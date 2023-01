Glas Amerike : Postaju li Amerikanci umorni od podrške Ukrajini u ratu sa Rusijom?

„Osjećam se loše zbog ukrajinskog naroda, kao i zbog nevinih Rusa, što se toga tiče“, rekao je Jamie Moorman, nezavisni glasač iz Fort Walton Beacha na Floridi. “Ali moje mišljenje se mijenja. Bio sam za to da SAD obezbijede finansiranje Ukrajini na početku rata, ali zar u ovom trenutku nismo učinili dovoljno?”

Ranije ovog mjeseca, administracija predsjednika Joea Bidena najavila je novi paket vojne pomoći od 3 milijarde dolara za podršku Ukrajini u njenom ratu za odbijanje ruske invazije.

Prema izvještaju koji je u decembru objavio Institut za svjetsku ekonomiju Kiel, njemački istraživački institut, Sjedinjene Države su poslale skoro 50 milijardi dolara vojne, humanitarne i finansijske pomoći Ukrajini 2022. Kako taj broj nastavlja rasti, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskyy je u decembru posjetio Kongres SAD kako bi direktno apelirao na zakonodavce i američki narod za dodatnu pomoć.

„Iskren da budem to me je naljutilo“, rekao je Moorman za Glas Amerike. “Dobro je za nas da u određenoj mjeri podržimo Ukrajinu protiv [ruskog predsjednika Vladimira] Putina, ali Zelenski je postao besramno pohlepan. On traži sve više i više novca za rat na koji nemamo obavezu.”

Uprkos sve većoj sumnji nekih birača, ankete pokazuju da većina Amerikanaca još uvijek podržava slanje određene razine pomoći Ukrajini. U istraživanju YouGov/CBS News ranije ovog mjeseca, 64% ispitanika je reklo da želi da njihovi predstavnici podrže pomoć SAD Ukrajini.

„Osećam se ponosnim što im pomažemo u mjeri u kojoj jesmo“, rekao je za Glas Amerike Džejms Delajer, demokratski glasač iz Hadsona u Viskonsinu.

„Zapravo sam više za finansiranje napora Ukrajine nego što sam bio na početku“, nastavio je. “Ovo je borba za očuvanje zapadnog svjetskog poretka koji postoji od kraja Drugog svjetskog rata i bio bi veliki udarac za demokraciju i autonomiju nacija ako bismo pustili Ukrajinu da padne.”

Sve veće kritike

Delawyer je rekao da vidi da entuzijazam za nastavak finansiranja odbrane Ukrajine jenjava među nekim Amerikancima. On se nada da će Bidenova administracija dati što je više moguće prije nego što kritike dosegnu prekretnicu i pomoć se možda uspori ili zaustavi.

Jordan Cohen, politički analitičar na libertarijanskom Cato institutu, rekao je da postoje pokazatelji da se zemlja kreće u tom smjeru.

„Vidimo da članovi Republikanske stranke u Predstavničkom domu počinju da signaliziraju da ne žele da nastave sa neograničenom pomoći“, objasnio je Koen. “Amerikanci koji podržavaju te političare i koji gledaju konzervativne informativne stanice zauzvrat usvajaju te stavove.”

U stvari, niz anketa YouGov/CBS News pronašao je dokaze o rastućoj stranačkoj podjeli po pitanju podrške SAD-a Kijevu. U martu, na početku rata, procenat republikanaca koji su željeli da njihovi predstavnici pruže vojnu i drugu podršku Ukrajini bio je skoro isti kao među demokratama (75% za republikance do 80% za demokrate).

Međutim, do prošlog mjeseca, anketa je utvrdila da se jaz značajno povećao. Osamdeset jedan posto demokrata sada želi da njihovi predstavnici pruže pomoć za odbranu Ukrajine, u poređenju sa 52 posto republikanaca.

“Šta je ovdje krajnji cilj?” pitao je Chad Daniels, republikanski glasač iz Gettysburga, Pennsylvania. “Nema nadzora nad novcem koji dajemo, a mi konzervativci znamo da je Ukrajina korumpirana zemlja.”

„Trebamo li zauvek odbacivati 120 milijardi dolara Ukrajini?“ nastavio je. „Ako možemo definisati šta je krajnji cilj, možda bih razmislio. Ali sada se to samo čini kao prazan ček koji ne mogu podržati.”

Mnogi i dalje podržavaju finansiranje

Kada se Zelenskyy obratio američkom Kongresu u decembru, izrazio je zahvalnost na pomoći koju su Amerikanci do sada pružili. Međutim, istovremeno je naglasio da pomoć koju su SAD poslale njegovoj zemlji ne treba posmatrati kao davanje.

„Vaš novac nije u dobrotvorne svrhe“, rekao je. “To je ulaganje u globalnu sigurnost i demokratiju s kojom postupamo na najodgovorniji način.”

Ta poruka je odjeknula mnogim Amerikancima, posebno među demokratskim biračima.

„Važno je da Putin vidi da Ukrajina iza sebe ima globalnu podršku“, rekla je Michele Harrison, penzionisana vlasnica preduzeća koja živi u Portlandu u Oregonu. “Ne znam kako ljudi mogu reći da je ovo bacanje novca. Govorimo o suverenoj naciji i demokratiji pod prijetnjom. Vidimo koliko se teško bore protiv ove zle invazije, i naša je odgovornost da ih podržimo – nadali bismo se istom da smo napadnuti.”

Čak i među mnogima koji se bune zbog sve veće cijene američke podrške stranom ratu, postoji razumijevanje da umiješanost SAD-a ima globalne implikacije.

“Problem nije u slanju novca”, rekao je za VOA Garrick Willis, menadžer prodaje iz Fairfaxa u Virdžiniji. “Pitanje je količina novca i učestalost od koje se traži da ga pošaljemo. Sav taj novac dajemo Ukrajini, ali imamo svoje probleme na koje treba obratiti pažnju kod kuće. Činimo sebe ranjivim.”

Rastuća debata

Mnogi koji smatraju da SAD previše troše u Ukrajini ukazuju na domaće ciljeve koji bi se umjesto toga mogli finansirati.

Ali neki koji se zalažu za nastavak finansiranja odbrane Ukrajine na sadašnjim nivoima smatraju da je to sumnjiv argument.

„Mislim, mogu razumjeti ljude koji se osjećaju kao da bi željeli da novac potroše kod kuće“, rekao je Daq Bazzini, muzičar i demokratski glasač iz Santa Monike u Kaliforniji, „ali većina ljudi koji to sada kažu su republikanci. Gdje su bili kada je [bivši predsjednik George W.] Bush osam godina pravio pakao u Iraku i Afganistanu?”

Profesor javne politike na Univerzitetu Dillard Robert Collins rekao je da prisjećanje na stavove Amerikanaca prema ratu u Afganistanu može biti poučno za razumijevanje promjenjivih mišljenja o ratu u Ukrajini.

“Umor od rata uvijek nastupa”, rekao je za Glas Amerike. “Na početku našeg rata u Afganistanu, na primjer, bilo je popularno slanje trupa tamo da se bore. Ali to nije potrajalo. Na kraju, više nismo vidjeli smisao i željeli smo da naši ljudi budu kući.”

“Mislim da ćemo vidjeti sličan obrazac s našim apetitom da finansiramo rat u Ukrajini”, dodao je. „Čak i mnogi ljudi koji nas trenutno podržavaju da tamo šaljemo novac će se na kraju umoriti od toga.”

Decembarska anketa Morning Consulta pokazala je da je 41% američkih glasača “veoma zabrinuto” zbog ruske invazije na Ukrajinu. To je manje u odnosu na 58% prošlog marta na početku rata.

“Osobno, više sam zabrinut za rješavanje humanitarne krize u Ukrajini nego za davanje više oružja”, rekao je David Brown, penzionisani stručnjak za informacione tehnologije u Seal Beachu u Kaliforniji.

„Hajde da nastavimo davati novac za obezbeđivanje hrane, skloništa i plaćenog zaposlenja izbjeglicama i onima kojima je potrebna“, nastavio je, „ali Ukrajina trenutno nije zainteresovana za prekid vatre i ako ne prestanemo da im šaljemo oružje i novac za bezbjednost , mislim da nikada neće biti. Ovaj rat će trajati zauvijek.”

(Glas Amerike)