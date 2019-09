Glavni odbor SDA o svojim sadašnjim i budućim koalicionim partnerima : Dodik decenijama vodi štetnu politiku, a HDZ BiH dvoličnu

Glavni odbor Stranke demokratske akcije (SDA) ocijenio je da lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik i njegova stranka decenijama vode poltiku štetnu po BiH, a da HDZ BiH vodi “dvoličnu politiku”.



U saopštenju SDA se navodi da Dodik od 2006. godine gotovo svakodnevno “vrijeđa i omalovažava državu BiH i njene institucije, govori o BiH kao nemogućoj i neodrživoj državi, bez ustezanja govori o podjeli zemlje, brisanju granice na Drini, te crta nove granice na Balkanu”.



“Vrijeđa i Bošnjake, šovinistički poručuje da mu ‘neće suditi muslimani’, Bošnjake povratnike naziva ‘okupatorima Podrinja’, ezan ‘arlaukanjem’, nasrće na njihov identitet, negira bosanski jezik, negira genocid, pokušava mijenjati karakter rata, odlikuje ratne zločince”, naveli su iz SDA.



U saopštenju SDA je naglašeno da je Dodik od 2006. godine do danas referendumom prijetio skoro 50 puta.



“Izazivanje krize u vezi sa uspostavljanjem vlasti i Dodikov pokušaj da se volja entiteta nametne državi u oblastima za koje je ona isključivo nadležna i time zaustavi NATO put BiH, samo su kulminacija takve politike”, ocijenili su iz SDA.



Glavni odbor SDA smatra da je “krajnji cilj te politike i njenih mentora da se, kršeći i ne poštujući zakone i odluke, kao i konsenzusom svih strana ranije utvrđeno spoljno-političko opredjeljenje, zaustavi put BiH prema NATO-u i Evropskoj uniji” i da se blokiraju i obesmisle državne institucije kako bi se u potpunosti razgradila BiH.



SDA smatra da je “takva destruktivna politika prijetnja stabilnosti i miru u BiH, ali i regionu”, zbog čega su pozvali Dodika i SNSD da obustave politiku destabilizacije države.



“Pozivamo SNSD da počne u cjelosti poštovati Ustav i zakone BiH, te da poštuju potpisane Principe za formiranje vlasti na nivou BiH koje su potpisali lideri SDA, SNSD i HDZ BiH Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović”, navodi se u saopštenju.



U SDA smatraju Dodika glavnim krivcem za krizu u vezi sa formiranja vlasti, jer on zahtjeva da se ne poštuju zakoni kojima se ranije definisao NATO put BiH.



GO SDA je dalje pozvao HDZ BiH da “prestane sa dvoličnom politikom”, kojom, kako je ocijenjeno, istovremeno navodno podržavaju NATO put, ali i odustaju od slanja Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) u sjedište NATO-a.



Iz SDA su osudili i tvrdnje čelnika HDZ BiH, prije svih Dragana Čovića i Bože Ljubića, da je “stvaranjem Herceg-Bosne stvorena Bosna i Hercegovina”, kao i da je “ta paradržavna tvorevina putokaz za ustavna rješenja u BiH”.



“Ove tvrdnje jasno i nedvosmisleno otkrivaju da je cilj HDZ-ove politike etnička segregacija Bosne i Hercegovine. Taj cilj se samo maskira pričom o navodnoj nejednakopravnosti i lažnim samopredstavljanjem kao nosiocima evropskih vrijednosti”, piše u saopštenju.



SDA smatra da “nikakve ‘evropske vrijednosti’ nisu niti mogu biti formiranje paradržava, zalaganje za etničke podjele i segregaciju ili slavljenje zločinaca koji su bili na čelu te tzv. Herceg-Bosne, a pred Haškim tribunalom su presuđeni za udruženi zločinački poduhvat”.



SDA je pozvala OHR i ostale predstavnike međunarone zajednice u BiH da “zauzmu odlučniji stav naspram destruktivnih politika koje bi BiH mogle odvesti u duboku krizu, proizvesti nestabilnost i u krajnjem ugroziti mir u BiH, ali i regiji”.