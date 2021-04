Godišnjica zločina u Ahmićima: Da se ne zaboravi i ne ponovi

Pješačkim pohodom i obilaskom mezarja na kojem je ukopana većina žrtava, u Ahmićima kod Viteza obilježena je 28. godišnjica zločina u kojem su pripadnici Hrvatskog vijeća obrane ubili 116 civila bošnjačke nacionalnosti, a svu imovinu spalili. Porodice žrtava i preživjeli podsjetili su na dešavanje tog jutra 1993. godine, te činjenicu da još tragaju za posmrtnim ostacima 24 ubijenih.

Šesnaestog aprila u ranim jutarnjim satima jedinice Hrvatskog vijeća obrane izvršile su mučki napad na civile Ahmića, koje su uglavnom zatekli na spavanju i ubijali na kućnim pragovima. I danas se porodice ubijenih s tugom prisjećaju tih dana, prenosi Federalna.ba.

– Tog dana su ubili mi brata i snahu. Pred troje maloljetne djece. To što su oni uradili to jutro, to zdrav čovjek ne može uraditi – priča Edib Zlotrg.

Najmlađa žrtva zločina u Ahmićima je beba od tri mjeseca, dok se za posmrtnim ostacima još 24 ubijenih i dalje traga. Osim činjenice da svi odgovorni za ove zločine nisu kažnjeni, preživjele i porodice ubijenih, kažu, naročito boli aktuelna retorika podjela i nacionalizma, koja je i dovela do najstrašnijih zločina, a koja ih nakon skoro tri decenije, ponovo vraća u devedesete.

– Nažalost, još uvijek smo u predratnom periodu, jer ponovo imamo diskusije o podjeli, o granicama, ponovo slušamo priču da rata neće biti, koje smo slušali i 1992. – ističe Enisa Mulić, rodica ubijenih.

A kako se ovakvi zločini ne bi ponovili, oni koji su ih osmislili i počinili, moraju biti kažnjeni, poručili su i zvaničnici.

– Odaju se poštovanja, ukazuje čast zločincima koji su presuđeni u Haškom tribunalu, koji su glavni odgovorni za ovaj zločin. To nije put kako treba graditi međusobno povjerenje – naglasio je Šefik Džaferović, predsjedavajući Predsjedništva BiH (SDA).

Za zločin u Ahmićima osuđeno je šest osoba, a Haški tribunal izrekao je pet presuda, među kojima je i kazna od 25 godina zatvora Dariju Kordiću, koji je oslobođen nakon izdržane dvije trećine kazne. Svi osuđeni za zločine u Ahmićima danas su na slobodi, a porodice žrtava i nakon 28 godina i dalje tragaju za posmrtnim ostacima.