Glas Amerike : Crni Amerikanci osjećaju dugotrajnu traumu godinu dana nakon Floydove smrti

Slike bijelog policajca iz Minneapolisa Dereka Chauvina koji je više od 9 minuta kobno prikovao Floyda s lisicama na ulici ostaju urezane u psihi milijuna ljudi, posebno onih u crnim zajednicama.

“Za mene je to bilo bolno i traumatično“, rekla je Shelia Holden iz Marylanda za VOA. Prisjetila se svoje nevjerice dok je gledala Floydove posljednje trenutke na društvenim mrežama u svibnju 2020. i slušala ga kako je nekoliko puta rekao Chauvinu: “Ne mogu disati.”

“Vidjeti jednu osobu kako oduzima život drugoj nešto je što nikada nisam vidjela“, rekla je afroamerička majka dvoje djece.

Tijekom trotjednog nacionalnog televizijskog suđenja video je postao ključni dokaz u kaznenom progonu bivšeg policajca, koji je prošlog mjeseca proglašen krivim za drugostupanjsko ubojstvo i ubojstvo. Slike je snimila 17-godišnja Darnella Frazier, koja je snimila susret kamerom mobitela, preokrenuvši naciju koja se već pokolebala tijekom pandemije.

Tijekom suđenja Frazier je posvjedočila kako je i dalje progoni ono što se dogodilo. “Kad gledam Georgea Floyda, gledam oca, gledam braću jer su svi crni”, ispričala je Frazier. “Gledam kako je to mogao biti jedan od njih.”

“Potresno je vidjeti video zapis toliko puta tijekom prošle godine“, rekao je Bruce Brandon, umirovljeni vozač autobusa iz glavnog grada države. Brandon je rekao da njegova obitelj nije mogla ostati kod kuće nakon što je pogledala video s Floyda i pridružio se prosvjedima Black Lives Matter prošle godine. “Naša je obitelj pretrpjela veliku tjeskobu, ali sudjelovanje u demonstracijama rasne pravde dalo nam je priliku da izrazimo bijes zbog količine policijske brutalnosti prema Afroamerikancima.”

Američki predsjednik Joe Biden nazvao je presudu “korakom naprijed”, prepoznajući nepravdu koju je pretrpjela zajednica crnaca.

“Bilo je to ubojstvo u punom svjetlu dana i strgnulo je roletne cijelom svijetu da vidi sistemski rasizam koji je mrlja na duši naše nacije“, rekao je Biden. “To je bilo koljeno na vratu pravde za crne Amerikance. Bol, iscrpljenost koju crno-smeđi Amerikanci doživljavaju svaki dan.”​

Traženje odgovora

Video Georgea Floyda otvorio je mučne rane obiteljima crnaca koje su također izgubile voljene nakon smrtonosnih susreta s policijom.

“Svaki put kad se dogodi još jedno ubojstvo, to je trauma“, rekla je Allissa Findley, čiji je 26-godišnji brat Botham Jean smrtno ustrijeljen u svom stanu 2018. godine nakon što je bijela policajka iz Dallasa koja nije bila na dužnosti rekla da je zabunom ušla u njegov stan, misleći da je njen, i vjerovala da je Jean provalnik. Porota je Amber Guyger osudila za ubojstvo, a sudac je osudio na 10 godina zatvora. Smtonosni susret snimila je i policijska kamera na mjestu događaja.

“Nakon što se vidjelo što se dogodilo s Bothamom i Georgeom Floydom, to samo iznova traumatizira“, rekla je Findley za Reuters.

Neki vjeruju da se tjeskoba koju su nanijeli videozapisi policijske brutalnosti zakomplicirala kad su Crnci u više navrata zamoljeni da podijele svoja osjećanja o incidentima – uključujući novinske medije.

“To može dodati traumu jer ponovno proživljavate kad vidite te slike“, rekla je Mary Frances Winters, predsjednica tvrtke Winters Group, tvrtke za savjetovanje o raznolikosti i uključivanju. “Preporučujemo obojenim osobama pogođenim ovim strože postavljanje granica.”

U knjizi pod naslovom “Crni umor: Kako rasizam nagriza um, tijelo i duh”, Winters rasizam vidi kao pokretač krize javnog zdravstva.

„Crnci doživljavaju mikroagresiju i bivaju tokenizirani, a onda to kombinirate sa svim stvarima koje se događaju izvana. To dovodi do psiholoških i fizioloških bolesti ”, rekla je za VOA.

Trauma i generacijski utjecaj

Istraživači američke Nacionalne akademije znanosti otkrili su da nasilna djela koja se široko oglašavaju i koja se smatraju anti-crnima mogu naštetiti mentalnom zdravlju promatrača, posebno Amerikanaca crnaca. Studija je otkrila da su Crnci izvijestili o lošijim uvjetima mentalnog zdravlja od bijelaca u tjednima kada su se dogodila dva slučaja nasilja protiv crnaca ili kada je nacionalni interes za te događaje bio veći.

Čelnici afroameričke zajednice priznaju da duboka ljutnja traje i godinu dana nakon ubojstva Georgea Floyda.

“Mislim da cijela Crna Amerika pati od posttraumatskog stresnog poremećaja“, rekao je pastor Jamal Bryant iz misionarske baptističke crkve New Birth izvan Atlante u nedavnom intervjuu za CNN. “Morati proživjeti ono što se dogodilo u tom videu bilo je poput visokotehnološkog linča.”

Prema kliničkoj psihologinji Joy DeGruy, utjecaj stoljeća neadresirane traume sastavljen je od današnjih socijalnih nepravdi. Kaže da “trauma toksičnog stresa” koju roditelji doživljavaju može utjecati na psihu, ponašanje, a možda čak i na DNK njihovog potomstva za generacije koje dolaze.

“Strah mutira sve vrste stvari”, rekla je DeGruy na nedavnom forumu o svom istraživanju.

Neki stručnjaci potiču da se usredotoče na poboljšanje mentalnog zdravlja crnih amerikanaca na nacionalnoj razini, rekavši da bi napor trebao započeti prepoznavanjem da se ljudi jednostavno ne odbijaju od duboko ukorijenjene kolektivne traume.

“Moramo osporiti tu ideju da jednostavno moramo biti izdržljivi“, rekao je Winters. “Moramo početi mijenjati sustav, ali također moramo dati prioritet dobrobiti usred svega ovoga.”

(Kliker.info-Glas Amerike)