Guardiola konačno uspio : Manchester City prvi put u historiji u finalu Lige prvaka (VIDEO)

Manchester City je opet nadigrao PSG i unutar sedam dana dva puta ga savladao za plasman u veliko finale Lige prvaka, koje će timu s Etihada biti prvo u historiji.

Večeras je tim Pepa Guardiole slavio sa sigurnih 2:0, te je tako dosta dominantno stigao do finala jer ukupan rezultat glasi 4:1.



Kao pravi penicilin za Svece iz Pariza se u ovom dvomeču pokazao Alžirac Riyad Mahrez, koji je postigao ukupno tri gola. Večeras je postigao dva i srušio PSG-u snove o novom finalu najelitnijeg klupskog takmičenja.



Prvo je Mahrez pogodio u 11. minuti nakon prve prave akcije Građana i izblokiranog udarce De Bruynea. Lopta je došla do Mahreza, a on ju je lagano poslao u mrežu.



PSG je napadao, ali nije mogao do prave prilike, koju je City dočekao u 63. minuti i tada riješio pitanje pobjednika. Opet su istrčali kontru domaći, a na kraju je opet na dosta sličan način bio strijelac Mahrez, koji je postavio konačnih 2:0.



Nekoliko minuta poslije pravu glupost pravi Angel Di Maria, koji van terena namjerno po stopalu gazi Fernandinha i dobija direktan crveni karton.



Bio je to definitivni kraj za goste, a City je lagano priveo meč kraju i slavio. Treba reći i da Parižani očigledno jako teško podnose poraze, pošto su finiš meča, nakon Di Marijinog, obilježili nevjerovatno žestoki startovi i njegovih saigrača, te Građani mogu biti sretni što nemaju teže povrijeđenih igrača.



U finalu City čeka boljeg iz duela Chelseaja i Reala, a bitka za trofej odigrat će se u Istanbulu.

