Gori najveća nuklearna elektrana u Evropi : ‘Ako eksplodira, bit će to deset puta gore od Černobila!‘ (VIDEO)

Požar je buknuo u nuklearnoj elektrani Zaporožje, najvećoj u Europi, u središtu Ukrajine, nakon ruskog granatiranja. U jednom trenutku stigla je i vijest da je izmjerena povišena razina radioaktivnosti, ali kasnije je to demantirano, te su iz elektrane javili da je razina zračenja u granicama normale.

“Nakon granatiranja nuklearne elektrane Zaporožje koje su izvele ruske snage, buknuo je požar”, rekao je glasnogovornik Andrej Tuz, na video snimci objavljenoj na društvenoj mreži Telegramu, prenosi France Presse.

“Vatrogasci ne mogu pristupiti požarištu i ugasiti vatru. Granate padaju veoma blizu. Pogođeno je glavno električno postrojenje elektrane. Prekinite paljbu!”, dodao je u drugoj video snimci.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitri Kuleba pozvao je na Twitteru na prekid granatiranja.

“Ako eksplodira, bit će to deset puta gore od Černobila! Rusi moraju ODMAH prekinuti vatru, propustiti vatrogasce i omogućiti uspostavu sigurnosne zone”, napisao je.

U četvrtak nešto ranije, Ukrajina je obavijestila Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da su ruski tenkovi i pješaštvo blizu grada Enerhodara, nekoliko kilometara od nuklearne elektrane Zaporižja.

Ta elektrana, izgrađena 1985. u doba Sovjetskog Saveza, ima šest reaktora i osigurava velik dio električne energije u zemlji.

U saopštenju objavljenom u četvrtak, glavni direktor IAEA-e Rafael Mariano Grossi zatražio je da odmah prestanu napadi u Enerhodaru i u blizini elektrane.

Nakon požara u nuklearmoj elektrani Zaporožje, Volodimir Zelenski se video-porukom obratio cijeloj Europi. Naglasio je da, ukoliko dođe do eksplozije, da nas čeka katastrofa šest puta gora nego ona u Černobilu. Ukratko, rekao je, počela bi evakuacija cijele Europe.

– Europo, moraš se probuditi, najveća nuklearna elektrana u Europi gori. U ovim trenucima ruski tenkovi grantiraju područje. To su tenkovi koji imaju infrancrvene kamere, dakle znaju gdje pucaju. Pripremljeni su za to.

Predsjednik Ukrajine naglasio je da se obraća svim Europljanima.

– Sjetite se koliko je Černobil uzeo žrtava i izazvao patnje. Bila je to globalna katastrofa. A sada Rusija želi sve to ponoviti, samo će biti šest puta gore!

– Europo, probudi se. Recite vašim političarima da ruske snage granatiraju nuklearnu elektranu Zaporožje. Tamo se nalazi šest reaktora. U Černobilu je izgorio sam jedan. Po prvi put u povijesti čovječanstva dogodio se nuklearni terorizam. Ruski propagandisti žele to zataškati, ali ovo više nije prijetnja. Ovo je realnost. Ne znamo kako će priča s požarom u reaktoru završiti, ne znamo hoće li sve eksplodirati. Nadamo se da neće. Naši dečki su pazili da na tom području nema mina, nema provokacija ili ucjena…

Za kraj je podvukao crtu.

– Moramo zaustaviti ruske trupe. Recite političarima: Ukrajina ima 15 nuklearnih postrojenja. Ako dođe do eksplozije, to je to. To će biti kraj Europe, svi ćemo se morati evakuirati. Jedino brza akcija Europe može spriječiti ruske trupe i europsku nuklearnu katastrofu.

(Jutarnji list)