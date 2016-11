Grbava tranzicija : Procurio dokument o planovima , zet Jared u ulozi glavnog kadrovika !?

Izabrani američki predsjednik Donald Trump navodno će već prvi dan boravka u Bijeloj kući krenuti u preoblikovanje američke trgovinske politike, stoji u memorandumu njegova tranzicijskog tima kojega se domogao CNN.

Dokument sažima planove, prioritete i rokove u prvih 200 dana Trumpove vladavine, no riječ je o skici, kako stoji i u samom dokumentu, koja je namijenjena “izričito za raspravu”.

U memorandumu se navode osnovni Trumpovi principi, manje-više kopija njegovih predizbornih obećanja. Teško je sa sigurnošću reći što će od toga točno preživjeti do inauguracije 20. januara iduće godine.

Američki interes

“Trumpovi trgovinski planovi prekidaju veze s globalističkim krilima Republikanske i Demokratske stranke. Administracija će preokrenuti desetljeća pomirljive trgovinske politike. Ispregovarat će nove trgovinske sporazume koji su prvenstveno u interesu američkih radnika i tvrtki”, piše u memorandumu.

Pet je osnovnih principa: novi pregovori ili povlačenje iz NAFTA-e, zaustavljanje sporazuma o Transpacifičkom partnerstvu, zaustavljanje “nepoštenog uvoza”, “okončanje nepoštenih trgovinskih praksi” i sklapanje bilateralnih trgovinskih sporazuma. Istaknuta je i ideja “zadržavanja i vraćanja radnih mjesta u sektoru proizvodnje”, koja se fokusira na snižavanje korporativnog poreza te eliminaciju određenih propisa o poduzetništvu i restrikcija o domaćoj energiji.

Navode se i vremenski rokovi za prvi, 100. te 200. dan u uredu.

Najgori sporazum

Već prvi dan, stoji u dokumentu, Trump će početi raditi na NAFTA-i, koju je nazvao najgorim sporazumom u povijesti. Naručit će studiju o posljedicama povlačenja iz tog sporazuma te obavijestiti Meksiko i Kanadu da SAD razmišlja o određenim amandmanima. Na 100. dan fokusirao bi se na Kinu i vidio može li je označiti kao manipulatora valutom, dok bi na 200. dan službeno razmišljao o povlačenju iz NAFTA-e ako se, naravno, ne zadovolje Trumpove želje po tom pitanju.

No, njegov postizborni plan i program potpuno je pao u drugi plan zbog brojnih izvještaja o kaosu u njegovu tranzicijskom timu. U biti, za mnoge anonimne izvore kaos je preblaga riječ – koriste termine “klanje” i “staljinistička čistka”.

Organizirani proces

Trump je pokušao smiriti strasti objavom na Twitteru da je rad na njegovoj kadrovskoj križaljci “vrlo organiziran proces”, no malo tko mu vjeruje. Pogotovo nakon naglog odlaska Mikea Rogersa, bivšeg vojnog dužnosnika i agenta FBI-a te bivšeg republikanskog kongresnika koji je svojedobno predsjedao Odborom za obavještajnu zajednicu i slovio kao Trumpov favorit za prvog čovjeka CIA-e. Upravo je on bio njegov čelni savjetnik za nacionalnu sigurnost, no evidentno i osoba bliska guverneru New Jerseyja Chrisu Christieju, što ga je sada, čini se, i koštalo glave.

Navodno čistku, u sklopu koje su već najurene četiri osobe, predvodi Trumpov zet Jared Kushner, suprug njegove kćeri Ivanke. Sve je počelo još prošle sedmice kada je zbog političkog skandala s funkcije šefa Trumpova tranzicijskog tima otišao Christie te ga je na toj funkciji zamijenio novi potpredsjednik SAD-a Mike Pence, a sada su na odlazak prisiljeni i njegovi navodni ljudi. Glavni mozak čistke je, kako prenose američki mediji, sam Kushner, a provodi je iz osvete jer je Christie, dok je bio javni tužilac 2004. godine, strpao njegova oca u zatvor zbog utaje poreza.

Rogersu su navodno preko telefona rekli da više nije potreban.

– Ponekad u politici postoje ljudi koji su unutra i koji su vani. I ljudi koji su zamoljeni da odu imaju neki odnos s Chrisom Christiejem – rekao je Rogers poslije te dodao kako “u New Yorku (u Trumpovu taboru) postoji zbunjenost oko zapovjednog lanca”.

Vrijeme prolazi

– Nadam se da će se to smiriti što prije. Mislim da će to morati napraviti jer kako vrijeme prolazi, sve te odluke postaju sve važnije – napomenuo je Rogers.

Rogersov odlazak samo je potvrdio strahove američke političke javnosti da će tranzicija biti vrlo “grbava”.

Oni koji moraju smirivati situaciju, primjerice ponovno izabrani republikanski predsjednik Zastupničkog doma, to i rade.

– Predsjedniku će se suditi prema njegovim rezultatima – izjavio je Paul Ryan, obećavajući da ujedinjeni republikanski Kongres i Trump znače “bolji put i bolje dane pred našom državom”.

Martina Hrupić (Jutarnji list)