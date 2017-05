Gospodin u kopačkama : Dejan Bandović – Čuvar mreže i obraza

Golman Olimpika Dejan Bandović je u Bosni i Hercegovini stekao status pravog heroja i to ne zbog spektakularne odbrane, kakvih je imao u svojoj dugoj karijeri, već zbog nečega što je, u nekim normalnim okolnostima i nekoj drugoj sredini, nešto sasvim normalno.

Bandović je uoči utakmice Olimpika i Metalleghea u Banjaluci dobio ponudu od 10.000 KM da “ne brani 100%, već 80%”, čime bi se neko treći uspio “osigurati” i tako odraditi svoj nečasni posao. Od Bandovića se nije tražilo da se obruka, već samo da ne bude na maksimumu – Da ne istrči baš na svaki centaršut, da ne procijeni svaku loptu onako kako treba ili da napravi neki manji kiks za koji ga sutra niko ne bi mogao sa sigurnošću optužiti da je to učinio namjerno.

Međutim, nemoralna ponuda je odbijena, a uslijedili su pritisci sa druge strane stola za kojim je sjedio menadžer Sanel Klopić, koji između ostalog brine o karijeri Metallegheovog trenera Mate Neretljaka. “Ne izlaziš na centaršuteve, samo lagano i cener je tvoj. Znam ja o čemu mi pričaš. razumijem te, ali hoću da se osiguram. Nisi otišao vani, gdje si ti? Moraš gledati sebe. Pametan si momak, za ideale ginu budale”, riječi su pomenutog menadžera koje se dobro čuju na snimku koji je Olimpik pustio u javnost.

Bandoviću, koji je prije 33 godine rođen u Sarajevu, su neke stvari jasne još od vremena kada ga je u čuvenoj Bubamari trenirao legendarni Predrag Pašić, legenda FK Sarajevo u kojem je Dejan i proveo najljepše dane svoje karijere.

“Prošao sam školu Bubamare, a Premijer ligu igram 15 godina. Optuživali su me u Sarajevu da sam prodao utakmicu ali to su bile samo priče. Nikada nisam htio da izgubim obraz, jer to je meni najosnovnije. To je nešto što sam gradio cijelu karijeru i ako ga ukaljam, neću moći da se pogledam u ogledalo. Reći ću ono što mi je na duši: Ja to ne mogu. Nisam naučio na te stvari i nikada se time nisam bavio. Imam 33 godine i neću da na kraju karijere ukaljam obraz.

Kada završim karijeru, hoću da se okrenem nazad i da mogu reći da sam sav svoj posao odradio časno i pošteno”, odgovarao je Bandović, koji je ovim riječima zaslužio veliko poštovanje. Na Klopićevu opasku da “zna da je neki Bandovićev saigrač pustio utakmicu protiv Čelika na Otoci (0:1)”, Dejan je odgovorio: “Ja da znam ko je, ja bih ga udavio. Posebno jer sam sada i kapiten Olimpika”, čime je sasvim jasno kakav je njegov stav po pitanju namještaljki u sportu koji volimo.

Tačno je da Dejan Bandović nikada nije otišao vani, pa taj “cener” za njega predstavlja još veću cifru nego nekom od onih premijerligaških vedeta koji su tokom karijere nastupali po bogatim zemljama Evrope ili Azije, obezbijedili egzistenciju pa se vraćali u BiH. Branio je Bandović za Posušje, Široki Brijeg, Velež, Sarajevo i Olimpik i još uvijek važi za jednog od najboljih čuvara mreže u bh. fudbalu.

Bio je u svojoj karijeri i prvak Bosne i Hercegovine, u svojim vitrinama ima i medalju pobjednika Kupa, ali do svog najvećeg trofeja nije stigao na igralištu već jednim ljudskim i gospodskim gestom. U danima kada se polako spušta zavjesa na još jednu sezonu Premier lige i kada su sve češće i glasnije priče o namještanju utakmica, Dejan Bandović može poslužiti kao primjer svima. I kada završi karijeru, pamtit ćemo ga kao čuvara mreže koji je sačuvao i obraz.

