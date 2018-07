Građanski savez upozorava : HDZ sprema novi Udruženi zločinački poduhvat

Građanski savez smatra da je saopštenje Udruženog zločinačkog poduhvata,zvanog HDZ, kojim se ostvarivanje suvereniteta BiH na njenoj teritoriji naziva „zelenom transferzalom“ direktna i otvorena prijetnja pokoljem i logorima, novim Dreteljima i Ahmićima.

Mi u GS-u godinama, očigledno uzalud, upozoravamo tzv. probosanske stranke u vlasti, ali u parlamentarnoj opoziciji, da je organizovano nasilje s ciljem geotizirianja demokratske većine sastavni dio političke agenda Dragana Čovića. Čović je osoba sa istorijom nasilja iza sebe i očito mu ne bi smetalo da ponovo „naručuje“ nevino zatvorene građane muslimanske vjeroispovjesti kao robovsku radnu snagu.

Podsjećamo javnost da je rječnik kojim se danas koristi HDZ početkom devedesetih godina bio rječnik krugova pod kontrolom Slobodana Miloševića: „zelena transferzala“ tada je bila eufemizam za kasniji genocid nad muslimanskim stanovništvom istočne Bosne. Čović danas ispoljava identičnu namjeru da UZP-ovskim aktima sve od Neuma do Ivan-sedla „očisti“ od muslimana koje vidi kao podljude.

Mi u GS-u želimo ovim putem jasno poručiti svim građanima BiH koji danas razmišljaju o tome da svoj glas daju Čoviću i HDZ-u da prije toga razmisle da li su spremni da svoju djecu šalju u rat za ostvarenje Čovićeve privatne rasne države. Ona sigurno nikad neće postati stvarnost, ali će dotad jako mnogo ljudi izgubiti jako mnogo ili sve. A to je jedini put kojim će ih Čović povesti.

GS isto tako ovim putem poziva Bakira Izetbegovića, ne u svojstvu člana Predsjedništva BiH, nego kao predsjednika najveće stranke u vlasti da se pred javnošću ove zemlje očituje o tome šta njegova vlast čini da se pripremi za UZP-ovsko nasilje kojim Čović, HDZ i zvanični Zagreb otvoreno prijete. Istorija, kao što znamo, nema žalbenu instancu i ako u oktobru ove godine Čović i njegov strateški saveznik Milorad Dodik budu uvjereni da ih niko neće zaustaviti silom, nema nikakve sumnje da će krenuti u provedbu najavljeno genocidnog plana B.

Mi u GS-u smatramo da u ovom trenutku više nije ni bitno to što je SDA primarno odgovorna zato što je Čoviću isporučila ekonomske, finansijske i političke instrumente potrebne da nasiljem provede u djelo planove zločinaca Franje Tuđmana i Gojka Šuška. Jedino što je sada bitno jeste da li će aparat represije koji je pod kontrolom SDA biti spreman da narod odbrani od UZP-ovskog plana. Čovićeva i HDZ-ova retorika, naime, nije stvar izborne kampanje: dovoljno je dokaza da oni misle to što govore i rade to što misle. Cilj ovog govora je dehumanizacija građana muslimanske vjerosipovjesti sa nasiljem kao krajnjim ciljem. Mjeseci pred nama imaju istorijski značaj. I istorija će svima suditi prema posljedicama.

(Kliker.info)