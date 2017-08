Gradimir Gojer : HNS je parapolitički organ koji treba Čoviću za još jedan mandat

Hrvati cure iz BiH. Cure, a to nema veze ni sa Srbima ni sa Bošnjacima, već sa HDZ i politikom HDZ, upozorio je u Dnevniku TV1 potpredsjednik Stranke za BiH, reditelj i književnik Gradimir Gojer.

U BiH svi trebaju zaštitu, jer je ovdje korumpirana i opasna vlast ta koja ugrožava živote svih, pa i Hrvata. A što se Hrvata tiče, oni su već tako malobrojni, da ne da im treba zaštita, već im treba pomoći na svaki način. Hrvati cure iz BiH. Cure, a to nema veze ni sa Srbima ni sa Bošnjacima, već sa HDZ i politikom HDZ, upozorio je u Dnevniku TV1 potpredsjednik Stranke za BiH, reditelj i književnik Gradimir Gojer.

TV1: Nakon istupa ambasador Rusije u BiH Petera Ivancova u kome je potcrtao potrebu rješavanje „hrvatskog pitanja“, uputili ste mu otvoreno pismo. Ukratko, šta ste mu poručili i šta vas je nagnalo da mu pišete?

GOJER: Isto ono što sam uradio prije nekoliko godina tadašnjem predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću. Rekao sam – pustite nas, Bosance i Hercegovce da rješavamo svoja pitanja u svojoj kući. Svako mješanje sa strane, a mislim da je Ivancov prešao liniju dobrog ukusa kada je rekao da treba riješiti „hrvatsko pitanje“. Ne znam šta je „hrvatsko pitanje“?!

To je jedna izmišljotina, koja služi skupini ljudi, okupljenih oko HDZ BiH, da rrješavaju svoje probleme, a ne probleme Hrvata u BiH. Onaj ko je najmanje pozvan da to čini u ovom trenutku je ruski ambasador. Da je rekao da treba osnažiti puteve BiH prema NATO, to je sigurnost za sve narode, pa i za Hrvatski, ali ne, on radi suprotnu stvar jer je to dio dogovora.

TV1: Čijeg dogovora?

GOJER: Čovića i Dodika. Kojim se ubacuje velika sila – Rusija, koja pokušava izvršiti pritisak da bi se neke stvari koje HDZ želi uraditi u BiH provele. Ovdje se ne radi o poziciji hrvatskog naroda. Da budemo jasno, radi se o poziciji hrvatskog člana Predsjedništva, jer Čoviću treba novi mandat i želi ga provesti kroz svoj HNS. To je parapolitički organ, a za koji se tvrdi da u njemu učestvuju svi legitimni predstavnici Hrvata.

Ne učestvuju. Ja sam bio osam godina zastupnikna različitim nivoima vlasti i nikada me niko nije zovnuo u HNS. Znači li to da nisam dobar Hrvat, jer nemam iskaznicu HDZ-a?! Ivancovu sam rekao i da treba zaštita, ali zaštita svih onih koji nemaju iskaznicu HDZ-a. Treba zaštita Hrvata u Sarajevu, u Srednjoj Bosni i Posavini.

TV1: Kakvim biste ocjenili položaj Hrvata u BiH i trebaju li zaštitu?

GOJER: U BiH svi trebaju zaštitu, jer je ovdje korumpirana i opasna vlast ta koja ugrožava živote svih, pa i Hrvata. A što se Hrvata tiče, oni su već tako malobrojni, da ne da im treba zaštita, već im treba pomoći na svaki način. Nekada su postojala cijela naselja Sarajevu u ojima je bilo Hrvata. U Starom Gradu i sada se naselje zove Latinluk, pa Stup, tamo sada nema dvije, tri porodice Hrvata. Hrvati cure iz BiH.

Cure, a to nema veze ni sa Srbima ni sa Bošnjacima, već sa HDZ i politikom HDZ. Prvo su dozvolili da cijeli jedan dio BiH – RS bude potpuno očišćena od Hrvata i sada nalazi se ruski ambasador da nas štiti. Od koga?! Ja sam se ovdje rodio, živim i namjeravam živjeti.

TV1: Mislite li da bi izmjene Izbornog zakona koje je predložio HNS zaustavile curenje Hrvata?

GOJER: To bi pojačalo. Napravljen je tako da favorizira skupine Hrvata po geografskom principu. Glas Hrvata u cijeloj BiH nije jednak. Nema istu težinu po tom prijedlogu. Glas u Hercegovini u odnosu na glas u Sarajevu je mnogo teži. Zato, ne samo da ne bi rješio pitanje odlaska, nego bi pojačao odlazak Hrvata iz BiH. Mnogi su nezadovoljni, prije svega ekonomskom situacijom, pa i drugim.

TV1: Aktuelna je i tema NATO saveza. Danima traje svađa srpskih političara oko „krivnje“ za NATO integracije BiH. Treba li BiH članstvo u NATO?

GOJER: Mislim da je malouman čovjek koji danas kaže da BiH ne reba ići u NATO. To je pitanje sigurnosti, a to nam je valjda svima na prvom mjestu. Učešće u toj moćnoj organizaciji je pitanje saradnje na raznim planovima, ne samo odbrane. Smaram da ovi koji zastupaju Srbe danas, odnosno koji su okupljeni oko Dodika, prave krupnu grešku prema Srbima prije svega, a onda i prema drugima. I Srbima je u ovom trenutku itekako potreban NATO. Nemam dileme, BiH treba da ide u NATO.

TV1: U proteklom periodu brojni predstavnici zemalja članica EU pokušavaju BiH predstaviti kao potencijalnu terorističku prijetnju. Tu je Kolinda Grabar Kitarović, pa Sebastian Kurtz, a posljednji i predsjednik Češke Miloš Zeman. On je istakao da postoji realna opasnost da takozvana Islamska država, nakon poraza u Siriji i Iraku, napravi terorističku bazu u BiH. Kako komentirate ovakve izjave?

GOJER: Kolindu Grabar Kitarović neću komentirati, jer mislim da nije relevantna. Nedovoljno poznaje situaciju i govori nebuloze. Što se tiče ocjene o BiH kao mogućoj novoj bazi ISIL-a, mislim da ne postoji dostatna argumentacija za to. Živimo u BiH život koji je takav kakav jeste, ekonomski težak i surov, ali bih ipak rekao da nisam osjetio po Sarajevu i drugim djelovima po kojima se krećem da to ima ozbiljnije utemeljenje. Valjda bi trebalo malo vjerovati i stručnjacima. Jako respektiram minisra sigurnosti Dragana Mektića. Kada je god istupao po tom pitanju, nikada nije dao za pravo tima koji iz inostranstva govore da je BiH potencijalno žarište terorizma.

Kada god kome u svijetu šta zatreba, pa takoi Kurtzu, koji je u izbornoj kampanji, onda nađe BiH pa tu pokušava plasirati svoje teorije.

TV1: Kakva je sudbina BiH, s obzirom na trenutnu situaciju? Raspad? Članstvo u EU?

GOJER: Spas postoji, zove se EU. Ako Evropa želi da BiH opstane, što nisam siguran jer je Evropa do te mjere desničarska trenutno i nisam siguran da ima interesa da BiH opstane, ali ako žele, onda je najlakši put prijem „preko reda“ u EU. Nisam siguran da su i Rumunija i Bugarska bile zrelije za EU od BiH. Ovo je jedna stara država. Hiljadu godina stara. Kompleksna po tome što u njoj žive različiti narodi i to treba respektirati kao prednost, a ne stavljati nam dodatne uvjete za ulazak u EU.

TV1: Naredne godine su izbori. Potpredsjednik ste Stranke za BiH. Šta očekujete?

GOJER: Očekujem dvije stvari. Prva – da ova vlast padne. Zašto? Neki dan se u Sarajevu desilo nešto što bi svaki grad u svijetu doveo u poziciju, ne revolucije, ali velikog bunta. Cijeli dan je jedan veliki rad kao što je Sarajevo bio bez vode. Radi toga je morala pasti bar kantonalna Vlada. Pošto idemo u izbornu godinu, ne znam kako će ti geniji iz vlasti sve opravdati što je negativno. Od korupcije i nepotizma, do neviđenog lopovluka. Ne znam stvarno šta rade tužiteljstva i sudovi, ali znam da jedan čestiti čovjek kao što je Mektić, danima upozorava šta se dešava. On je „prvi policajac“ i ima argumente za to što govori. Tužiteljstva i sudovi šute. E pa ta vlast koju podržavaju tužiteljstva i sudovi treba konačno pasti. To očekujem od izbora.

A što se tiče Stranke za BiH, situacija je kompleksna. Nisam siguran da ćemo i ovoga puta uspjeti ubijediti narod u ono o čemu stalno govorimo, a to je da moramo dovesti prije svega sposobne ljude na pozicije, jer oni jedini mogu izvući BiH. Mlade ljude i treće, a možda i prvo, bojim se da ćemo i ovom ciklusu imati potkupljivanje glasača, da ćemo imati situaciju u kojoj nećemo imati realno glasanje i koje će opet donijeti bezizlaz u BiH.

