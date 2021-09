Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković : “Uhapsite me ako lažem”! (VIDEO)

– Podnio sam prijavu u Tužilaštvu! Ovo je ozbiljan kriminal i afera! Ako sam slagao i ako to nije tačno, spreman sam da idem u zatvor i da se ne bavim politikom – kazao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

On je gostujući na TV Face rekao da je u petak predao dokumentaciju Okružnom tužilaštvu u Banjaluci, u vezi nabavke medicinskog kiseonika za potrebe UKC Republike Srpske, koji će taj slučaj, najvjerovatnije, proslijediti Specijalnom tužilaštvu.

Stanivuković je kazao da je u tužilaštvu potpisao izjavu da je spreman da snosi odgovornost, pa čak i da ide u zatvor, ako se ispostavi da nisu tačne njegove informacije.

“Ali, ako je ova afera tačna zahtjevam da ti ljudi idu u zatvor! Želim da budem saslušan zajedno sa ljudima koje smatram krivim za ovu aferu”, kazao je Stanivuković, navodeći da direktor Univerzitetsko-kliničkog centra Vlado Đajič i ministar zdravlja Alen Šeranić treba da podnesu ostavku ili da budu smijenjeni.

“Zbog ovog treba da padne i Vlada”, kazao je Stanivuković.

On je u emisiji ponovio da je firma “TGT Tehnogas” iz Laktaša, čiji je direktor bivši ministar policije Republike Srpske Stanislav Čađo, uvozila i isporučilvala kiseonik za potrebe UKC-a. Tvrdi da ta firma nije regitrovana za uvoz medicinskog kiseonika i da se ne nalazi na spisku pravnih lica koja posjeduju dozvolu za unutrašnji promet lijekova.

“Provjerom u UIO BiH u Republiku Srpsku, u Klinički centar nije uvezen medicinski kiseonik. Prema podacima koje imamo uvezen je tehnički industrijski kiseonik”, rekao je Stanivuković, navodeči da je ugovor sa firmom TGT za ovu godinu vrijedan dva miliona maraka, a da je do sada isplaćeno 1.350.000 KM.

On tvrdi da zvanično u Republiku Srpsku nije uvezen i prometovan medicinski kiseonik još od 2017. godine.

“Tražili smo informacije i od Agencije za lijekove. TGT Tehnogas nije prometovala nijednu marku medicinskog gasa, a Agencija za lijekove je jedina koja je za to nadležna. U njihovim spisima je samo firma “Messer” iz Njemačke, koje je na teritoriji BiH prometovala dva miliona KM medicinskog kiseonika, koji je otišao na teritoriju Federacije BiH, a ne na teritoriju Republike Srpske”, kazao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima u ovom slučaju postoje dvije istine i ne zna se koja je katastrofalnija i bolnija.

“Prva je da su uvozili tehnički – industrijski gas i da Klinički centar nikada nije prometovao medicinski! Po pravnom prometu, sve je tehnički – industrijski gas, nema medicinskog. Da li su oni to papirološki prometovali kao tehnički, a u bocama bio medicinski, najboljeg kvaliteta, ja to ne znam. Ali onda je to grubo falsifikovanje dokumenata i isprava. Ogromno krivično djelo za koje moraju odgovarati Čađo, direktor UKC i neko iz ministarstva, vjerovatno ministar, republičke inspekcije…”, naveo je Stanivuković.

Dodaje da je, papirološki gledano, u Klinički centar uvezen industrijski gas.

“Kako ćemo to dokazati kada niko nije uradio provjeru toga, jer taj gas nije prošao provjeru Agencije za lijekove. Ministarstvo tvrdi da je TGT Tehnogas nosilac dozvole za lijek. Šta znači biti nosilac dozvole? Znači da oni imaju kompaniju od koje mogu uvoziti medicinski gas, ali nikada nisu prometovali medicinski gas, jer nisu registrovani za promet lijekova. Direktor Agencije za lijekove je potkrijepio sve što sam rekao”, kazao je Stanivuković.

Takođe, Stanivuković je objavom na fejsbuk profilu, povodom osporavanja iznesenih tvrdnji, uputio poziv RTRS-u da, zbog javnog interesa i važnosti teme, da u studiju ugoste gospodina Đajića, Zolaka, Šeranića, Čađu i njega.

“Pozivam RTRS da, zbog javnog interesa i važnosti teme, u studiju ugoste gospodina Đajića, Zolaka, Šeranića, Čađu i mene

“Da na jednom mjestu, na javnom servisu, razgovaramo i iznesemo građanima sve dokaze. Pozivam i gospodina Čađu da pokaže da li je rađena kontrola prve serije lijeka, a pozivam i nadležne da me uhapse ako dokažu da bilo šta od ovog što sam rekao danas nije istina. Ovo je tema na kojoj moramo istrajati do kraja i utvrditi njihovu odgovornost, ili moju, ukoliko ona postoji, kao što neki insinuiraju”, naveo je prvi čovjek Banjaluke.

(BN TV)