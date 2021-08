Gradonačelnica Sarajeva: “Kod nas ne treba miriti građane nego političare!”

Vi ste u aprilu kao članica SDP-a preuzeli mjesto gradonačelnice Sarajeva. Ne izjašnjavate se kao pripadnica nekog od tri konstitutivna naroda već dolazite iz reda “ostalih”. Rekli ste kako ste svjesni da građani i građanke Sarajeva i BiH nemaju povjerenja u vlast. Šta ćete učiniti da vratite to povjerenje?

Pandemijsko vrijeme i teška ekonomska kriza su nezadovoljstvo još više iznijeli na površinu. Smatram da je prva važna stvar, koju treba uraditi, staviti građane na prvo mjesto. Staviti građane u fokus interesovanja i u fokus svih projekata. Infrastrukturni projekti i projekti zaštite okoliša jesu također važni. Ali svi oni trebaju biti rađeni na način da se zapitamo koji je to benefit za građane, koliku će to korist donijeti građanima, da li će oni učiniti da se građani osjećaju bolje u Sarajevu? Da li će im se poboljšati kvalitet života? I to treba da bude zvijezda vodilja tokom odabira projekata, kojima će se baviti vlasti i gradska administracija.

Kako namjeravate zaštititi građane od korupcije?

Prvi korak je transparentnost. U prvoj sedmici mog mandata potpisali smo sporazum sa Uredom za borbu protiv korupcije, sa gospodinom Larsonom i gosp. Kafedžićem. Na prvoj sjednici čitavo Gradsko vijeće je prihvatilo potpisivanje sporazuma, tako da sam ja kao gradonačelnica zajedno sa Gradskim vijećem rekla ‘NE’ korupciji u gradskoj upravi. To je samo prvi korak. Ja ću biti zadovoljna tek kada budemo imali punu transaprentnost, kada svaka marka koja uđe u Gradsku upravu i koja se potroši bude vidljiva i dostupna građanima. Nedavno smo organizovali sastanak sa različitim ambasadama, gdje smo predstavili projekat jednostavan za realizaciju, projekat web stranice, gdje bi svi građani i građanke u svakom trenutku imali dostupne osnovne informacije. Ako smo danas kupili cvijeće za komemoraciju i za obilježavanje nekog važnog datuma, zašto građanke i građani ne bi imali dostupnu tu informaciju. Smatram da je puna transparentnost u radu nešto što bi doprinijelo borbi protiv korupcije . Grad Sarajevo nema velika ovlaštenja, ali u simboličkom smislu mi smo izuzetno važni i način našeg rada ima itekako velike refleksije na društvo u cjelini.

Kada ste došlina mjesto gradonačelnice glavnog grada BiH napravili ste preokret i otišli u posjetu gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću.

Moja je ideja bila da pružim ruku gradoinačelnicima svih gradova u BiH. Posjetila sam Mostar i gradonačelnika Kordića a nakon toga sam otišla u Banjaluku. To je nakon rata prva službena posjeta gradonačelnika Sarajeva gradonačelniku Banjaluke. Otišla sam da gradim mostove, da govorimo o budućnosti, o projektima bez obzira što smo svjesni da u pogledu određenih tema imamo različita i oprečna mišljenja. Nadala sam se da će moja posjeta donijeti promjene i značiti neki novi početak za sve nas, koji smo svjesni da bez obzira na sve probleme moramo ići naprijed. Ne mogu reći da nisam razočarana što nisam uspjela utjecati da se mišljenje i stavovi o nekim važnim pitanjima promijene. To ne znači da ću ja posustati, to je proces. Ja vjerujem da stvari uvijek mogu ići nabolje i da ćemo mi uspjeti izgraditi mostove i bolju saradnju bez obzira na sve prepreke kojih ima a sigurno će ih biti i u budućnosti.

O Sarajevu mnogi govore kao o „muslimanskom” gradu, u kojem je sve manje pripadnika druga dva naroda.

To je apsolutno pogrešno. Sarajevo je multietnički, multikulturalan grad, grad prebogate historije, grad prekrasne tradicije i što je najvažnije grad dobrih ljudi. Sarajevo je grad hiljadu mostova, ne u građevinskom smislu. Sarajlije i Sarajke svioje ruke i svoja vrata pružaju i otvaraju svima i tako će uvijek biti. Jedno je demografska struktura koja je posljedica agresije na BiH a drugo je suživot i ljepota suživota koju mi živimo i danas. Znate, ja uvijek kažem kada se govori o projektima pomirenja. Kod nas ne treba miriti građane.Mi smo divne komšije, mi ne razdvajamo i ne odvajamo nikog na osnovu vjere, nacije, boje kože. Ali, ono što kod nas treba pomiriti je zapravo politika a ne građani.

Nedavno ste izjavili da će nakon 25 godina konačno biti podignut i spomenik srpskim žrtavama na Kazanima?

Za mene kao gradonačelnicu je svaka žrtva podjednako važna. Tako da mi je iskreno žao što do sada ta ploča nije postavljena. Ja sam odmah po stupanju na dužnost krenula u aktivnost na postavljanju spomen-ploče. Na taj način grad Sarajevo želi reći: Ne u moje ime! Želi obilježiti stradanje svake nevine žrtve bez obzira na nacionalnost. Posebno je važno naglasiti da nijedan zločin tokom agresije na BiH nikad niko ovdje ne relativizira. Mi poštujemo sve žrtve i tako će i ostati. I nadam se da će svi slijediti naš primjer i da će zločince i zločine tretirati onako kako su presudili sudovi.

Nakon što je Valentin Inzko u posljednjih dana svog mandata nametnuo Zakon o zabrani negiranja genocida bilo je velikih turbulencija koje su dolazile iz RS. Kako Vi na to gledate?

Moje mišljenje je: Neka bude pravda pa makar propao svijet. Donošenje izmjena i dopuna Krivičnog zakona je važna stvar za budućnost BiH. Ovo je još jedan korak, neću reći, ka punom ostvarenju pravde ali ovo je jedan i važan korak za istinu i pravdu u bh. društvu. Sada je na nama da gradimo bolje uslove i da idemo u budućnost.

Kako gledate na pokušaje grupe uspješnjih mladih ljudi iz dijaspore sa Ahmedom Husagićem na čelu, da pomognu BiH? Husagić je dao ostavku u SDP- Austrije i želi da se, zajedno sa drugim mladim ljudima porijeklom iz BiH koji žive širom svijeta,uključi u izradu reformi i uvođenje mladih i kompetentnih ljudi u sve segmente društvenih procesa.

Nisam čula za tu inicijativu. Ali, kada sam bila u službenoj posjeti gradonačelniku Praga dočekalo me je udruženje bh. građana „Lastavica” u Češkoj. Beskrajno me oduševila njihova dobra volja, energija i želja da pomognu Sarajevu i BiH. Smatram da ne posvećujemo dovoljno pažnju našoj dijaspori, koja istinski želi svo svoje znanje, ma gdje ga stekli, pozitivno iskoristiti i usmjeriti za napredak naše države. Sigurna sam da ćemo u budućnosti imati projekte, koji će raditi na osnaživanju i uvezivanju bh. dijaspore. Sarajevo je historijski grad i ima posebno mjesto u srcima svih ljudi, koji više tu ne žive. Mislim da Sarajevo ima prijatelje širom svijeta. Na nama je na koji način ćemo to usmjeriti pozitivno za korist ovog grada i svih naših građana.

Novi visoki predstavnik Christian Schmidt rekao je da igra na kartu mlade generacije a ne sijedih ljudi. Kako je to odjeknulo u Vašim ušima?

Ne mogu Vam opisati koliko sam zahvalna gospodinu Schmidtu upravo na toj izjavi, jer je rekao da je jedan od njegovih prioriteta da mladi ne odlaze iz ove zemlje. On je odmah na početku markirao jednu od najvažnijih stvari, za koju se svi trebamo boriti. Uradiću sve što je u mojoj moći da opravdam njegovo povjerenje i stav koji ima..

Vi ste članica SDP BiH. Kakvu snagu imaju stranke koje nemaju nacionalni predznak u Sarajevu? Mogu li napraviti preokret?

Ja dolazim iz SDP-a ali sam gradonačelnica svih građana. Želim sarađivati sa svima bez obzira na stranku. Ako se dovoljno radi uvijek ima snage i uvijek ima mogućnosti. Na samim strankama i njenim liderima je koliko će vrijedno raditi da poprave situaciju.

