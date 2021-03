Gest “(pseudo) solidarnosti” urbi et orbi : Aleksandar Vučić je u Sarajevu uručio poklon – samom sebi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je u utorak (2.3.) članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine 5.000 doza vakcina protiv koronavirusa koje Srbija donira za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Tom prilikom najavljen je i “veliki” samit BiH – Srbija u Beogradu, na kojem bi se trebalo razgovarati o svim otvorenim pitanjima. Posjeta Vučića Sarajevu i donacija vakcina FBiH, izazvala je brojne pozitivne ali i negativne reakcije u BiH.

Željko Komšić: “Ako samo jedna vakcina spasi jedan život, sve vrijedi”

Članovi Predsjedništva BiH zahvalili su Vučiću na donaciji, jer su to prve vakcine koje dolaze u FBiH. Naime, vlasti u BiH su se pri nabavci vakcina oslonile samo na COVAX mehanizam koji, kada je riječ o ovoj zemlji, još nije profunkcionirao.

“Republika Srpska (RS) je donacije koristila vakcinisanjem zdravstvenih radnika, a FBiH dobija 10.000 vakcina za vakcinisanje 5.000 zdravstvenih radnika”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Ako samo jedna od ovih vakcina spasi jedan život nekome u BiH, onda sve vrijedi”, kazao je član Predsjedištva BiH Željko Komšić. “U situaciji kada su zakazali globalni mehanizmi za nabavku vakcina, predsjednik Vučić je poslao ponudu i mi smo je prihvatili… Solidarnost, međusobno poštivanje su principi na kojima BiH želi da gradi odnose sa komšijama, Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom. I naša solidarnost je uvijek bila tu. Mi smo slali naše ljekare u Novi Pazar kada je tamo bila pandemija na vrhuncu. Treba da relaksiramo odnose”, poručio je član državnog Predsjendištva Šefik Džaferović.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član državnog Predsjendištva Šefik Džaferović.

Najavljen veliki samit BiH – Srbija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da donacija nije važna samo zbog vakcina već i zbog povjerenja. “Srećan sam ako ćemo time da spasimo živote, to je važno”, istakao je Vučić, napominjući da je na sastanku sa članovima Predsjedništva BiH zamolio da se organizira veliki samit Srbije i BiH u Beogradu, na svim nivoima administrativne vlasti i privrednika. “Da to bude najveći samit koji smo napravili, povjerenja, otvorenosti, i da vidimo mogućnosti da šire otvorimo granice jedni prema drugima”, rekao je predsjednik Srbije.

Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković za Deutsche Welle kaže da su, uprkos otvorenim pitanjima, odnosi BiH i Srbije dobri i da je važno da oni budu “dobrosusjedski uz puno međusobno uvažavanje i poštovanje”.

“Nažalost, naša bliska prošlost nas podsjeća da to nije uvijek bilo tako. Prioritet BiH je put ka Evropskoj uniji i NATO-u, a dobra regionalna saradnja je važna u tom kontekstu. Nedavno sam se sastala sa kolegom Selakovićem (Nikola Selaković, ministar vanjskih poslova Srbije) u Antaliji, gdje smo se usaglasili da je važno unapređivati ekonomsku saradnju dvije zemlje, ali i cijelog regiona, kako bi se otvorile mogućnosti zajedničkog nastupa na drugim tržištima u svijetu”, kaže ministrica Turković.

Šefica bosnaskohercegovačke diplomatije očekuje da bi to mogla biti jedna od tema najavljenog samita, dakle ekonomska saradnja i borba protiv posljedica pandemije Covid 19. “Primjeri donacija vakcina te odlaska ljekara iz BiH u Srbiju na ispomoć imaju veliki simbolični značaj. Vjerujem da to može voditi i nekim suštinskim pomacima”, kaže Bisera Turković.

Ona ističe da je jačanje regionalne saradnje strateško opredjeljenje BiH, koje u budućnosti može doprinijeti napretku svih zemalja u regionu i poboljšanju životnog standarda. “U tom kontekstu, potrebno je intenzivirati rješavanje otvorenih pitanja poput međudržavne granice, naknade za potopljeno zemljište, sukcesije, borbe protiv ilegalnih migracija i drugih. Otvaranje konzulata BiH u Novom Pazaru dobar je znak za unapređenje odnosa dvije zemlje”, ističe Turković.

Elmedin Konaković: “Lideri bez ponosa i časti istinski su ponizili građane BiH”

Predsjednik Naroda i pravde (NiP) Elmedin Konaković jedan je od onih koji misle da su građani BiH poniženi donacijom iz Srbije. “Odbije pomoć BiH za bolnicu u Novom Pazaru u iznosu od 50.000 eura i nazove to uvredom. Nakon sedam mjeseci donese vakcine, okvirno približne vrijednosti i postroji cijelo Predsjedništvo da ga na aerodromu dočeka i ushićeno mu aplaudira i kaže da moramo jedni druge pomagati u nevolji. Napravio je od toga svjetsku priču, mediji ga promovišu kao mirotvorca na Balkanu”, kaže, između ostalog, Konaković u izjavi koju prenosi N1 televizija.

Lider NiP-a napominje i da Vučić “uspijeva negirati genocid”, da lideri BiH “nemaju ponos ni čast” i da su građane BiH “istinski ponizili”. “Sve ovo se dešava dok Srbija krije najmanje 10 optuženika za ratne zločine u BiH”, kazao je Konaković.

Politički analitičar i psiholog Esad Bajtal primjećuje da su srbijanske donacije vakcina protiv koronavirusa stigle odvojeno, za RS i FBiH, i da bi bilo “politički korektnije” i “ljudski iskrenije”, da su zasebne entitetske isporuke sjedinjene u jedinstveni poklon BiH. “Pošto je ovo komentar za DW, htjeli to ili ne, asocijativno dolazimo do Hegela i njegove, za logiku razmišljanja koje slijedi, ključne rečenice

– ‘Ništa nije poklonjeno ako prije toga nije željeno’. Koliko se zna, niko iz FBiH nije tako nešto ni tražio, ni želio od Vučića. Ali, eto, stiglo je. Tim gestom, koji, hegelovski govoreći, nismo ni željeli, ni tražili, Vučić ne poklanja ništa nama, nego – sebi samome. A šta to? Ono što psihoanaliza poznaje kao sliku o sebi. A to je fikcija, izmaštani, uljepšani lik u kojem pojedinac sam sebe zamišlja i predstavlja. Naravno, ta bolja, uljepšana slika sebe, bitno se razlikuje od stvarne slike osobe, i kao mehanizam odbrane namijenjena je ne samo drugima, nego i očuvanju davno izgubljenog poštovanja i samopoštovanja”, ističe Bajtal.

Profesor Esad Bajtal

Vučićeva “vakcina politika”

“U tom smislu Vučićev ‘poklon’, volio bih da griješimo, doima se kao diplomatski, pažljivo projektovani gest pseudo solidarnosti, namijenjen urbi et orbi. Gradu i Svijetu. S porukom – nisam onaj koji jesam, i kakvog me znate, nego ovaj kakvog me danas gledate i čujete u Sarajevu. A govorio je namjenski lijepo, dopadljivo i, reklo bi se, krajnje pomirljivo. Kao da nikad nije ni pomislio, a kamo li, koliko jučer, javno govorio i prijeteći poručivao kako će za jednog Srbina ‘ubiti stotinu muslimana’!, kaže Bajtal.

Sagovornik DW napominje da aktualna Vučićeva “vakcina politike”, nikada nije kritički sagledala niti opservirala ratnu politiku i odnos prema ratnim zločincima. “Istovremeno, službeno nagrađujući presuđene ratne zločince, a sam zločin ‘Nož, žica, Srebrenica’, dižući na nivo zloslutne poruke budućnosti ‘Oj, Pazaru, novi Vukovaru, a Sjenice nova Srebrenice’, tolerancijom i neprocesuiranjem aktera te javne propagande, i zlo i zločin, pred licem cijelog svijeta, figuriraju kao kultni i kulturni fenomen Vučićeve Srbije i Dodikovog entiteta. To je, u najkraćem, atmosfera u kojoj je netražena vakcina stigla u Sarajevo”, kaže Esad Bajtal.

