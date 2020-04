‘Grad koji nikada ne spava ‘ u 10 dana postao mjesto zamrznuto u jezivom trenutku : ‘Ljudi padaju kao muhe. Ni 11. septembar nije usporediv s ovim’

Koronavirus je izazvao tektonske promjene u gradu koji nikada ne spava, a Njujorčani iz dana u dan postaju sve svjesniji da će epidemija ostaviti velik trag u njihovoj zajednici. Jedan umirovljenik požalio se kako su mu od Covida-19 nedavno oboljeli bivša supruga te da su od koronavirusa preminula tri njegova prijatelja. Mlada pjesnikinja iz Queensa pak nedavno je doznala da su bolesni roditelji njezina prijatelja, jedan je na respiratoru.

Qtina Parson iz Bronxa, ponosna majka, sestra i tetka kazala je New York Timesu kako joj se čini da su sretni obiteljski trenuci cijelo stoljeće iza nje.

– Moj nećak ima 28 godina i Covid-19. I njegova djevojka također, kao i moja 46-godišnja šogorica – ispričala je.

Ni njezin sin nije pošteđen opake bolesti. Njezin 18-godišnji sin Marcus koji se nalazi kod rođaka u Južnoj Karolini ima simptome – suhi kašalj i visoku temperaturu.

Penje se broj mrtvih

Njujorčani su bespomoćni pred strahom od koronavirusa koji se brzo i svirepo proširio po čitavoj višemilijunskoj metropoli. Trenutno se broj mrtvih penje prema 1.500 pa gotovo svatko poznaje nekog tko je zaražen ili preminuo – kolegu, gimnazijskog prijatelja ili nečijeg roditelja, svećenika, vremešnog susjeda s gornjeg kata, majku, oca…

Do četvrtka je u New Yorku potvrđeno 51.809 slučajeva zaraze, dok su od Covida-19 preminule 1374 osobe. U stvarnosti, situacija je puno gora, a stručnjaci upozoravaju da bi brojka mogla biti i do deset puta veća što znači da u gradu ima oko pola milijuna zaraženih. Da stvar bude gora, epidemiolozi smatraju da će vrhunac krivulje biti dostignut tek za nekoliko tjedana.

Novonastala situacija iz temelja je izmijenila živote oko osam milijuna Njujorčana. Nevidljivi neprijatelj isprva im se činio dalekim i apstraktnim, nečim što se događa nekom drugom i negdje daleko. Njegov dolazak u grad najavio je gotovo konstantni zvuk sirene hitne pomoći koji para tišinu grada zamrznutog u vremenu.

Brazil Photo Press via AFP Muškarac s maskom u New Yorku

Otkako se pojavio koronavirus, vrijeme se u gradu počelo računati u tjednima. Prošao je tako već tjedan kada su zatvoreni restorani, tjedan zatvaranja škola i trgovina, a trenutno protječe tjedan u kojem građani Velike jabuke počinju osjećati razornu snagu virusa koji nezaustavljivo hara gradom.

– Virus nije briga koliko ste pametni, bogati, moćni, stari ili mladi – kazao je guverner New Yorka Andrew Cuomo u utorak.

Stav zajednice prema koronavirusu u desetak dana okrenuo se za 180 stupnjeva.

– U početku su nam govorili da su ugrožene skupine stari i oni slabijeg imuniteta. Sada svi umiru kao muhe – kazala je M. Marbella (27), pjesnikinja iz Queensa s početka priče.

Brzina širenja epidemije mnogima se čini nestvarnom. Netko tko je prije mjesec dana uživao u večeri u restoranu na Manhattanu prije predstave ne Broadwayju danas je ili potencijalno zaražen ili žaluje za preminulim članom obitelji. S ovom situacijom ništa nije usporedivo. Primjerice, tragedija 11. septembra dogodila se u samom jednom užasnom danu.

Brazil Photo Press via AFP Stanica podzemne željeznice

Neki epidemiju uspoređuju s Drugim svjetskim ratom ili španjolskom gripom, a neki idu i korak dalje.

– Ovo je kao crna kuga koja je harala Engleskom u 14. stoljeću – kazao je Max Debarros (67) iz Brooklyna.

Čini se da je prijetnja svugdje

Razlika je u tome što kuga ovaj puta ne hara samo ulicama već i ekranima, news feedovima društvenih mreža na kojima stari prijatelji i prijatelji prijatelja objavljuju tužne vijesti o preminulima. Čini se da je prijetnja svugdje.

– Svaki dan na društvenim mrežama vidimo neku novu objavu o mrtvima – kaže Audrey Cardwell (30) iz Queensa koja je, priznaje, u početku bila skeptična te mislila da se nepotrebno stvara panika. Danas pak traži način da izađe na kraj sa strahom i anksioznošću kroz meditaciju i dugačke šetnje s psom. Počela je, kaže, i paziti da ne pretjeruje sa skrolanjem loših vijesti na Facebooku i Twitteru.

Bryan R. Smith / AFP I mnogi drugi nalaze načine kako da se nose s krizom. Aurelio Aguilar (36) svakodnevno pije napitak od đumbira, limuna i češnjaka, bakin recept za jačanje imuniteta. Njegov vršnjak Aidan Sleeper svugdje sa sobom nosi koktel vode i izbjeljivača kojim dezinficira svaku kvaku koju dodirne.

Glen Harris iz Queensa proslavio je svoj 54. rođendan s 20-ak prijatelja iz čitavog SAD-a na videoplatformi Zoom. Istovremeno, Andy Arroyo (35) priprema se na najgori scenarij i govori o pištolju koji je nabavio kada je grad 2013. pogodio uragan Sandy.

– Možda sam paranoičan, no ne možemo točno predvidjeti kako će se ljudi ponašati kada budu suočeni s najvećim očajem. Moram se pobrinuti da moji najmiliji budu sigurni.

Amerikanci diljem zemlje suočavaju se sa strahom od zaraze. Nedavna anketa provedena na uzorku od 1.505 građana diljem SAD-a pokazuje da je čak 13% ispitanika zaraženo ili poznaje nekog tko je obolio od Covida-19, a njih oko 60 posto strahuje da će se i sami zaraziti.

Strah od kašlja

Koronavirus bio je apstraktan pojam i za Cat Harper (59) iz Bronxa sve dok nije saznala da je zaraza stigla u obiteljsku crkvu. Nakon toga, njezina je sestra počela kašljati. Test je pokazao da je pozitivna na Covid-19 pa je prije nekoliko dana prebačena u medicinski centar Montefiore.

– Strahovala sam da je više nikada neću vidjeti – kazala je ona te dodala da ju je svakodnevno zvala, no da u većini slučajeva zbog teških simptoma nije mogla razgovarati s njom.

Slično prolazi i umirovljenik Angelo Altson (60).

– Mnoge meni bliske osobe imaju koronavirus. Moja bivša žena. Moja kći. Moj prijatelj iz Georgije s kojim sam odrastao nedavno je preminuo, ako i još dvojica mojih prijatelja iz djetinjstva – rekao je on Timesu.

Angela Weiss / AFP Zdravstveni radnici u New Yorku

Nakon umirovljenja preselio se u Pennsylvaniju, no nedavno se vratio u New York zbog smrti posinka koja nije povezana s epidemijom. Sada pokušava izaći iz zarazom opustošenog grada.

Dion Faria (44) bio je ljutit kada je zbog koronavirusa bio prisiljen zatvoriti svoj klub u ulici Pacific. Danas kada na Facebooku prati kako prijatelji njegovih prijatelja obolijevaju i umiru te videosnimke trupala koja ukrcavaju u hladnjače parkirane ispred bolnica, razmišlja o vremenu koje dolazi kada sve ovo prođe.

– Jednog dana ponovno ću otvoriti vrata kluba. I nastavit ćemo živjeti.

(Jutarnji list)