Grom iz vedra neba : Vladika Grigorije osniva stranku i ruši Milorada Dodika

Vladika Grigorije više i ne krije da ima velike političke ambicije, a kako „Alo!” saznaje, velikodostojnik SPC planira da naredne godine na opštim izborima u BiH otvoreno podrži političku opciju koja će pokušati da sa vlasti sruši aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a spreman je da ode i korak dalje.

-U ovom trenutku vladika Grigorije razmišlja o opcijama da podrži jednu političku stranku, ali čak i da formira svoju stranku sa ciljem da dogodine preuzme vlast u Republici Srpskoj. U tome ima i podršku predstavnika SAD-a u BiH, piše ovaj list.

On bi zauzvrat postao bitan faktor u BiH, ali bi zbog bliskih odnosa sa Vukom Jeremićem taj uticaj pokušao da proširi i na Srbiju. On bi na taj način praktično postao „predsjednik iz sjene” u Republici Srpskoj i veoma bitan faktor u regionu.

Da li će to uraditi preko nekoga i pružiti mu podršku ili će se ipak odlučiti da „bude dio nekog novog pokreta”, trebalo bi da bude poznato vrlo brzo”, otkriva izvor „Alo!”.

Osim Dodika, Grigorije je otvoreno izjavio da ne voli ni vlast u Srbiji s Aleksandrom Vučićem na čelu.

Analitičar Branko Radun kaže za „Alo!” da je očigledno da vladika Grigorije ima velike političke ambicije.

“On očigledno ima političke ambicije i njegovi stavovi se očigledno razlikuju od Dodikovih. On želi da dođe u poziciju u kojoj može da odlučuje od odnosima unutar BiH, odnosno da bude arbitar između RS i Federacije, ne samo na vjerskom planu, nego i na političkom. Veoma je moguće da će podržati opciju protiv Dodika, a da li će potpuno ući u političke vode i izaći iz Crkve, to ne bih mogao da kažem“, ističe Radun.

O tome da se u posljednje vrijeme vladika Grigorije upliće ne samo u politički život RS, nego i Srbije, Radun kaže:

“Podržavao je Vuka Jeremića i praktično mu vodio kampanju za glasove Hercegovaca za izbore u Srbiji. Želi da bude politički faktor ne samo unutar BiH, nego i kada su u pitanju odnosi između Banjaluke i Beograda. On ipak prije svega želi da postane patrijarh i to je očigledno, ali sada je počeo da se okreće politici, misleći da će mu se to isplatiti”, navodi Radun.

