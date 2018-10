Govedarica poručio na Trgu Krajine: Mene je izabrao narod i za mene pogodbe nema! (Video)

– Znam i osjećam da sam ja čovjek kojeg je narod birao. Nisam pokraden ja, brutalno je pokradena volja naroda. Mi smo slobodni, hoćemo da živimo kao slobodni ljudi u našoj Republici Srpskoj. Neću da pokleknem, neka RTRS piše šta hoće. Za mene pogodbe nema, ja ne trgujem politikom. Ono što su napisali da hoću da se godim za fotelju – lažu i njihovim lažima mora da dođe kraj”, poručio je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica na Trgu Krajine u Banjaluci.

Banjalučani su se i večeras okupili na glavnom gradskom trgu po 203. put u znak podrške porodici koja traži istinu o ubistvu Davida Dragičevića, a početak je obilježen dolaskom Vukote Govedarice koji je ispraćen aplauzom više stotina građana.

Govedarica i drugi članovi opozicije stajali su uz okupljene građane, dok je Davor Dragičević počeo svoj uobičajeni govor riječima: “Dragi moj sine, dušo moja, dragi Davide dušo naša”.

”Mirno i dostojanstveno smo već 203 dana na trgu. Bez nečega konkretnog, djela me ne interesuju, a kamoli riječi. Meni je dijete mučeno i masakrirano, a zatim položeno u Crkvenu. Večeras, njih preko 300 će mirno da spava, a upetljani su u organizovano ubistvo Davida Dragičevića. Za pola časa smo pokazali da na miran i dostojanstven način možemo blokirati Banjaluku. Sljedeći put, vrlo brzo, ako vi ne budete uradili sve što treba, ja ću povesti svoje ljude i svoj narod u borbu za život i smrt. Ovo život nije, ovo je smrt”, poručio je Davor Dragičević.

Davor je dodao da ga ne interesuje ni međunarodna zajednica.

”Ne budete li do 14. novembra do 18 časova uradili nešto. Advokati me više ne interesuju. Kažu pa Đorđe Rađen ga je ubio, nije već ga je ubila država”, zagalamio je ogorčeni otac.

Davor Dragičević je poručio da je na trgu prisutan i novi predsjednik Republike Srpske Vukota Govedarica.

”Od sutra Vukota Govedarica treba da radi svoj posao, posao predsjednika Republike Srpske jer ga je narod izabrao za tu poziciju”, kazao je Dragičević.

Za govornicu je stao i lider SDS-a Vukota Govedarica. Govedarica je poručio da je izabran za predsjednika Republike Srpske voljom naroda i da sa režimom nema pregovora.

”Dobro veče, dobri ljudi. Dobro veče i hvala vam, Hoću da živimo kao slobodni ljudi, jer oni prijete i ucjenjuju svoj narod, svoje ljekare, rudare i mlade ljude koji nemaju njihovu člansku kartu. Hoću da istrajem. Mi smo slobodni, hoćemo da živimo kao slobodni ljudi u našoj RS. Neću da pokleknem, neka RTRS piše šta hoće. Nisam onaj čovjek koji se godi. Za mene pogodbe nema, ja ne trgujem politikom i ono što su napisali, a znaju šta su napisali, da hoću da se godim za fotelju, lažu i njihovim lažima mora da dođe kraj”, kazao je Govedarica.

On je poručio da vjeruje u Republiku Srpsku koja će otkriti imena ubica Davida Dragičevića.

”Ja Vukota Govedarica iz Gacka poručujem da hoću da znam koliko je bilo lažnih listića. Tražimo da se utvrdi svaki glasački listić i nađemo one lažne koji su ubačeni u glasačke kutije. Ne znam zašto se boje istine. Ja nisam pokraden 7. oktobra već volja naroda. Odavde im poručujem da oni koji su počeli mandate 2014. godine kupovinom mandata i koji skrivaju ubistvo banjalučkog studenta, da sa njima narod nema budućnost. Znam da su pljačkali, znam da su kupovali ali hoću da se to utvrdi jer znam da može”, poručio je Vukota Govedarica.

Dodao je da vjeruje u slobodnu, dostojanstvenu Republiku Srpsku u kojoj svi imaju jednaka prava i u kojoj nema povlaštenih.

”Poručujem zlu – da će biti pobijeđeno. Dobro će biti nagrađeno, jer nikada se nije desilo da je zlo ostalo nekažnjeno. Nikada, pa neće ni sada. Uvijek je dobro pobijedilo i dobro će pobijediti poslije svega ovoga. Ja vjerujem u slobodnu, demokratsku, dostojanstvenu Republiku Srpsku. Gdje svi imamo jednaka prava. Vjerujem u RS gdje svi odgovaramo za ono što smo radili, gdje nema povlaštenih, u kojoj ljudi žive od poštenog rada, u kojoj žive i rade obrazovani, jer takvi trebaju Republici Srpskoj. Vjerujem u Republiku Srpsku koja će da kaže ko je ubio Davida Dragičevića. Ne samo Davida, nego i ostala sumnjiva ubistva. Da znamo ko je ubio Nikolu Đurovića, Nikolu Vukelića i sve ostale ljude koji su stradali u Republici Srpskoj, za svoju Republiku Srpsku”, rekao je Govedarica.

Adam Šukalo, poslanik u NS RS poručio je da nema kalkulacija sa, kako je rekao, zlotvorima i da sa Davorom i opozicijom koja hoće stvarne promjene ide do kraja do konačnih promjena.

Iz grupe “Pravda za Davida” poručili su da Davor više neće noćiti na trgu, ali da će svaki dan dolaziti na proteste.

Okupljenima se obratila i Aleksandra Đurović, majka stradalog Nikole Đurovića koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima stradao 21. avgusta 2011. godine. Ona je poručila da je njenog sina ubio tadašnji ministar unutrašnjih poslova RS Stanislav Čađo, uz pomoć Milorada Dodika.

“Mog sina je ubio Stanislav Čađo, tadašnji ministar unutrašnjih poslova RS. On je uz pomoć Milorada Dodika i uz pomoć jednog doktora koji zapravo nije doktor prevezao mog sina na VMA u Beograd, a to je sve vidio moj poznanik koji radi na VMA. Crveni kabriolet mercedes u vlasništvu Čađe je bio totalno uništen. Ubica je podmetnut – Radinković Nenad, kad se saznalo za to, on je uhapšen u Briselu da bi Željka Cvijanović otišla tamo da to “sredi”.

Nakon toga više niko ne izvještava o Radinkoviću, nijedan jedini medij. Saučesnici su i Cvijanovićka i Dodik. Da, ja znam sve, pa i to da je Dodik umiješan u ovaj slučaj. Priznali su mi to i pojedini časni ljudi iz MUP RS koji su mi rekli da govorim istinu. Molim vas da podržite Govedaricu i Šukala. Škrbića sam srela ljetos i rekla sam mu sve šta mislim o njemu i pogibiji mog sina. Imala sam pet prijetnji, a posljedni put mi je pokušana i provala u moj stan”, rekla je Aleksandra Đurović.

Podsjećamo, 13. oktobra, Davor Dragičević je u obraćanju uputio poziv Govedarici da “stane uz narod” u Banjaluci.

Dragičević je poručio Govedarici da “ako već tvrdi da je pokraden” na izborima, onda treba da bude uz narod i pokaže podršku grupi ‘Pravda za Davida'”, kako bi se otkrile sve okolnosti oko smrti 21-godišnjeg momka.

