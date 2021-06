Glavni tužilac Brammertz pred izricanje presude Ratku Mladiću:Tražimo potvrdu prvostepene presude doživotne zatvorske kazne

– Tražimo potvrdu prvostepene presude doživotne zatvorske kazne. Optimistični smo da smo uspjeli uvjeriti sudije Žalbenog vijeća da potvrde izrečenu prvostepenu presudu, kazao je uoči izricanja pravomoćne presude Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Ratku Mladiću, nepravomoćno osuđenom za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene u Bosni i Hercegovini glavni tužitelj Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Serge Brammertz.

Dodaje da je veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida prisutnije u regionu trenutno nego što je to bilo prije deset godina.

Bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju prvostepeno je osudio 2017. godine po 10 od 11 tačaka optužnice. Mladić je osuđen za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, teroriziranje stanovništva Sarajeva, uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce tokom rata u BiH. Na presudu su se žalile obje strane. Odbrana je tražila oslobađajuću presudu, Tužiteljstvo doživotnu kaznu, te da Mladić bude osuđen i za genocid u još pet bh. općina počinjen 1992. godine.

– To će također biti dio mog izvještaja Vijeću sigurnosti UN. Reći ću da to zaista ne ide u dobrom smjeru i da se ne može tolerirati neodgovornost vodećih političara u negiranju genocida u Srebrenici. Hoće li presuda Mladiću nešto promijeniti? Nažalost, mislim da ishod neće utjecati na neke od nacionalističkih političara, ali rekao bih da će ovo biti vrlo važna odluka kako bi se podržala istina, realnost počinjenih zločina, brutalnost počinjenih zločina. Ovo će biti vrlo važna odluka. Imali smo više od 150 preživjelih svjedoka koji su dolazili u Hag kako bi svjedočili i ponovo ispričali svoje priče. Oni koji negiraju genocid i negiraju zločine, kao i oni koji su zainteresirani za istinu, zaista mogu pogledati sve dokaze predstavljenje u sudnici i pogledati sva svjedočenja, ako ih stvarno zanima šta se to uistinu dogodilo, kazao je Brammertz za BH radio 1.

