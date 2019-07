Greška Jerusalem Posta ili posipanje pepelom : Grabar-Kitarović demantirala navodne izjave o BiH u Izraelu (VIDEO)

epa07655420 Croatian President Kolinda Grabar-Kitarovic (in picture) speaks during press conference after her meeting with Estonian president Kersti Kaljulaid (not seen) in Tallinn, Estonia, 18 June 2019. Kolinda Grabar-Kitarovic is on a one day state visit in Estonia. EPA-EFE/Valda Kalnina

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović negirala je da je tokom posjete Izraelu rekla da je “Bosna i Hercegovina pod kontrolom militantnog islama, te da je BiH vrlo nestabilna zemlja koju su je u određenom pogledu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama”.

Izraelski The Jerusalem Post objavio je da Grabar-Kitarović u razgovoru s izraelskim predsjednikom Reuvenom Rivlinom dala ovu izjavu, što su prenijeli brojni mediji u regiji.

Na pitanje novinara u Hrvatskoj da li su to njene riječi i da li je to rekla tokom sastanka sa Rivlinom, Grabar-Kitarović je odgovorila: “Apsolutno ne. S predsjednikom Rivlinom sam razgovarala ono što uvijek govorim o Bosni i Hercegovini i našim susjedima i što sam uostalom rekla na pressicama a to je da želim da naše susjedne države što je moguće prije vidjeti u članstvu EU.”

“Uopće ne znam kako je došlo do te izjave jer nisam razgovarala niti s jednim novinarom niti davala izjave”, rekla je hrvatska predsjednica.

Novinarka: Grabar-Kitarović nije govorila o bh. vlastima

Novinarka The Jerusalem Posta, Greer Fay Cashman koja je navedena kao autorica spornog članka, dan kasnije tvrdi da hrvatska predsjednica nije govorila o Iranu.

U pisanom odgovoru dostavljenom Al Jazeeri navodi kako je Grabar-Kitarović „Iran spomenula samo jednom riječju, a vezano uz migrante koji se predstavljaju kao izbjeglice i koji su u nekim slučajevima povezani s nepodobnim elementima“.

„Nije spomenula vlasti Bosne i Hercegovine, a njezina primjedba koja se odnosila na veze s Iranom i teroristima odnosila se SAMO na neke migrante koji su se našli u Bosni i Hercegovini“, napisala je novinarka.

‘Odbacujem reakcije’

Grabar-Kitarović je komentirala i žestoke reakcije iz BiH: “To su komentari na komentare jedne novinarke koja je napisala. Ponavljam, to nisam rekla. Reakcije koje uspoređuju Hrvatsku s fašizmom ili fašističkom državom u potpunosti odbacujem. To je totalni non sense i o tome neću govoriti.”

“Definitivno je došlo vrijeme da se porazmisli o odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine jer upravo suprotno u posljednje vrijeme, na žalost, vidimo niz koraka koje Bosna i Hercegovina poduzima prema Hrvatskoj, a koji su prilično agresivni, od optužbi za nelegalni rad naših tajnih službi do prijetnje pravosudnim tijelima kad je riječ o Pelješkom mostu”, rekla je Grabar-Kitarović.

“Trebali bismo razgovarati o suradnji, o tome kako rješavati zajednička pitanja i prijetnje koje se očito javljaju na našem prostoru i kako možemo jedni drugima pomoći u rješavanju tih problema. S druge strane, Hrvatska je tu i Hrvatska je spremna pomoći bilo kojoj susjednoj državi, uključujući Bosnu i Hercegovinu, u procesu reformi i svemu ostalome što trebaju ispuniti kako bi što prije postali članicom Europske unije.”

‘Nisam spominjala Iran’

Na upit novinara da li je govorila o Iranu, odgovorila je: “Uopće nisam spominjala Iran na konferencijama za novinare, a kad sam razgovarala s predsjednikom i predsjednikom vlade razgovarala sam o stavovima koje dijeli Europska unija o Iranu, znači o poštivanju sporazuma o nuklearnom naoružanju, odnosno korištenju nuklearne energije u mirnodopske svrhe.”

Iz njenog tima su također komentarali cijeli slučaj. “U međudržavnim odnosima vrlo je neuobičajeno reagirati na neprovjerene napise medija. Svaka država najprije bi poslala svog veleposlanika u Hrvatskoj da provjeri navode, pa bi onda reagirala na odgovarajući način.”

Na navodnu izjavu hrvatske predsjednice reagirali su i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić te član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, kao i drugi visoki zvaničnici i javne ličnosti iz BiH.

(Aljazeera Balkans)