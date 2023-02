Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko : Ovo je glavno pitanje koje Rusi moraju postaviti Putinu

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, gostovao je u N1 studiju uživo.

Uoči prve godišnjice ruske agresije na Ukrajinu, kijevski gradonačelnik govorio je o stanju u Ukrajini i Kijevu, o posjetu američkog predsjednika Bidena Kijevu, o tome kako funkcionira Kijev zbog rata i redukcije energenata, kako vidi kraj rata u Ukrajini i postoji li mogućnost pregovora.

Razgovor s Kličkom vodila je reporterka Iva Puljić Šego.

U petak će biti godina dana otkako je Rusija napala Ukrajinu.

“Da, prošla je godina od početka ruske agresije, ali ovo nije specijalna operacija, kao što to Rusi kažu, nije rat, nego terorizam. Na tisuće gradova, sela su uništeni, milijuni ljudi su bez domova i poslova, deset milijuna Ukrajinaca je napustilo Ukrajinu, a milijuni su raseljeni unutar Ukrajine. To je velika tragedija za cijeli ukrajinski narod, ali i za Europu. Nitko od nas nije mogao očekivati ovaj najveći rad nakon Drugog svjetskog rata u Europi”, rekao je Kličko.

Upitan za govor Vladimira Putina, Kličko je rekao da se radi o propagandi.

“Rusi govore o specijalnoj operaciji, o nacistima u Ukrajini, kažu da pomažu Rusima u Ukrajini. To je laž, ja sam najbolji primjer. Ja sam polovično Rus, moja majka je Ruskinja. Milijuni Rusa žive u Ukrajini i sada se bore protiv ruske agresije. Nije pitanje nacionalnosti ili vjere, nego je stvar u vrijednostima. Ne želimo živjeti s rusima u ruskom carstvu, a glavni je Putinov cilj obnova Ruskog carstva. Mi se borimo za bolju budućnost naše zemlje. Rusi nikada nisu ispoštovali našu želju da budemo dio europske obitelji i zato se vodi ovaj rat”, rekao je Kličko.

Putin je htio napraviti Blitzkrieg i očekivao je da će okupirati cijelu zemlju za nekoliko dana ili tjedana, a zapravo smo u godinu dana iznenadili cijeli svijet svojim otporom, rekao je Kličko.

“Rusi se bore za novac, a mi branimo svoje obitelji, svoju djecu, budućnost naše domovine i imamo dobru motivaciju. Ukrajinski vojnici su iznenadili cijeli svijet jer se borimo protiv jedne od najmoćnijih vojski na svijetu. Isto tako, imamo potporu demokratskih država i puno nam je lakše boriti se. Imamo motivaciju, volju za borbu, suvremeno oružje i zato smo snažniji. I zato je važno poslati poruku da je jedinstvo s Ukrajinom ključno za slobodu i mir u Europi. Mi želimo vratiti mir u našu zemlju. Rusi pozivaju na kompromis i rješenja, ali mi ne razumijemo što oni govore. Nije rješenje odreći se velikog dijela Ukrajine i predati ga Rusiji. Rusi su lagali kad su obećavali teritorijalni integritet i cjelovitost naše zemlje, a više sam nego siguran da ćemo pobijediti u ovom ratu”, rekao je Kličko.

Komentirao je i posjet Joea Bidena Kijevu.

“To je bio jedan vrlo simbolični razlog za ovaj posjet. SAD podupire našu želju da izgradimo demokratsku državu i tu je pitanje vrijednosti, mi se borimo za demokratske vrijednosti i vrlo smo zahvalni svima koji podupiru tu našu želju. Cijeli svijet vidi pravo lice ovog rata. To nije rat, to je terorizam, uništavanje ključne infrastrukture, ubijanje žena i djece i cijeli svijet je vidio koliko je razaranje Rusija nanijela Ukrajini”, rekao je Kličko.

Kao gradonačelnik Kijeva objasnio je kako taj grad funkcionira tijekom rata.

“Nekoliko je puta situacija bila vrlo kritična, bili smo blizu toga da budemo u mraku. Rusi šalju dronove i rakete i uništavaju našu kritičnu infrastrukturu, žele da se smrznemo, temperatura je otprilike -10, -20 i ostaviti ljude bez grijanja, bez struje je ratni zločin, genocid i mi se borimo protiv Rusa ove zime, zaustavljamo njihove rakete. Želim zahvaliti svojim obrambenim snagama i našim partnerima, zahvaljujući njihovoj pomoći situacija je pod kontrolom ovdje u Kijevu, no prije nekoliko tjedana situacija je bila kritična, jer nismo imali dovoljno energenata. To znači da smo morali isključiti struju u nekim oblastima i to je prvi put u mnogo godina da smo zaustavili neke ključne javne službe, poput javnog prijevoza, zbog manjka energije i sada je situacija puno bolja”, rekao je Kličko.

Upitan što misli kako će rat završiti, Kličko je rekao da je to dobro pitanje.

“Svi se pitaju koji je razlog zašto Rusi uništavaju živote milijuna ljudi u našem gradu. Ovdje živi gotovo četiri milijuna ljudi, pitanje je zašto Rusi uništavaju kritičnu infrastrukturu. Odgovor je jednostavan, žele uzrokovati depresiju među našim stanovništvom i to da naši građani napuste zemlju i da je prepustimo Rusima. Odgovor je jednostavan, Putin treba Ukrajinu, ali bez Ukrajinaca. To nije rješenje ni kompromis dati Rusiji veliki dio Ukrajine. Definitivno vidim kraj ovog rata, ali čini se da nema drugog načina nego da obranimo našu domovinu. Siguran sam da mnogo toga ovisi i o ruskom stanovništvu. Oni moraju postaviti pitanje Putinu zašto velike kompanije odlaze iz Rusije, zašto Rusi više nisu dobrodošli izvan Rusije, a glavno pitanje koje ruski građani moraju postaviti Putinu zašto moj brat, suprug, rođaci i prijatelji, zašto svi ginu. Za to nema objašnjenja i nadamo se da će Putin zaustaviti ovaj rat i da ćemo obraniti Ukrajinu. Jedinstvo je jedini put i zato vas molim, ostanite uz Ukrajinu, a mi ćemo učiniti sve da odvratimo ruske napade i zaustavimo ovaj rat”, rekao je Kličko.

Na pitanje što misli da će se dogoditi 24. veljače, Kličko je rekao da je to dan tragedije.

“Tog dana želimo podsjetiti cijeli svijet i prisjetiti se domoljuba koji su dali svoj život za našu neovisnost, koji su platili najvišu cijenu. Radi se o tisućama Ukrajinaca, vojnika i civila koji su poginuli u ovom besmislenom ratu. Ne volim predviđanja, ali nadam se da će to biti dan bez ruskih napada. Budemo li se morali braniti, branit ćemo se, ali toga dana moramo odati počast svim žrtvama i nikada ih ne smijemo zaboraviti. Slava svima koji su platili najvišu cijenu i dali život za našu neovisnost i slobodu”, rekao je Kličko.

