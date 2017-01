GO SDP Mostar : Za SDA i HDZ je veoma važno da trasa autoputa ide ratnom linijom

Jučer smo bili svjedoci još jednog napada na narod u režiji SDA, HDZ i SBB-a. Iako su građani masovni potpisali peticiju, a na javnoj raspravi jasno stavili do znanja da ne žele trasu autoputa koja je predložena, Predstavnički dom Parlamenta FBIH je tu trasu ipak usvojio. Na taj način su spomenute stranke po tko zna koji put pokazale da ih ne zanima što misle građani i da je narod važan samo na dan izbora i nikada više, stoji u saopštenju GO SDP Mostar

“Ne zanima ih ni to što se predloženom trasom ugrožavaju rijeke Buna i Bunica, niti ih zanima to što se ugrožavaju kuće povratnika, poljoprivredno zemljište i egzistencija velikog broja ljudi. I umjesto da se autoput gradi u korist razvoja i građana, imamo situaciju da je trasa projektirana protiv razvoja, a u korist tajkuna i podjela. Međutim za SDA i HDZ je veoma važno da se trasa prostire, koliko je to god bilo moguće, ratnom linijom razdvajanja i vjerovatno će u nekim njihovim prijedlozima za Mostar nekoliko kolovoznih traka biti u jednoj, a nekoliko u drugoj općini. To je za njih najvažnije kako bi obilježili i razdvojili svoje zone utjecaja i ljude koji im, po njihovom mišljenju, valjda pripadaju” , kaže se u reakciji mostarskog SDP-a.

“Ostaje još nada da prijedlog neće dobiti neophodnu većinu u Domu naroda Parlamenta Federacije BIH i da će makar jednom prevladati glas građana, a ne glas čistog stranačkog interesa koji ne mari ni za ljude, ni za zemlju, ni za suživot. U suprotnom, ostaje samo mogućnost nadati se da „Narod zna“, kao što reče slogan jedne od ovih stranaka, da će ih se sve zajedno na izborima kazniti i spriječiti brisanje sjećanja jeftinim poklonima”, zaključuju u SDP-u.

