.



Kandidatkinja za mjesto gradonačelnika Irma Baralija (Naša stranka) kazala je kako je današnji rasplet događaja za nju bio očekivan.



– Ponovljen je scenarij u odnosu na prošlu sjednicu, sreća pa se neće više ići u prvi krug jer bih imala sve manje i manje glasova. Prošli put sam imala pet, ovaj put dva, ali časna i poštena glasa. Rekla bih da je to očekivano. Ja sam zadovoljna i čestitam svojim kolegama koji utrku za poziciju gradonačelnika Mostara nastavljaju u petak, kada će biti održani drugi i treći krug – kazala je Baralija.

(Kliker.info-Vijesti)