Golden State šampion NBA lige, Curry MVP finala

Košarkaši Golden Statea pobijedili su prošle noći u gostima ekipu Bostona sa 103:90 i tako osvojili četvrtu NBA titulu u posljednjih osam godina. Warriorsi su u finalu slavili ukupnim rezultatom 4:2, čime su stigli do sedmom šampionskog prstena u istoriji franšize. Golden State je prethodno šampion NBA lige bio 1947, 1956, 1975, 2015, 2017. i 2018. godine.



Na drugoj strani, Celticsi su ostali na 17 osvojenih trofeja, koliko imaju i Los Angeles Lakersi, a posljednji put su prvaci bili 2008. godine.



Za najkorisnijeg igrača finala proglašen je Steph Curry kojem je ovo četvrti trofej sa Warriorsima. Isti broj trofeja sa klubom iz Kalifornije imaju Klay Thompson, Draymond Green i Andre Iguodala.



Curry je predvodio Warriorse do pobjede u ovoj šestoj utakmici sa 34 poena, sedam asistencija i sedam skokova.



“Tako sam ponosan na našu ekipu. Na početku sezone niko nije mislio da ćemo biti ovde osim nas na terenu”, rekao je Curry poslije pobjede.



Andre Wiggins je dodao 18 poena za pobjednički tim, Jordan Poole je postigao 15, a Thompson i Green po 12 poena.



U redovima Bostona najbolji je bio Jaylen Brown sa 34 poena, Al Horford je dodao 19 i 14 skokova, dok je Jason Tatum utakmicu završio sa 13 poena, ali je šutirao iz igre samo šest od 18.



Boston je dobro počeo meč i poveo je sa 14:2, ali su se Warriorsi vratili do kraja prve dionice i preokrenuli na 27:22. Seriju od 21:0 Warriorsi su nastavili i u drugoj četvrtini pa su povećali prednost na 37:22.



Domaća ekipa je u trećoj četvrtini zaostajala 22 poena, a jedino što su Celticsi uspjeli da urade do kraja meča je da priđu na osam poena zaostatka.

(Kliker.info-agencije)