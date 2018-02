Grad mostova od danas bogatiji : Otvoren prvi poslije rata sagrađeni most u Mostaru (FOTO)

Prvi poslije rata sagrađeni most u Mostaru koji preko rijeke Neretve spaja dvije obale od Avenije do Sutine, 35 godina od početka prvih radova, danas je svečano otvoren i pušten u promet.

Prilikom svečanosti na mostu koji povezuje prometnicu od Ulice kralja Tomislava (vrh Avenije) do Ulice maršala Tita (Sjeverni logor) okupio se veliki broj građana, ali i predstavnika vlasti sa svih razina, što je najbolji pokazatelj da se radi o jednom dugoiščekivanom projektu koji ima izuzetno veliki značaj za Mostar, ali i širu regiju.

Šef službe za građenje infrastrukturnih objekata Grada Mostara Emir Nuspahić je naglasio da je projekt izgradnje mosta Avenija – Sutina započeo prije 35 godina, kada je napravljen prvi projekt tog mosta.

„Daleke 1983. godine je isprojektiran most. Taj projekt, iako je naša sva arhiva uništena, smo uspjeli dobiti u kopiji koja nam je poslužila za apliciranje za prva sredstva izgradnje mosta i za ugovaranje prvih radova. Novelirani projekt mosta smo izgradili 2009. godine koji je uključivao most i pristupne saobraćajnice. Sam most se sastoji iz dvije cjeline. Rasponske konstrukcije dužine 130 metara, koja je rađena tehnologijom prednaprezanja i takozvanog pristupnog mosta u dužini od 60 metara, koji je armirana betonska ploča naslonjena na armiranobetonske stupove”, pojasnio je Nuspahić.

Ukupno most je dug 190 metara, širok 20 metara i deset centimetara, ima četiri saobraćajne trake, razdjelni pojas, pješačke površine, sve prema smjernicama za magistralne ceste.

“Sam most je koštao devet i pol milijuna maraka, a 80 posto tih sredstava osigurano je iz GSM licence putem Vlade Federacije BiH, a 20 posto osigurao je Grad Mostar.

Pristupne ceste s desne obale u dužini od 370 metara u potpunosti su izgrađene, s lijeve obale 710 metara, sve skupa s kružnim tokom u Zaliku oko kilometar i 300 metara, novosagrađene saobraćajnice. Sve skupa koštalo je 15 milijuna i 300 hiljada maraka, od čega je 11 milijuna iz Vlade Federacije BiH putem GSM licence”, kazao je Nuspahić.

Sve u ovom projektu su uradili domaći stručnjaci, a kako je istakao, možda danas to i nije čudno, ali 2008. godine za ovakav projekt povjeriti domaćim firmala bila je potrebna jedna doza hrabrosti. Ono što smatra iznimno važnim uz sve navedeno jeste da Grad Mostar po ovom projektu nije kreditno zadužen i da će se rasteretiti promet kroz sam Mostar koji je u posljednje dvije godine, zbog brojnih projekata, znatno otežan na svim prometnicama.

U ime ministra prometa i komunikacija FBiH Denisa Lasića, koji zbog sjednice Vlade FBiH nije mogao doći, Renato Škrobo je kazao kako resorno ministarstvo ovaj most smatra jednim od najznačajnijih infrastrukturnih projekata.

„Izgradnjom ovog mosta daleko se nadvisuje značenje jednog objekta koji spaja dvije strane grada. To je mnogo više od same simbolike povezivanja dvije strane.

Izgradnjom ovog mosta omogućuje se posve novi cestovni pravac iz grada Mostara u smjeru Sarajeva i obratno. Istovremeno se značajno smanjuje cestovno opterećenje na Carinskom mostu i pristupnim prometnicama. Ovaj projekt ima i širi regionalni učinak, jer njegovom realizacijom sav cestovni promet kroz Mostar iz smjera zapadne i južne Hercegovine i obratno prema sjeveru ima znatno kraći vremenski tok. Novoizgrađeni most pruža kvalitetnije i sigurnije prometovanje“, kazao je Škrobo.

Realizacijom ovog projekta su, kako je naglasio, stvorene pretpostavke za dalji razvoj Grada Mostara.

Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić je kazao kako se radi o projektu koji se s nestrpljenjem čekao godinama.

“Ideja i planovi za izgradnju nisu uvijek išli u zadanom smjeru, zbog različitih poteškoća na koje se nailazilo tijekom same realizacije. Unatoč svemu, uz mnogo truda i podrške savladali smo sve poteškoće i danas s ponosom stojimo na ovome mjestu. Izgradnja ovoga mosta doprinijet će mnogočemu, prije svega, lakšem prometovanju i boljoj povezanosti i vjerujem da će izgradnjom južne zaobilaznice ovo postati magistralni put. Ovim projektom stvaramo pretpostavke za daljnji i bolji razvoj grada Mostara”, kazao je Bešlić zahvalivši svima koji su vjerovali u ovaj projekt i onima koji su ga podržali.

Podsjetio je da je i bh. nobelovac Ivo Andrić zapisao kako su mostovi “važniji od kuća i svetiji od hramova, jer su svačiji i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvijek i smisleno na mjestu u kojem se ukrštaju najveći brojevi ljudskih potreba”.

„U Mostaru nismo samo obnovili porušene mostove već smo izgradili novi most za nove naraštaje. Za nove susrete, još jedan simbol povezanosti u gradu mostova“, poručio je Bešlić.

Most još nije dobio službeno ime, ali inicijativu su pokrenuli mladi Mostarci ujedinjeni kroz predstavnike Vijeća mladih grada Mostara, Studentskog zbora Sveučilišta i Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“, o tome da novoizgrađeni most na dionici Avenija – Sutina dobije ime ”Studentski most”.

No, morat će čekati izbore u gradu na Neretvi, odnosno Gradsko vijeće Mostara, koje ne postoji, da bi takvu odluku implementiralo.

Ideja da prvi poslijeratni novi most izgrađen u Mostaru dobije ime po studentima, kojih u Mostaru na dvije visokoškolske ustanove ima oko 20.000, došla je do izražaja s obzirom na činjenicu da most povezuje Kampus Univerziteta “Džemal Bijedić” s Avenijom, kojom se ravno dolazi do Sveučilišta u Mostaru.