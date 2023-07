Glavni Izetbegovićev protivkandidat: Ne bi me iznenadilo da dobijem crveni! (VIDEO)

Šemsudin Mehmedović, poslanik Stranke demokratske akcije u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kazao je za N1 da su njegovoj stranci “prijeko potrebne promjene”, pa i na čelu SDA, te da je neophodna njena demokratizacija. Poručio je da ne želi napuštati Stranku demokratske akcije, ali da ga “ne bi iznenadilo da nakon žutog kartona, dobije i crveni”.

Hoće li Izetbegović sa čela stranke ili možda vi iz stranke?

Mislim da se tu mora naći kompromis obzirom da je SDA važna za BiH. Prijeko je potrebno da se već na narednom Kongresu, koji je u oktobru, dese promjene. To podrazumijeva redefinisanju politika, vraćanje iz desnog spektra u centar i potpuna revizija kadrovske politike – kompetencija, a ne samo stranačka podobnost. Stoga smatram da je prijeko potrebna promjena i na čelu stranke.

Jeste li to sve jasno iskomunicirali ranije sa Izetbegovićem?

Nismo na tu temu razgovarali. Uvijek sam predlagao Izetbegoviću konstruktivna rješenja, e sad je pitanje koliko je to pilo vode. Potpuno sam lojalan SDA.

Hoćete li zvanično biti kandidat za predsjednika SDA?

Još nema zvanične kandidature. Najsretniji bih bio da ima tri i više kandidata. Nedostaje hrabrosti da se uhvate sa tako odgovornom pozicijom.

Postoje izjave pojedinih članova SDA kako se smjenjuju zbog fotografisanja sa vama?

Najgore što nam se može desiti da se članstvo, dužnosnici, vijećnici… svrstavaju i postavljaju navijački. Nebitno je hoću li ja biti predsjednik SDA, ali su promjene neophodne. Bitno je da SDA bude kompaktna i jedinstvena jer očigledno u Bosni i Hercegovini nedostaje SDA da upravlja društvenim procesima jer se “Trojka” nije snašla.

Ako Izetbegović i dalje ostane na čelu stranke znači li to da ćete vi napustiti SDA?

Nisam bio član nijedne druge stranke, osnivao sam SDA i ne mislim je napuštati, ali me ne bi iznenadilo da nakon žutog kartona (u SDA) dobijem crveni.

Imate li pozive iz nekih drugih stranaka?

Bilo bi neozbiljno da me zovu. Ja sam deklarisani SDA-ovac.

Izetbegović kaže da je po vama ispalo da je SDA kriva za sve?

Možda je to Izetbegović tako shvatio. Ja krivim politiku koju je definisao Izetbegović. Neka pogledaju dokumente sa Kongresa i vide da li su skrenuli.

Kad je po vama skrenula SDA i Izetbegović?

Ne znam da li se sjećate, ali kad su SDA napuštali Šepić i ostali tada je formirana radna grupa koja je trebala redefinisati dokumente kojim bi se izvršila demokratizacija SDA. To je trebalo pospješiti odnose unutar SDA. Nažalost, to je samo ostavljeno u ladicu, nikada nije ugledalo svjetlo dana, i čini mi se da od tada klizi prema dole. Očigledno je da niko neće s nama. Nemamo podršku međunarodnih faktora kao ni onih koji su odgovorni za stanje u BiH. Nisu samo oni krivi, ima i do nas.

Šta je, po vama, problem Bakira Izetbegovića?

Nama nedostaje ozbiljan menadžer koji će iskoristiti znanje drugih ljudi.

Vi ste taj menadžer?

To će odrediti Kongres.

