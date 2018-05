Godina raspleta : SAD se vraća na Balkan – više ništa neće biti isto

U posljednja dva mjeseca značajan dio američkih uglednih medija posvetio je pažnju nizom tekstova ovom regionu, sa posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu, koja je predmet interesovanja i posebna pažnja je upravo posvećena događanjima u BiH. Značajan napredak svih država u regionu je primjetan izuzev BiH koja ima zastoj i stagnaciju u svim segmentima. Poseban problem je Federacija BiH koja sa svojim komplikovanim ustavnim uređenjem, te prekobrojnom nepotrebnom administracijom i ogromnim unutrašnjim dugom koji se krije od javnosti i gura pod tepih, se nalazi pred ekonomskim urušavanjem i kolapsom.

Posebno su se neki američki mediji osvrnuli na veliki destruktivni uticaj Hrvatske i Srbije na BiH. Srbija i Hrvatska su u zategnutim odnosima i stalnom sukobu, ali kada je BiH u pitanju tu imaju dogovor i rade kontinuirano na destabilizaciji BiH kako bi je prikazali kao nemoguću državu preko svojih satelita Dodika i Čovića koji su preuzeli sve ključne institucije u BiH i sa svojim kadrovima vrše kontrolu i prave anarhiju u BiH.

Aleksandar Vučić predsjednik Srbije koji trenutno ima apsolutnu vlast u Srbiji pod kontrolom drži cijeli medijski prostor u Srbiji i RS kao entititetu u BiH zajedno sa Miloradom Dodikom. Kontroliše i cenzuriše svaku informaciju koja izlazi u medijima. To postiže pomoću obavještajnih i kontraobavještajnih službi čiji je sistem i strukturu Srbija preuzela od bivše Jugoslavije i pokriva Srbiju, cijelu BiH, kao i dijelove Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Slovenije. A Aleksandar Vučić dok je bio parlamentarac u Skupštini Srbije bio je i predsjednik komisije koja je nadzirala te obavještajne strukture gdje je usavršio svoje vještine i upoznao sve poluge i strukture ljudi u obavještajnim i bezbjednosnim strukturama.

Dobar dio ovih kadrova pod plaštom nekih kulturnih, civilnih i ekonomskih odnosa boravi u Rusiji gdje ih obučavaju najviši obavještajni kadrovi FSB-a i koji su uvezani u ovu strukturu. Najviše problema i udara trpi BiH i to direktno preko kadrova i bezbjednosnih, obavještajnih i policijskih struktura iz RS ali i stranačkih, neprofesionalnih kadrova koji se kandiduju u SIPA i OSA na nivou BiH, a i dobrim dijelom u Federaciji BiH. Glavnu postavku ovih kadrova već 20 godina u BiH uspostavlja Sredoje Nović koji je bio na svim funkcijama u BiH od ministarskih do raznih drugih ali je uvijek šef za ovu strukturu. Radi se o bivšem visokom dužnosniku obavještajnih struktura Jugoslavije.

Direktno je uvezan sa obavještajnim i kontraobavještajnim sistemom Srbije i Rusije, radi za taj sistem, a protiv BiH i na njenom urušavanju. Političari u BiH su sada najbogatiji ljudi u regionu, sa ogromnim novcem koji je van svih finansijskih i bankarskih tokova, i koji se nalazi u kešu, mogu destabilizovati bilo koju evropsku državu pa čak i šire, te su nažalost potkupili i jedan proj evropskih dužnosnika koji im idu na ruku, a svojim lobiranjem u Briselu i drugim evropskim zemljama im pomažu vladajuće strukture Srbije i Hrvatske. Dragan Čović zajedno sa Miloradom Dodikom i Aleksandrom Vučićem svjesno i namjerno sprječava put BiH u NATO, iako navodno verbalno ga podržava, zajedno sa njima radi na uspostavljanju ruske infrastrukture i interesa u BiH.

Posebno u svom mandatu Lars Gunar Wigemark u kontinuitetu radi na slabljenju BiH i jačanju entiteta od kojih pravi države. To je urađeno nizom zakonskih rješenja koja su ojačala entitete, a posebno pravljenjem Mehanizma koordinacije (što je dokument koji je otišao prema EU kao dio odgovora na upitnik za članstvo u EU) čiji je kreator Wigemark zajedno sa Dodikom i Čovićem kojim je BiH potpuno razvlašćena iako je iz svih institucija EU rečeno da ona mora prema Briselu biti jedinstvena, ovdje urađeno suprotno. Denis Zvizdić je kao predsjedavajući VMBIH odlukama koje je donio o usvajanju Mehanizma koordinacijedopustio i time razvlastio BiH jer je bio na istom kolosijeku kao Dodik i Čović. Isto je učinio i federalni premijer Fadil Novalić koji je također na svojoj vladi donio odluku o usvajanju Mehanizma koordinacije iako to nije u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom koji to ne traži. Zvizdić i Novalić su svjesno spustili to pravo odlučivanja na entitiete.

Pored pisanja američkih medija, iz izvora bliskih Kongresu SAD i američkoj administraciji odlučeno je da će se ovim opstrukcijama i osobama koje destabilizuju BiH čvrsto stati na put i žestoko suprotstaviti. Također postoje naznake da će sada BiH imati položaj glavne države u regionu kao što je to bilo u bivšoj Jugoslaviji. Kreatori rušenja BiH doživjeće sankcije ali te sankcije se neće odnositi kao do sada samo na pojedince već i na države, entitete i neke regione kojima će biti ukinuti dosadašnji i budući finansijski aranžmani.

Također, iz ovih izvora saznajemo da će pojedini lobisti koji su do sada imali uticaj na odnos SAD prema regionu i koji nisu ispunili očekivanja već su radili za vlastite interese biti sklonjeni na margine, a njihovo mjesto će zauzeti sposobnije, poštenije i odgovornije osobe. Jedan od takvih je Saša Toperić koji ima registrovanu bosansko-američku fondaciju koji se isključivo brine da za sebe obezbijedi novčana sredstva i tako lobira za Fadila Novalića, Denisa Zvizdića ali u posljednje vrijeme indirektno preko nekih osoba lobira i za Milorada Dodika, Dragana Čovića.

Kontakt osoba mu je Goran Miraščić bivši savjetnik Fadila Novalića koji je vrlo nesposoban i nikada nije radio u privredi. Njegovo prvo zaposlenje je bilo u kabinetu Spomenke Mičić tadašnje potpredsjednice FBiH koja je prijateljica njegove mame po kojem osnovu je i dobio posao. Nakon toga je nakon što je Mičić (kadar SzBiH) istekao mandat, ista zamolila kontroverznog ministra Desnicu Radivojevića da ga primi za savjetnika, koji je u svom mandatu vjerovatno po savjetima Miraščića promijenio tri stranke SDA, SDP i Narodna stranka radom za boljitak (Lijanović). Nakon toga Miraščić je bio savjetnik Nermina Nikšića. Diplomirao je na DIF-u a onda je preko svojih pozicija savjetnika stekao nekakve magisterije i doktorate i postao samoproglašeni stručnjak za ekonomiju, valjda u ekonomiji sporta.

Novalić i Miraščić su Saši Toperiću uplaćivali novčana sredstva iz budžetske rezerve vlade FBiH na njegovu fondaciju i to u pozamašnim iznosima u više navrata. Mirašćić ga je uvezao i sa vladom RS za koju Saša Toperić potajno lobira jer je preko Miraščića od Dodika dobio navodno velika novčana sredstva u kešu. Zauzvrat Toperić je pomogao Miraščiću da se zaposli u MMF gdje Miraščić preko finansijskih institucija Svjetske banke, EBRD,EIB i dr. finansira sumnjive projekte u RS i tako ide na ruku Rusiji i Srbiji isključivo radi velikih novaca koje dobija. A od Dodika ćete čuti kako ponekad napada Toperića kako bi prikrio njihovu povezanost.

Saša Toperić je žestoko lobirao u SAD kada se 2014/2015 odlučivalo o imenu premijera FBiH, protiv Novalića u korist Trhulja gdje je Miraščić bio spona sa Toperićem jer se tada nalazio u kabinetu Nikšića, a kojem je bilo jako stalo da Trhulj postane premijer jer je Trhulj bio ministar u njegovoj vladi i imali su izvanredne odnose. Toperić ipak nije uspio izlobirati da Trhulj bude imenovan, prošao je Novalić zahvaljujući nekim drugim osobama koje su svojim lobiranjem anulirali Toperića i Miraščića i progurali Novalića. Tim istim osobama, koje će biti važan faktor u narednom periodu, Novalić je kasnije kada se osjetio moćnim i nedodirljivim sramotno okrenuo leđa.

(Kliker.info-BNN)