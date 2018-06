George Soros za Washington Post : Nisam za opoziv predsjednika ,Pence  je “još fanatičniji i pravi alt-desničar” !

“Sve što je u svijetu moglo poći po zlu, pošlo je. I zato ću udvostručiti svoje napore”, rekao je liberalni donator i filantrop George Soros u ekskluzivnom intervjuu za Washington Post.

Poduzetnik židovskog podrijetla koji je preživio Holokaust u rodnoj je Mađarskoj od strane Viktora Orbana i njegove, između ostaloga, antisemitske kampanje, prisiljen ponovno emigrirati pa je pogasio urede svoje fondacije Open Society.

Jedina nada liberalnog poretka za jedne, predstavnik sveg zlog i lošeg za druge Soros je, kaže, naučen da se o njemu govori svašta. Mrze ga Orban, Vladimir Putin i Donald Trump, a komičarka (čija je serija nedavno ukinuta radi rasizma) Roseanne Barr nedavno je o njemu tvitala kako je on “Nacist koji je Židove predavao Nijemcima kako bi ukrao njihovo bogatstvo”. To je pak podijelio Donald Trump Jr., sin američkog predsjednika.

“To je potpuna laž i jako me živcira. Uz to teško mi je javno išta govoriti jer se onda svašta izvlači iz konteksta”, kaže najpouzdaniji veliki donator Demokratske stranke u SAD-u. I on je, priznaje, kao i Obama bio uvjeren da će pobijediti njegov kandidat – Hillary Clinton.

Mjesecima je detaljno proučavao gdje je sve otišlo k vragu i kako je predsjednik postao Donald Trump koji, kaže Soros, “zaista želi svijet privesti kraju”. Opisuje ga kao samozaljubljenog luđaka koji pati od kompleksa veličine i nedodirljivosti.

“Očigledno sam ja živio u tom nekom svom zatvorenom balonu. Uvjeren sam da bi Hillary bila odlična predsjednica, ali je bila loša u kampanji, gotovo kao neka stroga učiteljica ili ravnateljica. Nije slušala ljude nego im je držala predavanja”, rekao je Soros koji je dijagnosticirao još jedan problem.

“Sve je lakše manipulirati nečijim mišljenjem i stavovima. Puno je lakše satrati povjerenje nego ga sagraditi”, rekao je.

Trumpa se pak sjeća odavno. Novinaru Washington Posta ispričao je kako su prije dva desetljeća nekoliko puta bili na večeri kod zajedničkog prijatelja.

“Nisam imao pojma da ima ikakve političke ambicije, ali mi se nije sviđao način kako se ponašao u poslu. Tražio me da bude glavni zakupnik u mojoj novoj poslovnoj zgradi koju sam gradio u New Yorku, rekao je da će platiti koliko god treba. Odbio sam jer nisam htio da me se povezuje s čovjekom čije su kockarnice u Atlantic Cityju imale financijske probleme”, rekao je Soros.

No, Trump je samo vrh ledene sante problema s kojima se svijet suočava i protiv kojih se, kaže Soros, on bori.

Europska Unija, u koju je 87-godišnji poduzetnik dugo “polagao” nade radi Brexita, rastućeg nacionalizma i posljedica krize sve više “klizi nizbrdo”.

U nizu država na vlast su došle populističke i nacionalističke stranke poput Orbana u Mađarskoj koji je, baš poput svog uzora Vladimira Putina u Rusiji političkim pritiskom i propagandom uspio postići da se Sorosa i njegovu fondaciju “potjera” iz tih zemalja.

“Što veća opasnost i prijetnja to se ja osjećam dužniji suočiti se s njome. I da, zato ću udvostručiti napore”, kaže Soros koji će na izborima 2018. godine potrošiti barem 15 milijuna dolara.

No, Soros za razliku od mnogih koji su protiv Trumpa nije za opoziv predsjednika jer je njegov potpredsjednik Mike Pence “još fanatičniji i pravi alt-desničar”.

Nekadašnji Obamin savjetnik Patrick Gaspard danas je šef Soroseve Open Society fondacije, a kada je milijardera pitao kako misli da će se organizacija snaći i preživjeti u vrijeme tolikih napada Soros je samo rekao – “to je ono za što smo tu, za to smo se pripremali”.

Sorosev Open Society troši 940 milijuna dolara godišnje u više od 100 država, promovirajući, piše Washington Post, slobodne medije i pravedne demokratske izbore. Samo u SAD-u troši 150 milijuna dolara godišnje financirajući grupe poput American Civil Liberties Union i Planned Parenthood.

Prvo je financijski podržavao Republikance jer su se i oni protivili komunističkom teroru i diktatorima no nakon Busheve intervencije u Iraku 2003. Soros je počeo puno veći novac davati Demokratima. Trump je čak tijekom svoje kampanje građane “plašio” fotografijama poduzetnikažidovskog podrijetla koji će biti sive eminencije u slučaju da Clinton dođe na vlast. Među licima je bilo i Sorosevo.

“To je antisemitska propaganda koja podsjeća na vrijeme prije Drugog svjetskog rata”, rekao je Soros koji se smatra agnostikom.

Republikanac iz američke savezne države Georgije upravo je Sorosa na twitteru optužio da je organizirao prosvjed nakon pokolja 17 učenika u srednjoj školi na Floridi. Kasnije se malo ispravio.

“Mislio sam ukazati na to je li to moguće, s obzirom da je on jedna moćna ličnost za koju se govorka da djeluje u sjeni“, rekao je tada Jack Kingston.

“Ponosan sam na sve svoje neprijatelje diljem svijeta, to je pokazatelj da radim nešto dobro“, rekao je na kraju Soros.

