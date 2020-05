Građanski protest u Sarajevu : Naša poruka je poruka ljubavi! (FOTO)

Nekoliko hiljada ljudi prisustvovalo je komemorativnom mimohodu kojeg je organizirao Savez antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, u znak sjećanja na sve građane ubijene u vrijeme vladavine tzv. NDH na ovim prostorima.

Mimohod je počeo u 12 sati, a predstavlja svojevrstan odgovor na održavanje svete mise u katedrali Presvetog srca Isusova u Sarajevu, a u sklopu komemoracije povodom Bleiburškog marša. Misa je počela 15 minuta kasnije, a nju je predvodio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić.

“Da budemo pošteni kada je u pitanju misa – Katolička crkva moli za duše i zločinaca i svih drugih, to im je poslanje. Mi kao SABNOR poštujemo tu vjersku slobodu. Sam vjerski obred nije problem. Problem je politizacija, kad se predsjednik Sabora Republike Hrvatske (Gordan Jandroković, op.a.) pojavi u ulozi glasnogovornika te mise, pa je on najavi, najavi vjerski obred u drugoj državi, ali prema zakonima svoje države. To je diplomatski incident”, govori za Žurnal Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a BiH.

Đulić dodaje da je sporno to i što je organizator Počasni bleiburški vod koji je, kako kaže, direktni sljedbenik ustaške ideologije: “Mi reagujemo jer je ovo direktno uvođenje neofašizma, preko vjerskog obreda, u BiH. Na to smo osjetljivi. Ovdje smo da kažemo da ne zaboravljamo, da pamtimo, da se nadahnemo snagom. Naša poruka je poruka ljubavi.”

Potpredsjednik SABNOR-a BiH Nijaz Skenderagić je za Žurnal rekao kako su se okupili kao glas građanskog, antifašističkog, slobodarskog Sarajeva: “Mislimo da nije slučajno Sarajevo izabrano za tu misu koja treba da se služi ratnim zločincima i onima koji su počinili neviđeni teror nad nevinim ljudima u ovom gradu. Šaljemo poruke mira, ljubavi, solidarnosti.”

Građani su se okupili na Marijin Dvoru, u blizini Filozofskog fakulteta UNSA. Ovu lokaciju organizatori su izabrali jer su upravo na ovom području ustaške snage 28. marta 1945. godine, prema naređenju tadašnjeg upravitelja Sarajeva Vjekoslava Maksa Luburića, objesile 55 građana.

Nekoliko hiljada okupljenih građana kako Sarajeva, tako i cijele BiH, su se potom uputili prema Vječnoj vatri. Saobraćaj je zaustavljen, a okupljeni su pjevali antifašističke pjesme.





Član SABNOR-a Bakir Nakaš rekao je kako je cilj mimohoda reći “ne” fašizmu. “Ako danas budemo previše mirni na način da ne kažemo svoje “ne”, fašizam će sigurno vladati ovim terenima.

Inače, održavanje mimohoda dozvoljeno je uz poštivanje zdravstveno-epidemioloških mjera, a sve su nadzirali pripadnici Crvenog krsta.

Građani koji su prisustvovali mimohodu za Žurnal govore kako su došli kako bi digli glas protiv fašizma u glavnom gradu BiH.

“Mi smo protiv NDH-azije Sarajeva, jer Sarajevo je antifašistički grad. Želi nam se podvaliti da smo protiv crkve i vjere. To nema nikakve veze”, govori Suada iz Sarajeva. Njena sugrađanka Aida govori da je misa, u ovom kontekstu, provokacija: “Nismo za vraćanje strašne, stravične prošlosti, zato smo došli ovdje.”





Iako je najavljeno da će mimohod trajati do 13 sati, građani su se mirno razišli tek 40-ak minuta kasnije.

Uprkos tome što su najavljeni skupovi ispred katedrale otkazani, jer su cijeli taj prostor kontrolisali pripadnici MUP-a KS, u skladu s rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo prema kojem je na ovom području bio obustavljen saobraćaj za pješake i motorna vozila, nekoliko građana se ipak okupilo kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo.

Istovremeno, u katedrali je održana sveta misa za Bleiburg. Kardinal Vinko Puljić je poručio da se “žrtve ne smiju zaboraviti, te da je cilj molitve pokazati poštovanje”. Misi su, između ostalih, prisustvovali hrvatski ambasador u BiH Ivan Sabolić, predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara i lider HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.

MISA ODRŽANA UPRKOS ŽESTOKIM REAKCIJAMA

Svetoj misi povodom Bleiburškog marša prethodile su brojne reakcije. Tako su sarajevski antifašisti za Žurnal rekli kako je riječ o, “pučki rečeno, čistom ustašluku”.

Osude su stigle i od predstavnika brojnih bh. političkih stranaka i nevladinih organizacija, kao i mnogih drugih. Protiv održavanja svete mise bila su i sva tri člana Predsjedništva BiH.

Iako su iz Biskupske konferencije BiH rekli da je sveta misa samo “sjećanje na nevino ubijene žrtve u Bleiburgu”, kritičari se, uglavnom, slažu da se radi o pokušaju revizije historijskih činjenica, pokušaju izjednačavanja fašista i njihovih žrtava, te pokušaju rehabilitacije ustaškog režima.

Reagovali su i iz Svjetskog jevrejskog kongresa. Naveli su da su protiv održavanja mise u Sarajevu, ali i komemorativnih manifestacija u Zagrebu i Bleiburgu:

“Svjetski jevrejski kongres je ogorčen i time što se u Hrvatskoj posljednje 24 godine tokom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve borbe za slobodu i neovisnost Hrvatske ne veličaju heroji koji su pridonijeli usponu jake i suvremene države, nego pojedinci koji su podržavali ili su bili uključeni u aktivnosti režima koji je ubio stotine hiljada nedužnih osoba samo zbog njihovog etničkog ili vjerskog identiteta.”

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH je na svom twitter nalogu, između ostalog, pozvala organizatore Bleiburške komemoracije da se “suzdrže od historijskog revizionizma i retrogradne retorike”.

Komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović rekla je da se misa “može shvatiti kao glorifikacija onih koji su podržavali nacistički orijentiran ustaški režim, odgovoran za smrt nekoliko stotina hiljada ljudi”.

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović rekao je kako “Katolička crkva ima pravo donositi autonomne odluke, uključujući i održavanje svetog obreda, a da su burne reakcije u BiH upućene na pogrešnu adresu”.

A kada govorimo o Islamskoj zajednici u BiH, treba napomenuti kako više od 20 godina zagrebački imami učestvuju u obilježavanju Bleiburškog marša učenjem dove, iako u Islamskoj zajednici kažu da ga ne obilježavaju.

Dino Cviko (Žurnal)