Gradimir Gojer tvrdi : Ovo je dio paklenog plana da Balkan ponovo postane bure baruta !

Neiskrenost je ono što obilježava odnose u regiji. Od Dejtona do danas sve u politici Srbije i Hrvatske je neiskreno. Sve što su činili neki političari na jednoj od te dvije strane bilo je pod prisilom međunarodnog faktora. Ono što su iskreno mislili, pokušali su provesti na mala vrata, odnosno protiv trećih, to jeste protiv BiH, upozorio je u razgovoru za TV1 potpredsjednik Stranke za BiH (SBiH) Gradimir Gojer.

TV1: Otkazan je najavljeni susret hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Rečeno je da ne postoje preduslovi za sastanak. Kako vi gledate na odnose između Hrvatske i Srbije?

GOJER: Od Dejtona do danas sve u politici Srbije i Hrvatske je neiskreno. Sve što su činili neki političari na jednoj od te dvije strane bilo je pod prisilom međunarodnog faktora. Ono što su iskreno mislili, pokušali su provesti na mala vrata, odnosno protiv trećih, to jeste protiv BiH. Ne da nisu sazreli uslovi, jer ih uvijek ima kada ima dobre volje, nego jednostavno nema ni volje ni želje u cijelom regionu da se iskreno razgovara. Razgovara se samo kada ima prisile međunarodnog faktora i to moderiranje odnosa ne može ići u nedogled.

TV1: Postoji zanimljiv detalj koji se u međuvremenu pojavio. Državno odvjetništvo Hrvatske zatražilo je provjere adresa i statusa 16 bivših generala Armije RBiH, a koji se terete za ratne zločine nad bh. Hrvatima. Kako gledate na ovaj potez, je li to dodatno usložnjavanje?

GOJER: Apsolutno. To ne samo da je usložnjavanje, već govori o potpunoj neiskrenosti odnosa u cijelom regionu. Ne vidim niti jednog državnika koji bi povukao ozbiljne poteze da se ti odnosi bar relaksiraju, ako ne poprave. Imam veliko povjerenje u makedonskog premijera Zorana Zaeva. Smatram da bi mogao biti lider u regionu ako ne bude imao previše makednoskih problema i to ne sa opozicijom, već sa ekonomskom situacijom.

TV1: Hrvatska predsjednica i nakon zvaničnih podataka Hrvatske obavještajne agencije, ostaje pri tvrdnji o deset hiljada radikala u BiH. Šta je cilj ovakve politike, navoda i dizanja tenzija prema našoj zemlji?

GOJER: Cijela stvar je skrojena u Beogradu. Veliki dio hrvatske politike trenutno radi za Beograd. Kolos nikada nije prestao da djeluje. Ono što se dešava u odnosima u regionu je dio „kuhinje“ koja je ponovo spremna na ratna sukobljavanja. To što Grabar Kitarović govori o deset hiljada islamskih bojovnika u BiH, više nije neozbiljna stvar. Kada jedan državnik to uporno ponavlja, a obavještajne agencije iz njegove zemlje ga demantiraju, to znači da ima lične interese da se tako ponaša. Tvrdim da je sve moderirano i da ovo uopšte nije naivna igra.

Treba pokazati BiH kao mjesto nesigurnog življenja, gdje se regrutiraju teroristi. A kome to odgovara? Ne vjerujem da odgovara Hrvatima. Ne vjerujem čak da odgovara ni ogromnoj većini srpskog stanovništva da optužuje zapravo jedan čitav narod. Kada kažete islamski terorista to se u BiH prevede – to su muslimani. Mislim da je ovo dio paklenog plana da Balkan ponovo postane bure baruta i da u jednom trenutku, kada velikima bude trebalo, ovdje bude izazvan ozbiljniji incident.

Treba razmisliti da Grabar Kitarović ne demantiraju dovoljno iz Hrvatke, osim SOA. Nevjerovatno je da se sa svojom predsjednicom ne sukobljava niko od ljevičara u Hrvatskoj, da šuti SDP, da šute sve socijaldemokratske snage.

TV1: Možda se oni oslanjaju na izvještaje SOA pa zato šute?

GOJER: Kako će šutjeti?! To govori najviši zvaničnik njihove države. Nisam vidio ozbiljnije komentare u hrvatkim novinama koji bi potirali ono što predsjedica govori, a osnaživale ono što govori SOA. Stvorena je jedna situacija u Hrvatskoj za koju moram reći, možda će neko reći surovo, da tamo dolazi do reustašizacije i refašizacije tog prostora. Ova teza je opasna ali i stoji jer time što svi šute znači i da su svi stali uz njene izjave. Druga stvar je jedan karikaturalni potez. Gospodstveni HDZ-ovac Plenković usuđuje se napraviti totalno lažan gest. On tablu na kojoj piše „Za dom spremni“ premjesti nekoliko kilometara i kaže da to više nije u Jasenovcu. To ne smije biti nigdje na teritoriji Hrvatske, jer je to ustaški pozdrav i jer je to refašizacija jednog prostora.

TV1: Kada kažete da se sprema teren za neki novi incident, na koga mislite, odnosno čija bi to mogla biti „kuhinja“ i koliko zapravo ima Rusije koja se često pominje u budućim i trenutnim odnosima na Balkanu? Grabar Kitarović će, između ostalog, uskoro kod Putina u Moskvu.

GOJER: To je trajni dogovor hrvatske i ruske politike. Nedavno sam u vašem studiju komentirao izjavu ambasadora Rusije u BiH Petera Ivancova, a koja je na tragu svega o čemu sada govorim. On se našao da rješava hrvatsko pitanje u BiH. Nije to slučajno i sve ide u skladu jedno s drugim. Čović je naslonjen na Dodika i obratno, a zna se da je Dodik naslonjen na Moskvu. To je cjelokupna situacija u kojoj Rusiji odgovara nestabilan teren ovdje, jer joj donosi „figure kojma može igrati“. Tu mislim na konkretne osobe.

Malo ljudi razmišlja da je možda glavni ruski igrač na Balkanu Dragan Čović. Ja tako mislim. Ne mislim da je to Dodik, već Čović koji je spreman upustiti se u jednu vrlo opasnu igru da prepusti Rusiji da vodi procese. Ništa nije slučajno. Ekonomska situacija u Hrvatskoj, šta se desilo s Agrokorom? Sve je diktirano iz Rusije a ne odavde. Nisam vidio da su policijske snage Hrvatske i njhovo pravosuđe preduzeli išta protiv vlasnika Agrokora. Odakle su došle inicijacije da se uništava Agrokor? Iz Rusije i njihovih banaka. Sve mi to govori da Rusija ovdje pokušava napraviti novu geopolitičku situaciju na Balkanu. Da vodi procese koji će biti destabilizirajući.

TV1: Kako gledate na rad HNS-a? Koliko on ima veze sa svim ovim – porukama iz Hrvatske svemu ovome o čemu ste govorili?

GOJER: HNS je parapolitičko tijelo i nema nikakav pravi politički legitimitet. Rećiću vam na vlastitom primjeru – bio sa zastupnik u federalnom Parlamentu, u nekoliko mandata bio sam biran na opštinskom i nekoliko puta na gradskom nivou. Sjećam se dobro izjave Dragana Čovića, čelnog čovjeka HNS-a, koji je rekao: “Svi zvaničnici koji se izjašnjavaju kao Hrvati članovi su HNS-a”. Niti jednom mene nisu pozvali na taj sabor.

Zašto? Zato što znaju da bi moji tonovi bili disonantni. Bili bi disonantni utoliko što smatram da je HNS tijelo koje je formirano iz dva razloga. Prvi je da provodi rigudnu nacionalističku politiku, čiji su centri u Hrvatskoj, a možda i van Hrvatske. Drugi je da osigura jednoj skupini ljudi koji su okupljeni oko HDZ-a ili su u rukovodstvu ove političke partije da i dalje imaju mandate, da i dalje imaju ozbiljna primanja od države koju na najbukvalniji način razaraju.

TV1: Još jedna vrlo aktuelna tema i paralela koja se pravi sa BiH, odnosno njenim entitetom RS – referendum u Kataloniji. Iz Srbije stižu poruke da Brisel sada treba objasniti Srbima u RS zašto ne mogu organizovati referendum.

GOJER: Ne treba velika pamet da se odgovori na ovo pitanje koje se postavlja iz Srbije. Srbi su se do nedavno, naročito Srbi u RS, ali i u Srbiji, stalno pozivali na sveto slovo Dejtona. Sad se odjednom ne pozivaju na sveto slovo Dejtona, nego se pozivaju na novonastalu situaciju u Kataloniji. U dokumentu Dejtonskog mirovnog ugovora, koji, nažalost, nikada ovom narodu nije obnarodovan, u jednom bitnom dijelu govori se da nijedan entitet ne može da se izdvoji iz države BiH. Dakle, da je država BiH sastavljena iz dva multietnička entiteta, tako tamo stoji, i Distrikta Brčko, te da po tom dokumentu nije dozvoljivo da se ijedan od tih segmenata izdvoji.

Sad odjednom treba preko katalonije objasniti da se RS može izdvojiti iz države BiH. Slučajno sam bio u Kataloniji, naravno bio sam više puta u Španiji. Nema nikakve sličnosti između situacije u Kataloniji i situacije u RS. To što u ovom trenutku čak i Vučić hoće da pokaže neku sličnost, politički je diletantizam prve vrste. Jednostavno se može objašnjavati da je to netačno.

Međutim, ovom prilikom želim kazati još jednu stvar. Kao što je na strani Hrvatske potpuno neiskrena politika, ista takva politika prema BiH je i Srbije. Vučić, koji je danas predsjednik Srbije, a mislim da je i predsjednik i premijer te države u isto doba, nikada nije prestao biti onaj čovjek koji je sa židovskog groblja pucao na Sarajevo. On i dan danas misli onako kako je mislio u ratu. Pročitao sam njegovu izjavu kada su ga pitali: “Vi ste se tukli u ratu na suprotnoj strani”, dakle na strani boraca sa brda oko Sarajeva, a on je rekao: “Ja sam se tukao na strani srpstva”. To je bila njegova izjava: “Ja sam štitio srpstvo”. Bojim se da ta izjava i dan danas stoji, ne samo u njegovoj glavi, nego i u politici njegovog kabineta i u njegovom svakom osobnom istupu. Ponavljam ono sa početka razgovora: neiskrenost je ono što obilježava odnose u regiji.

TV1: Šta nas po Vašoj procjeni očekuje u budućnosti, kako unutar BiH tako i u odnosima sa susjedima, jer ovakvo stanje ne može dugo potrajati?

GOJER: Ova posljednja teza je tačna. Ne može dugo trajati. Mi smo već sada u permanentnom ratu bez oružija. Ima jako puno verbalne artiljerije. Ima jako puno onoga što je topništvo političkih ideja. Ono što će nas sigurno sačekati je da naš vazalski odnos i prema srpskoj i prema hrvatskoj strani, a toga ima u politici u BiH itekako, jer ovdje ne postoje državnici, već činovnici koji obnašaju državničke funkcije. E to je najopasnije što nas može sačeketi.

Vidim još jedan ogroman problem, sve smo siromašniji. Sve manje polažemo na znanje, kulturu, nauku. Bojim se da to što se vrši akulturacija države BiH i to što nam je kultura tabloizirana do maksimuma, te što ne postoji nikakav kriterij kulturnih vrijednosti, je također dio plana da se ova država permanentno urušava i na kraju uništi.

