Građani Sarajeva odali počast žrtvama genocida u Srebrenici

Tabuti posmrtnih ostataka Srebreničana ubijenih u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija (UN) u julu 1995. godine iz preduzeća ”Gradska groblja” u Visokom, u centralnoj BiH, biće dovezeni do Potočara, kod Srebrenice gdje će 11. jula biti obavljena kolektivna dženaza i ukop.

Kolona sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava zaustavila se nekoliko puta do Potočara, između ostalog i ispred zgrade Predsjedništva BiH, gdje su im građani odali počast.

Mumin Omerović iz Sarajeva kao historičar svake godine obilazi mjesta stradanja Bošnjaka.

“Suze poteku kada se radi o Srebrenici, kada se radi o ispraćaju. To su sve mladi ljudi koji su strijeljani, ubijani,”, rekao je za Radio Slobodna Evropa.

Među okupljenima su i bh. političari, članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željko Komšić i Šefik Džaferović, te potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović.

Ispraćaju 19 tabuta u vječni smiraj prisustvao je i reisu-l-ulema Husein Kavazavić.

“Dok je svijeta i vijeka do sudnjeg dana, do sudnjeg dana, sjećaćemo se i odavati poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici. To radi cijeli civilizirani svijet i pozivaćemo one koji to nisu učinili da to urade. Ovoj velikoj boli se mora odati poštovanje žao mi je što u BiH nismo na tom nivou, mislim na političke, vjerske, kulturne i intelektualne elite srpskog naroda u Republici Srpskoj (RS) i Republici Srbiji“, rekao je novinarima član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

Pozvao je i Tužilaštvo BiH da procesuira sve koji su činili zločine, posebno genocid, te naglasio da ne smije ostati nekažnjen niko ko je učestvovao u jedinom genocidu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

Džaferović je apelovao na sve koji bilo šta znaju o lokacijama masovnih grobnica u kojima se nalazi više od 1000 nestalih sa područja Srebrenice da kažu gdje se nalaze kako bi se posmrtni ostaci dostojanstveno sahranili.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari na 26. godišnjicu genocida, među 19 žrtva su i tijela dvojice maloljetnika.

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Azmir Osmanović, koji je imao 16 godina kada je ubijen, te sedamnaestogodišnji Fikret Kiverić.

Do sada su u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari ukopani posmrtni ostaci 435 maloljetnika ubijenih u genocidu.

Ove godine će biti ukopana i jedna žena, Zilha Delić koja je imala 24 godine, a najstarija žrtva kojoj će biti klanjana dženaza je Husein Kurbašić koji je u vrijeme genocida imao 63 godine.

Snage Vojske Republike Srpske (VRS) su tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine ubile su oko 8.000 muškaraca i dječaka u Srebrenici i okolini.

Za te je zločine do sada osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora.

Radovan Karadžić, prvi predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS), osuđen je u Hagu pravomoćno na kaznu doživotnog zatvora za genocid u Srebrenici, kao i zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u drugim dijelovima BiH.

