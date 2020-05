Glavno vijeće HNS-a : “Osuđujemo napad na kardinala Puljića i na misu žrtvama svih totalitarnih režima”

Povodom reakcija na najavu održavanja sv. Mise za bleiburške žrtve i žrtve Križnog puta, Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora danas je oštro osudilo, kako su rekli, neutemeljene napade na Katoličku Crkvu i kardinala Vinka Puljića.”Pozivamo bošnjačke političke dužnosnike, a osobito bošnjačke članove Predsjedništva BiH Komšića i Džaferovića, da se suzdrže od komentiranja pitanja za koja su u potpunosti nekompetentni, kao i da se suzdrže od vrijeđanja svetih vjerskih obreda i hrvatskog naroda u BiH”, saopćeno je iz GV HNS-a.

Iz Glavnog vijeća HNS-a dalje navode: “Radikalni bošnjački i filokomunistički unitaristi koji se bave zadiranjem u svete obrede Katoličke Crkve isti su oni koji sustavno ignoriraju vladavinu prava i provedbu odluka Ustavnog suda BiH, koje nalažu usklađivanje Izbornog zakona s Ustavom BiH, rušeći same temelje države u kojoj se istodobno lažno samoproglašavaju najvećim i jedinim postojećim domoljubima.”



Osvrnuli su se i na formiranje vlasti bez, kako kažu, hrvatskog izbornog legitimiteta.

“Sada se nastavlja grubim pokušajem ograničavanja slobode vjeroispovijesti i narušavanja autonomije Katoličke Crkve u njenom suverenom području, čime se jasno krše odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, konkretno Članak 9. “Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti” i Članak 10. o “Slobodi izražavanja”. Ovakve reakcije dijela političkog, medijskog i “intelektualnog“ Sarajeva su zabrinjavajući recidivi totalitarizma i predstavljaju prijetnju slobodi i jednakopravnosti pojedinaca i čitavih naroda i to u vrijeme kada Europa obilježava Dan pobjede nad fašizmom kao jednim od dva totalitarna režima”, dodali su.



U nastavku saopćenja se ističe da hrvatski narod odbacuje sve fašističke i komunističke ideologije i njihove savremene pojavne oblike.



“S kojima se suočavamo i ovih dana, kada se nama Hrvatima katolicima, ali ne samo katolicima, pokušava braniti i pomoliti za stotine tisuća pobijenih nedužnih civila, i vojnika bez suđenja i bez obilježenog groba. Ne samo da nitko nije odgovarao za ove zločine komunističke vojske, već nam se pokušava zabraniti i sjećanje. Poručujemo svima da to danas više ne prolazi. Hrvatski anifašisti su prvi u Europi ustali protiv fašizma i to znatno prije komunista, koji su to odlučili tek kada je napadnuta njihova centrala, Sovjetski savez”, navedeno je.

Hrvatski narodni sabor BiH je supokrovitelj 75. godišnjice Bleiburške tragedije, a pokrovitelj je Hrvatski sabor Republike Hrvatske, dakle zemlje koja predsjeda Vijećem Europske unije.



“Taj isti Hrvatski sabor je još 2006. godine usvojio Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tokom totalitarnog komunističkog poretka 1945.-1990., sljedeći rezolucije Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta. Naprotiv, Zastupnički dom PSBiH većinom glasova ‘probosanskih’ i velikobošnjačkih stranaka je odbio razmatrati prijedlog Rezolucije o osudi zločina totalitarnih komunističkih režima, kao i proglašenje 23. kolovoza Evropskim danom sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Stoga pozivamo sve recidiviste komunističkog totalitarizma i sve one u Bosni i Hercegovini koji se zaklinju u Evropsku Uniju i koji bi je “ad hoc“ integrirali da za početak pokažu da prihvaćaju vrijednosti EU. Stoga ih podsjećamo na Rezoluciju Evropskog parlamenta od 19. septembra 2019. o važnosti evropskog sjećanja za budućnost Evrope, uz jedan kratki citat iz Rezolucije koji jasno izjednačava zločinačke režime nacizam i komunizam:



Evropski parlament,



– uzimajući u obzir univerzalna načela ljudskih prava i temeljna načela Evropske unije kao zajednice utemeljene na zajedničkim vrijednostima, …



– podsjeća da su nacistički i komunistički režimi provodili masovna ubojstva, genocid, deportacije i doveli do nezapamćenih gubitaka života i slobode u 20. stoljeću u dotad neviđenim razmjerima u ljudskoj povijesti; najoštrije osuđuje djela agresije, zločine protiv čovječnosti i masovna kršenja ljudskih prava koje su počinili nacistički, komunistički i drugi totalitarni režimi;…



– budući da otvoreno radikalne, rasističke i ksenofobne skupine i političke stranke potiču na mržnju i nasilje u društvu:



poziva sve države članice EU-a da provedu jasno i principijelno preispitivanje zločina i djela agresije koje su počinili totalitarni komunistički režimi i nacistički režim”, naveli su.



Za kraj iz GV HNS-a, čiji je predsjednik Božo Ljubić, kažu da bez prihvatanja ovih vrijednosti, nema te “ad hoc grupe” koja će BiH uvesti u EU.



“Legitimni hrvatski politički predstavnici uz podršku hrvatskog naroda i svih demokratskih snaga u BiH ćemo, kao i do sada, biti predvodnici europskih integracija”, zaključili su.

(Kliker.info-agencije)