Gradimir Gojer tvrdi : BiH je u najtežoj situaciji od rata, strah se ponovo uvukao među ljude

TV1: Bura oko obilježavanja 9.januara i dalje se ne stišava. Kakve će implikacije ovo neustavno djelovanje imati u BiH?

GOJER: Ono već ima implikacije. Ušao je ponovo strah na velika vrata u sve dijelove BiH. Taj strah više nije iracionalan. To je jedan vrlo racionalan strah kod naroda i svi oni koji stvaraju pretpostavke toga straha su odgovorni za ono što će se eventualno sutra desiti. Ja nisam nikad nikakav katastrofičar ali ovo je najteža situacija od Dejtona do danas, ali isto tako moram otvoreno kazati, krivci za ovakvu situaciju su ljudi koji su u Dejtonu skrojili ovakvu BiH.Ono što se desilo prije dva dana u Banjaluci samo je posljedica toga kako je krivo konstruirana država BiH.

TV1: Hoće li u tome smislu biti reakcije Međunarodne zajednice i kakva bi ona trebala biti?

GOJER: Bilo bi logično da Međunarodna zajednica što žurnije reagira. Međutim da je mislila reagirati do sada, mnogo od ljudi koji su uzrokovali ovu situaciju ne da ne bi bili na političkoj pozornici nego bi bili iza rešetaka.

TV1: Kakva bi reakcija Sarajeva trebala biti?

GOJER: Mnogo politički mudrija.Čini mi se da u ovom trenutku tzv. političko Sarajevo nema ideju. To Sarajevo mora da pokaže politički razum. Pročitao sam danas jednu izjavu u kojoj se kaže da trebamo sačuvati dobre odnose a ti dobri odnosi su već ugroženi, ne znam šta ćemo čuvati. Bojim se onih koji govore da je sve uredu i kako trebamo dalje ovako jer ne znam gdje će na to odvesti.Mislim da je izostala reakcija probosanskih stranaka, izostala je reakcija intelektualaca.Ja se stidim da u ova tri dana nisam pročitao dvije izjave u kojima intelektualci dižu svoj glas protiv mrvljenja BiH. Dodik je vrlo otvoreno rekao da želi pripojiti RS Srbiji. Ne znam da je ijedan intelektualac u ovoj zemlji digao glas, protiv onoga što se zove potpuna reorganizacija države BiH i to u smislu jačanja onih elemenata koji su protiv sekularne države. Danas na pozornici imamo više vjere nego politike nego 92.godine i ja se toga bojim. S druge strane vjerske zajednice bi mogle odigrati krupnu ulogu u ovoj situaciji ali nažalost ne bave se svojom temeljnom funkcijom koja je rad na moralnoj obnovi društva jer bez toga teško ćemo izaći iz ovog ludila.

TV1: Hoće li se Dodik ikada suočiti sa posljedicama onoga što radi?

GOJER: To je pitanje prije svega Vijeću za provedbu mira i za Inzka. Nekoliko puta sam govorio i danas to govorim, Inzko ima instrumente i on je to priznao, kojima može spasiti od katastrofe državu BiH , jer ovo je moralo imati reakciju državnog tužiteljstva a što se tiče Inzka mislim da je njegova odogovornost u ovom trenutku toliko velika, da mi nismo svjesni koliko je Inzko promašio metu kada je govorio o dosadašnjim postupcima Milorada Dodika.

TV1:Na početku razgovora kazali ste kakva je atmosfera stvorena među ljudima. Kako uopće ocijenjujete u političku situaciju u BiH trenutno?

GOJER: Jedan moj prijatelj glumac kaže mi da je bio u Banjaluci i govori da je narod tamo isti kao i ovdje, isto žele kao i mi. Ne govorim ja da narod ne želi isto, međutim broj onih koji su pozdravili Dodikov mimohod i ono sve što su oni napravili je zabrinjavajući. Ne smijemo prešutiti situaciju, da sam čuo i pročitao na portalima, da neki građani govore o Dodiku kao novom Titu. Ne pravim sad poređenje između njih, ali njegovo đilkoško ponašanje liči na firerovsko ponašanje i njegov način oktroiranja ljudi i teritorija. Smatram da u ovome trenutku nisu odgovarajuće reagirali antifašiti, u oba entiteta, a moraju dići glas jer ovo što radi Dodik vodi u novi fašizam.

